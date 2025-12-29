Begin typing your search above and press return to search.
    പത്തിൽ എട്ട് വിക്കറ്റും നേടി സോ​നം യെ​ഷേ; ട്വ​ന്റി20​യി​ൽ ലോ​ക റെ​ക്കോ​ഡി​ട്ട് ഭൂ​ട്ടാ​ൻ സ്പി​ന്ന​ർ

    Sonam Yeshey
    സോ​നം യെ​ഷേ

    Listen to this Article

    തിം​ഫു (ഭൂ​ട്ടാ​ൻ): ഒ​രു അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ട്വ​ന്റി20 മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തു​ന്ന ബൗ​ള​റെ​ന്ന റെ​ക്കോ​ഡ് ഇ​നി ഭൂ​ട്ടാ​ൻ സ്പി​ന്ന​ർ സോ​നം യെ​ഷേ​ക്ക് സ്വ​ന്തം. മ്യാ​ന്മ​റി​നെ​തി​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന ക​ളി​യി​ൽ നാ​ല് ഓ​വ​ർ എ​റി​ഞ്ഞ യെ​ഷേ ഒ​രു മെ​യ്ഡ​ന​ട​ക്കം ഏ​ഴ് റ​ൺ​സ് മാ​ത്രം വ​ഴ​ങ്ങി എ​ട്ട് വി​ക്ക​റ്റാ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്.

    2023ൽ ​ചൈ​ന​ക്കെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എ​ട്ട് റ​ൺ​സി​ന് ഏ​ഴ് വി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത മ​ലേ​ഷ്യ പേ​സ​ർ സി​യാ​സ്റു​ൽ ഇ​ദ്രൂ​സി​ന്റെ ബൗ​ളി​ങ്ങാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തു​വ​രെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം. മ്യാ​ന്മ​റി​നെ​തി​രെ ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത ഭൂ​ട്ടാ​ൻ 128 റ​ൺ​സ് വി​ജ​യ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ് കു​റി​ച്ച​ത്. യെ​ഷേ​യു​ടെ മാ​ര​ക ബൗ​ളി​ങ്ങി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന​ടി​ഞ്ഞ മ്യാ​ന്മ​ർ വെ​റും 45 റ​ൺ​സി​ന് എ​ല്ലാ​വ​രും പു​റ​ത്താ​യി.

    2022ൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച താരമാണ് സോനം. 34 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിലായി ഇതുവരെ 37 വിക്കറ്റുകളാണ് താരം വീഴ്ത്തിയത്.

    TAGS:Cricket NewsT20 internationalT20 cricketcricket record
    News Summary - Bhutan's Sonam Yeshey sets new T20I record with eight-wicket haul
