    16 Nov 2025 10:53 AM IST
    16 Nov 2025 10:53 AM IST

    വമ്പന്മാരെ റിലീസ് ചെയ്ത് ടീമുകൾ; ഐ.പി.എൽ ലേലമേശയിലേക്ക് വെടിക്കെട്ട് താരങ്ങൾ

    ​െഗ്ലൻ മാക്സ്വെൽ, ആന്ദ്രെ റസൽ

    Listen to this Article

    മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് പുതിയ സീസൺ ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിവിധ ടീമുകൾക്ക് താരങ്ങളെ നിലനിർത്താനും, ​കൈമാറാനുമുള്ള സമയപരിധി അവസാനിച്ചതിനു പിന്നാലെ കണ്ണുകളെല്ലാം ഇനി ലേലമേശയിലേക്ക്.

    വിവിധ ടീമുകൾ ഒട്ടനവധി താരങ്ങൾക്ക് റിലീസ് നൽകിയതോടെ വരാനിരിക്കുന്ന ലേല മേശക്ക് ചൂട് ഏറും. ഐ.പി.എല്ലി​ൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ബിഗ് ഹിറ്റുകളും, മാച്ച് വിന്നിങ് ഇന്നിങ്സുകളുമായി ശ്രദ്ധേയരായ ഒരുപിടി താരങ്ങളാണ് ലേലത്തിനുള്ളത്. ആന്ദ്രെ റസൽ, ലിയാം ലിവിങ്സ്റ്റൺ, ​െഗ്ലൻ മാക്സ്വെൽ എന്നിവർ പ്രധാനികൾ. ഏത് ടീമും ആരാധകരും തങ്ങളുടെ നിരയിലുണ്ടായിരുന്നെന്ന് കൊതിക്കുന്ന ഒരുപിടി താരങ്ങളാണ് ഫ്രീ ബേഡുകളായി ലേലത്തിനെത്തുന്നത്.

    ഡിസംബർ 16ന് അബുദബിയിലാണ് ഐ.പി.എൽ 2026ലെ താരലേലം.

    ആന്ദ്രെ റസൽ: ​ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിലെ വിജയ ശിൽപി. വേൾഡ് ക്ലാസ് ഫിനിഷർ. ബാറ്റിലും ബൗളിലും മികച്ച താരം. ഐ.പി.എല്ലിൽ 174.18 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 2651 റൺസ്. 123 വിക്കറ്റും.

    മതീഷ പതിരാന: ശ്രീലങ്കൻ വലം കൈയൻ പേസ് ബൗളർ. യോർക്കറും, ബൗളിങ് ആക്ഷനും കൊണ്ട് ബേബി മലിംഗ എന്ന വിളിപ്പേരുകാരൻ. ഐ.പി.എൽ ലേല മേശയിൽ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡുള്ള താരങ്ങളിൽ ഒരാളായി മാറും മുൻ ചെന്നൈ സൂപ്പർകിങ്സ് താരം.

    ലിയാം ലിവിങ്സ്റ്റൺ: കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഐ.പി.എല്ലിലും കാര്യമായി തിളങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വിസ്ഫോടന ശേഷിയുള്ള ബാറ്ററാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ ലിയം. ബാംഗ്ലൂർ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് താരത്തെ റിലീസ് ചെയ്തതോടെ ലേലത്തിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള താരമാവുകയായി.

    ​െഗ്ലൻ മാക്സ്വെൽ: പരിചയ സമ്പന്നനായ ആസ്ട്രേലിയൻ താരം. കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ഏകദിനത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച താരത്തെ പഞ്ചാബ് കിങ്സ് റിലീസ് ചെയ്തു. ഇതോടെ മിനി ലേലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനായി മാറുകയാണ് ​െഗ്ലൻ മാക്സ്വെൽ.

    മറ്റു താരങ്ങൾ: ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ് (പഞ്ചാബ് കിങ്സ് ഇലവൻ), വനിൻഡു ഹസരംഗ (രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്, വെങ്കിടേഷ് ​അയ്യർ (കൊൽക്കത്ത), സ്പെൻസർ ജോൺസൺ (കൊൽക്കത്ത), രചിൻ രവീന്ദ്ര (​ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്), ഡെവോൺ കോൺവേ (ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്), ആഡം സാംപ (സൺ റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്), രവി ബിഷ്‍ണോയ് (ലഖ്നോ ജയന്റ്സ്), ഡേവിഡ് മില്ലർ (ലഖ്നോ ജയന്റ്സ്), വിഷ്ണു വിനോദ് (പഞ്ചാബ്).

