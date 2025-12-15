Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 9:44 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 9:44 PM IST

    ബുണ്ടസ് ലിഗയിൽ തോൽവിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ബയേൺ മ്യൂണിക്

    Bayern Munich
    ബെർലിൻ: ജർമൻ ബുണ്ടസ് ലിഗയിൽ തോൽവിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ബയേൺ മ്യൂണിക്. 87ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കിക്ക് സൂപ്പർ താരം ഹാരി കെയ്ൻ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചതോടെ അലയൻസ് അറീനയിൽ മെയ്ൻസിനോട് 2-2 സമനില പിടിച്ചു നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാർ.

    29ാം മിനിറ്റിൽ ലെന്നർട്ട് കാൾ ബയേണിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ പകുതി തീരാനിരിക്കെ കാസ്പർ പൊട്ടുൾസ്കി (45+2) സന്ദർശകർക്കായി തിരിച്ചടിച്ചു.

    67ാം മിനിറ്റിൽ ലീ ജേ സങ്ങിലൂടെ ഇവർ ലീഡും കൈക്കലാക്കി. കെയ്നിനെ പൊട്ടുൾസ്കി ഫൗൾ ചെയ്തതിനായിരുന്നു പെനാൽറ്റി. കിരീടത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ബയേണിന് 14 മത്സരങ്ങളിൽ 38 പോയന്റുണ്ട്. രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനക്കാരുമായി ഒമ്പത് പോയന്റ് വ്യത്യാസം.

