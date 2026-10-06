നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ഭുവനേശ്വർ കുമാർ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ; ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ടി20 ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ഭുവനേശ്വർ കുമാർ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ; ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ടി20 ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചുtext_fields
മുംബൈ: ഒക്ടോബർ 22ന് ആരംഭിക്കുന്ന ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പരക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ബി.സി.സി.ഐ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ടീമിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളില്ലെങ്കിലും, നാല് വർഷത്തെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പേസർ ഭുവനേശ്വർ കുമാർ ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തിയതാണ് പ്രധാന ആകർഷണം. 2022 നവംബറിൽ അഡ്ലെയ്ഡിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നടന്ന ടി20 ലോകകപ്പ് സെമിയിലാണ് താരം അവസാനമായി ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയണിഞ്ഞത്.
റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിനായി (ആർ.സി.ബി) കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഐ.പി.എൽ സീസണുകളിലായി നടത്തിയ മികച്ച പ്രകടനമാണ് 36-കാരനായ ഭുവനേശ്വറിന് തുണയായത്. ഈ രണ്ട് സീസണുകളിൽ നിന്നായി 45 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ താരം ആർ.സി.ബിക്ക് തുടർച്ചയായ കിരീടം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ഹോങ്കോങ് സിക്സസ് ടൂർണമെന്റിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനായി അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ദേശീയ ടീമിൽ ഇടം നേടിയതോടെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ടൂർണമെന്റ് നഷ്ടമാകും.
ശ്രേയസ് അയ്യരാണ് ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ടീം ഇന്ത്യയെ നയിക്കുക. തിലക് വർമയാണ് ഉപനായകൻ. വരാനിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന പരമ്പരകൾ മുൻനിർത്തി മുൻനിര പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുംറയ്ക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ പരമ്പരക്കിടെ പരിക്കേറ്റ വരുൺ ചക്രവർത്തി ഫിറ്റ്നെസ് വീണ്ടെടുത്ത് ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയും ടീമിൽ ഇടംനിലനിർത്തി. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ താരത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുമോ എന്നാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
ചീഫ് സെലക്ടർ അജിത് അഗാർക്കറുടെ കാലാവധി ഔദ്യോഗികമായി അവസാനിച്ചതിനാൽ താൽക്കാലിക ചുമതലയുള്ള പ്രഗ്യാൻ ഓജയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നത്. അഞ്ച് ടി20കൾക്ക് പുറമെ അഞ്ച് ഏകദിനങ്ങളും രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളും അടങ്ങുന്നതാണ് ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഇന്ത്യൻ പര്യടനം. ഈ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ടീമിനെ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും.
ഇന്ത്യ എ ടീമിനെയും പ്രഖ്യാപിച്ചു
ന്യൂസിലൻഡ് എ ടീമിനെതിരായ മൂന്ന് ചതുർദിന മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ത്യ എ ടീമിനെയും സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെ.എൽ. രാഹുൽ, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, ഋഷഭ് പന്ത്, ധ്രുവ് ജുറേൽ, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ എ ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ചു. കിവീസ് സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഈ താരങ്ങൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുകയാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ജമ്മു കശ്മീരിനെതിരായ ഇറാനി കപ്പ് ഫൈനലിനിടെ പനി ബാധിച്ച ഋഷഭ് പന്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഫിറ്റ്നെസ് പരിശോധിച്ച ശേഷമേ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കൂ. ഒക്ടോബർ നാലിനാണ് ഇന്ത്യ എ-ന്യൂസിലൻഡ് എ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം. അവസാന മത്സരം നവംബർ ഏഴിന് ആരംഭിക്കും.
ഇന്ത്യൻ ടി20 ടീം:
ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), അഭിഷേക് ശർമ, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), വൈഭവ് സൂര്യവംശി, ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), തിലക് വർമ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), അക്സർ പട്ടേൽ, ശിവം ദുബെ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, നമാൻ ധിർ, പ്രിൻസ് യാദവ്, മായങ്ക് യാദവ്, അർഷ്ദീപ് സിങ്, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, കുൽദീപ് യാദവ്.
ഇന്ത്യ എ ടീം:
യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, കെ.എൽ. രാഹുൽ, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, രവിചന്ദ്രൻ സ്മരൻ, ഋഷഭ് പന്ത് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ധ്രുവ് ജുറേൽ (ക്യാപ്റ്റൻ & വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ, ആഖിബ് നബി, ആകാശ് ദീപ്, അൻഷുൽ കംബോജ്, മാനവ് സുതർ, മുകേഷ് ചൗധരി, സായ് സുദർശൻ, യാഷ് റാത്തോഡ്, മുകേഷ് കുമാർ.
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