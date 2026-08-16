ഓസീസിനെ വീഴ്ത്തി ബംഗ്ലാ കടുവകൾ; ആസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണിൽ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് വിജയം

ഓസീസിനെ വീഴ്ത്തി ബംഗ്ലാ കടുവകൾ; ആസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണിൽ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് വിജയംtext_fields
ഡാർവിൻ: ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ സുവർണ്ണ നേട്ടവുമായി ബംഗ്ലാദേശ്. ക്രിക്കറ്റിലെ വമ്പന്മാരായ ആസ്ട്രേലിയയെ അവരുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ വെച്ച് പരാജയപ്പെടുത്തി ബംഗ്ലാദേശ് തങ്ങളുടെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ഡാർവിനിലെ മറാറ ഓവലിൽ നടന്ന ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ഒമ്പത് വിക്കറ്റിന്റെ ആധികാരിക ജയമാണ് സന്ദർശകർ നേടിയെടുത്തത്. ഇതോടെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ ബംഗ്ലാദേശ് 1-0 ത്തിന് മുന്നിലെത്തി.
ആസ്ട്രേലിയ ഉയർത്തിയ 57 റൺസെന്ന ചെറിയ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്നിറങ്ങിയ ബംഗ്ലാദേശിന് ആദ്യ ഇന്നിങ്സിലെ സെഞ്ച്വറി വീരൻ തൻസിദ് ഹസൻ തമീമിന്റെ (0) വിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് നഷ്ടമായത്. ജോഷ് ഹേസൽവുഡിനായിരുന്നു വിക്കറ്റ്. എന്നാൽ പിന്നീട് ക്രീസിലൊന്നിച്ച മൊമിനുൾ ഹഖും (30*), ഷാദ്മാൻ ഇസ്ലാമും (25*) ചേർന്ന് 14.2 ഓവറിൽ വലിയ നഷ്ടങ്ങളില്ലാതെ ടീമിനെ ചരിത്രവിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.
നേരത്തെ, നാലാം ദിനം നാലിന് 161 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ ബാറ്റിങ് പുനരാരംഭിച്ച ഓസീസിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് 284 റൺസിൽ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു. അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ സ്പിന്നർ മെഹ്ദി ഹസൻ മിറാസിന്റെ പ്രകടനമാണ് ആതിഥേയരെ തകർത്തത്. കാമറൂൺ ഗ്രീനിന്റെ (104) പോരാട്ടവീര്യമാണ് ആസ്ട്രേലിയയെ ഇന്നിങ്സ് തോൽവിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത്. 201 പന്തുകൾ നേരിട്ട ഗ്രീനിന്റെ ഓസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയാണിത്. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ അലക്സ് കാരി (30) ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. ബംഗ്ലാദേശിനായി ഹസൻ മഹ്മൂദ് മൂന്ന് വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.
ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ആസ്ട്രേലിയയെ വെറും 198 റൺസിനാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ചുരുട്ടിക്കെട്ടിയത്. ആറ് വിക്കറ്റ് നേടിയ പേസർ ഹസൻ മഹ്മൂദാണ് കങ്കാരുക്കളെ തകർത്തത്. ഓസീസിനായി സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് (71) മാത്രമാണ് തിളങ്ങിയത്.
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ബംഗ്ലാദേശ്, തൻസിദ് ഹസൻ തമീമിന്റെ സെഞ്ച്വറിയുടെയും (101), മെഹ്ദി ഹസൻ മിറാസിന്റെ അർധസെഞ്ച്വറിയുടെയും (65) മികവിൽ 426 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. ഇതോടെ ബംഗ്ലാദേശിന് 228 റൺസിന്റെ നിർണായക ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ലീഡ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ലീഡാണ് മത്സരത്തിൽ ഓസീസിന്റെ വിധി എഴുതിയത്.
രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരം വിജയിക്കുന്നത്. 2017-ൽ ധാക്കയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇതിന് മുൻപ് അവർ ഓസീസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ടെസ്റ്റ് റാങ്കിംഗിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ആസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ നേടുന്ന ഈ വിജയം ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നാഴികക്കല്ലുകളിലൊന്നാണ്. പരമ്പരയിലെ രണ്ടാമത്തെയും അവസാനത്തെയും മത്സരം ഓഗസ്റ്റ് 22-ന് ക്വീൻസ്ലാൻഡിലെ മക്കായിൽ വെച്ച് നടക്കും.
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