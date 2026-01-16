Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 16 Jan 2026 9:50 AM IST
    date_range 16 Jan 2026 9:50 AM IST

    ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായ എം. നജ്മുൽ ഇസ്‌ലാമിന്റെ വിവാദ പരാമർശങ്ങളെത്തുടർന്ന് താരങ്ങൾ നടത്തിയ ബഹിഷ്കരണത്തെത്തുടർന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് പ്രീമിയർ ലീഗ് (ബി.പി.എൽ) മത്സരങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിച്ചു. മുതിർന്ന താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നജ്മുൽ ഇസ്‌ലാമിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് മത്സരങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിച്ചതോടെ വ്യാഴാഴ്ച നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന മത്സരങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ നജ്മുൽ ഇസ്‌ലാമിനെ ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ബി.സി.ബി നീക്കം ചെയ്തു. താരങ്ങളുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്കും അന്തസ്സിനുമാണ് മുൻഗണനയെന്ന് ബോർഡ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

    ജനുവരി 15ന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന മത്സരങ്ങൾ ജനുവരി 16ലേക്ക് മാറ്റി. തുടർന്നുള്ള മത്സരങ്ങളും ഓരോ ദിവസം വീതം നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ജനുവരി 19ന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന എലിമിനേറ്റർ, ക്വാളിഫയർ മത്സരങ്ങൾ ജനുവരി 20ലേക്ക് മാറ്റി. ടി20 ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്കിടെ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ തമീം ഇക്ബാലിനെ ‘ഇന്ത്യൻ ഏജന്റ്’ എന്ന് വിളിച്ചതും, കളിക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന തരത്തിൽ നജ്മുൽ ഇസ്‌ലാം നടത്തിയ പരിഹാസവുമാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായത്. താരങ്ങളുടെ സംഘടനയായ സി.ഡബ്ല്യു.എ.ബി നജ്മുൽ ഇസ്‌ലാം മാപ്പ് പറയണമെന്നും സ്ഥാനമൊഴിയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് അന്ത്യശാസനം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ബോർഡ് കർശന നടപടിയെടുത്തത്.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പ് ക​ളി​ക്കാ​നി​ല്ലെ​ന്ന് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് പ്ര​ശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായ​ത്. ടീം ​ലോ​ക​ക​പ്പ് ക​ളി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​ഫ​ലം ന​ൽ​കി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ചെ​യ​ർ​മാ​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ഒ​റ്റ ഐ.​സി.​സി കി​രീ​ട​വും ടീം ​നേ​ടി​യി​ല്ലെ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു കാ​ര​ണം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യ​തോ​ടെ നജ്മുൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ന് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ബോ​ർ​ഡ് കാ​ര​ണം കാ​ണി​ക്ക​ൽ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി. പി​ന്നാ​ലെ പു​റ​ത്താ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഐ.​പി.​എ​ൽ ലേ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് താ​രം മു​സ്ത​ഫി​സു​റ​ഹ്മാ​നെ മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തി​യ​തി​നു പി​റ​കെ​യാ​ണ് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ലോ​ക​ക​പ്പ് ക​ളി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യി​​ലേ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ശ്രീ​ല​ങ്ക​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​ല്ലെ​ന്ന് ഐ.​സി.​സി അ​റി​യി​ച്ച​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ചി​ല താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ലോ​ചി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​വും വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

