    Cricket
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 6:16 AM IST

    ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയം വിസ്മൃതിയിലേക്ക്; സുരക്ഷ കാരണങ്ങളാൽ മത്സരങ്ങൾ മാറ്റുന്നു

    ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയം വിസ്മൃതിയിലേക്ക്; സുരക്ഷ കാരണങ്ങളാൽ മത്സരങ്ങൾ മാറ്റുന്നു
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ എ​ണ്ണം​പ​റ​ഞ്ഞ ക്രി​ക്ക​റ്റ് വേ​ദി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ബം​ഗ​ളൂ​രു ചി​ന്ന​സ്വാ​മി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഇ​നി എ​ന്നാ​ണ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ആ​ര​വം വീ​ണ്ടും അ​ല​യ​ടി​ക്കു​ക? അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ക്രീ​സി​ൽ ഒ​ര​റ്റ​ത്ത് ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​റും മ​റു​വ​ശ​ത്ത് ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്റ്റേ​റ്റ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും തു​ട​ര​വെ ന​ഷ്ടം ക്രി​ക്ക​റ്റ് പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്രം.

    ഐ.​സി.​സി വ​നി​ത ഏ​ക​ദി​ന ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന​ട​ക്കം വേ​ദി​യാ​വേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന് സു​ര​ക്ഷ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ പ്ര​ധാ​ന ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഓ​രോ​ന്നാ​യി ചി​ന്ന​സ്വാ​മി​യെ കൈ​വി​ടു​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന കെ.​എ​സ്.​സി.​എ​യു​ടെ ട്വ​ന്റി20 ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റാ​യ മ​ഹാ​രാ​ജ ട്രോ​ഫി​യാ​ണ് ആ​ദ്യം മാ​റ്റി​യ​ത്. മ​ല​യാ​ളി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ദേ​വ്ദ​ത്ത് പ​ടി​ക്ക​ലും ക​രു​ൺ നാ​യ​രു​മൊ​ക്കെ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന ലീ​ഗ് മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ ന​ര​സിം​ഹ​രാ​ജ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് വ​നി​ത ലോ​ക​ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​ട​ഞ്ഞ് ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം വ​രു​ന്ന​ത്.

    ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ൽ റോ​യ​ൽ ച​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്റെ ക​ന്നി​ക്കി​രീ​ടം ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ കാ​ണി​ക​ളു​ടെ തി​ക്കി​ലും തി​ര​ക്കി​ലും പെ​ട്ട് ജൂ​ൺ നാ​ലി​ന് 11 പേ​ർ മ​രി​ക്കു​ക​യും 50ലേ​റെ പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ദു​ര​ന്ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് ജോ​ൺ മൈ​ക്ക​ൽ ഡി ​കു​ഞ്ഞ ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ചി​ന്ന​സ്വാ​മി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ൻ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ചി​ന്ന​സ്വാ​മി സ്റ്റേ​ഡി​യം ‘അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യി സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ല’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം. വ​ൻ ആ​രാ​ധ​ക​ക്കൂ​ട്ട​ത്തെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​വു​ന്ന രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യും നി​ർ​മി​തി​യു​മ​ല്ല സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന്റേ​തെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ങ്ങ​ളി​ല്ല, മ​തി​യാ​യ ക്യൂ ​ഏ​രി​യ​ക​ളി​ല്ല, അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ളു​ക​ളെ പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്ല, മ​തി​യാ​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്ല എ​ന്നീ പോ​രാ​യ്മ​ക​ളും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്, ചി​ന്ന​സ്വാ​മി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ വ​ൻ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പും ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ ക​ടു​ത്ത നി​രാ​ശ​യി​ലാ​ണ് ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്റ്റേ​റ്റ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​എ​സ്.​സി.​എ). മ​ഹ​ത്താ​യ ക്രി​ക്ക​റ്റ് പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള ചി​ന്ന​സ്വാ​മി പോ​ലൊ​രു സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തെ ഐ.​പി.​എ​ൽ ആ​ഘോ​ഷ വേ​ള​യി​ലെ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ വേ​ട്ട​യാ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് വി​മ​ർ​ശ​നം. ക​ഴി​ഞ്ഞ 15 ഐ.​പി.​എ​ൽ സീ​സ​ണു​ക​ളി​ലാ​യി മാ​ത്രം ഒ​രു അ​നി​ഷ്ട സം​ഭ​വം​പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തെ 750ലേ​റെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചി​ന്ന​സ്വാ​മി വേ​ദി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ജൂ​ൺ നാ​ലി​ന് ന​ട​ന്ന ദു​ര​ന്ത​ത്തി​നി​ട​യാ​യ ആ​ഘോ​ഷം ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ടെ​യ​ല്ല. ഇ​വ​ന്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ടീ​മാ​യ ഡി.​എ​ൻ.​എ സം​ഘാ​ട​ക​രാ​യ സ്വ​കാ​ര്യ പ​രി​പാ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​തെ​ന്നും കാ​ണി​ക​ളി​ല്ലാ​തെ മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്താ​മെ​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ പോ​ലും അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​യും കെ.​എ​സ്.​സി.​എ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ വ​മ്പ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യം നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഐ.​പി.​എ​ൽ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ പ്ര​ധാ​ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ളെ​ല്ലാം ചി​ന്ന​സ്വാ​മി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന് നി​ഷേ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ക്രി​ക്ക​റ്റ് പ്രേ​മി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​യ​രു​ന്ന ചോ​ദ്യ​മി​താ​ണ്, എ​ത്ര​കാ​ലം ഇ​ങ്ങ​നെ? അ​തി​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര സൂ​ച​ന ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ​ത​ന്നെ ന​ൽ​കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​തൊ​രു അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യം നി​ർ​മി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ. ചി​ന്ന​സ്വാ​മി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ജൂ​ൺ നാ​ലി​നു​ണ്ടാ​യ ദു​ര​ന്ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​മി​തി​ക​ൾ വെ​ളി​ച്ച​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. വ​ൻ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ചി​ന്ന​സ്വാ​മി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മി​ക​ച്ച പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യ​വും ജ​ന​ത്തി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മു​ള്ള വ​ലി​യ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ന്റെ ശി​പാ​ർ​ശ. ബം​ഗ​ളൂ​രു​പോ​ലെ ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന് ഇ​ത്ര പ്രി​യ​മു​ള്ള മ​ണ്ണി​ൽ ഈ ​പ​രി​മി​തി​ക​ൾ മ​റി​ക​ട​ക്കു​ന്ന സ്റ്റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ദ ​ആ​ർ​ട്ട് ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​മാ​ണ് വി​ഭാ​വ​ന​യി​ലു​ള്ള​ത്.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു ന​ഗ​ര​പ്രാ​ന്ത​ത്തി​ൽ ബൊ​മ്മ​സാ​ന്ദ്ര സൂ​ര്യ സി​റ്റി​യി​ലാ​ണ് 1650 കോ​ടി​യു​ടെ മെ​ഗാ സ്പോ​ർ​ട്സ് കോം​പ്ല​ക്സ് പ​ണി​യാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. 35,000 പേ​ർ​ക്ക് ക​ളി​കാ​ണാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മാ​ണ് ന​ഗ​ര​മ​ധ്യ​ത്തി​ലെ ചി​ന്ന​സ്വാ​മി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​നു​ള്ള​ത്. ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സീ​റ്റി​ങ് ശേ​ഷി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് 14ാമ​താ​ണ് ചി​ന്ന​സ്വാ​മി സ്റ്റേ​ഡി​യം. 80,000 പേ​ർ​ക്ക് ക​ളി കാ​ണാ​നാ​വു​ന്ന സ്റ്റേ​ഡി​യം പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ൽ വ​ലു​പ്പ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​മാ​യി അ​തു മാ​റും. 1,32,000 കാ​ണി​ക​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദി​ലെ ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി സ്റ്റേ​ഡി​യ​മാ​ണ് ശേ​ഷി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ലെ​ത്ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യം.

    ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ലെ നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ആ​ർ.​സി.​ബി​യു​ടെ ഹോം ​മൈ​താ​നം​കൂ​ടി​യാ​ണ് ചി​ന്ന​സ്വാ​മി സ്റ്റേ​ഡി​യം. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഐ.​പി.​എ​ൽ സീ​സ​ണി​നു മു​മ്പ് ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​യ​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​ർ.​സി.​ബി​യു​ടെ ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ട് മാ​റ്റു​ക​യേ നി​വൃ​ത്തി​യു​ള്ളൂ. ഇ​ത് ആ​ർ.​സി.​ബി​ക്കും കെ.​എ​സ്.​സി.​എ​ക്കും ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കും വ​ൻ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​വും.

