Madhyamam
    Cricket
    date_range 19 Oct 2025 5:21 PM IST
    date_range 19 Oct 2025 5:36 PM IST

    മഴക്കളിയിൽ ആസ്ട്രേലിയക്ക് ജയം; ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടത് ഏഴ് വിക്കറ്റിന്

    മിച്ചൽ മാർഷിന്റെ ബാറ്റിങ് 

    പെർത്ത്: ആസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ മൂന്ന് മൽസരങ്ങളടങ്ങിയ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ജയം ആസ്ട്രേലിയക്ക്. ഏ​ഴു വിക്കറ്റിനാണ് കംഗാരുക്കളുടെ ജയം. ക്യാപ്റ്റൻ മിച്ചൽ മാർഷ് മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർക്ക് കാര്യമായൊന്നും ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. മൽസരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്ററായ ട്രാവിസ് ഹെഡിനെ അർഷ്ദീപ് സിങ് ഹർഷിത്തിന്റെ കൈകളിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മറുവശത്ത് നങ്കൂരമിട്ട മാർഷ് (മൂന്ന് സിക്സറുകളും രണ്ടു ഫോറുമടക്കം 52 ബാളിൽ 46 റൺസ്) ടീമിനെ വിജയിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

    എട്ടാം ഓവറിൽ മാത്യുഷോർട്ടിനെ അക്സർപട്ടേൽ പുറത്താക്കി പ്രതീക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും ജോഷ് ഫിലിപ്പി​ന്റെയും (രണ്ടു സിക്സറും മൂന്ന് ഫോറുമടക്കം 29 ബാളിൽ നിന്ന് 37) മാർഷിന്റെയും കൂട്ടുകെട്ട് വിജയമുറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. വാഷിങ്ടൺ സുന്ദറി​ന്റെ ​ബാളിൽ അർഷദീപ് സിങ്ങിന് ക്യാച്ച് നൽകിയായിരുന്നു ഫിലിപ്പിന്റെ മടക്കം. തുടർന്ന് ക്രീസിലെത്തിയ മാറ്റ് റെൻഷോയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ആസ്ട്രേലിയ വിജയലക്ഷ്യമായ 131റൺസ് 22ാം ഓവറിൽ അടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. അർഷ്ദീപ് സിങ്ങും അക്സർ പട്ടേലും വാഷിങ് ടൺ സുന്ദറും ഓരോ വിക്കറ്റു വീഴ്ത്തി. പുറത്താകാതെ 46 റൺസ് അടിച്ചെടുത്ത ആസ്ട്രേലിയൻ ക്യാപ്റ്റൻ മിച്ചൽ മാർഷ് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ചായി.

    മൽസരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റുചെയ്ത ഇന്ത്യക്കായി കെ.എൽ.രാഹുലും അക്സർ പട്ടേലുമാണ് മികച്ച ബാറ്റിങ് കാഴ്ചവെച്ചത്. രാഹുൽ 38 റൺസും പട്ടേൽ 31 റൺസും നേടി. മൽസരത്തിടയിൽ പെയ്ത മഴ രസം കൊല്ലിയായി തുടരുകയായിരുന്നു. 34 ഓവർ മൽസരമാക്കി ചുരുക്കിയെങ്കിലും മഴ പെയ്തതിനെ തുടർന്ന് 26 ഒാവറിലേക്ക് നിജപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഡെക് വർത്ത്‍ ലൂയിസ് നിയമപ്രകാരം ആസ്ട്രേലിയയുടെ വിജയലക്ഷ്യം 131റൺസായി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു.

    ടോസ് നേടിയ ആസ്ട്രേലിയ ബൗളിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിക്ക് ശേഷം ക്രീസിലെത്തിയ കോഹ്‍ലിയും ആസ്ട്രേലിയയിൽ ആദ്യമായി പൂജ്യനായി മടങ്ങുകയായിരുന്നു.തുടക്കം മുതലേ വിക്കറ്റുകൾ വീണ മൽസരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ രാഹുലും അക്സർ പട്ടേലും മാത്രമേ ആസ്ട്രേലിയൻ പേസർമാരുടെ മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിന്നുള്ളൂ.മൽസരം1.5 ഓവർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 37 റൺസ് എന്ന ദയനീയ നിലയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ. പിന്നീടാണ് മഴ കളിമുടക്കിയത്. വിരാട് കോഹ്‍ലി (0), രോഹിത് ശർമ (8), ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (10) എന്നിവരെ നേരത്തേ നഷ്ടമായി. നാലാം ഓവറില്‍ ഓപ്പണര്‍ രോഹിത് ശര്‍മയുടെ വിക്കറ്റാണ് ആദ്യം നഷ്ടമായത്. ഓസീസ് പേസര്‍ മിച്ചല്‍ സ്റ്റാര്‍ക്ക് എറിഞ്ഞ പന്തില്‍ മാറ്റ് റെന്‍ഷോ ക്യാച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു.

    ഒരു ഫോർ ഉള്‍പ്പെടെ 14 പന്തില്‍ നിന്ന് എട്ട് റണ്‍സാണ് രോഹിത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം. ശ്രേയസ് അയ്യരും നിരാശപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു (11) ഹേസൽവുഡിന്റെ ബോളിൽ ഫിലിപ്പിന് പിടികൊടുക്കുകയായിരുന്നു. പതിവുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ വാലറ്റം തകർന്നടിയുകയായിരുന്നു . വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ (10) കുനേമാന്റെ ബോളിൽ ക്ലീൺ ബോൾഡ്, ഹർഷിത് റാണ (1) ഓവന്റെ ബോളിൽ ഫിലിപ്പിന് പിടികൊടുത്ത് കൂടാരം കയറി. അർഷ്ദീപ് സിങ് (0), ഏകദിനത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി (19) റൺസെടുത്ത് മുഹമ്മദ് സിറാജിനൊപ്പം (0) അവസാനം വരെ തുടരുകയായിരുന്നു.

    News Summary - Australia won by seven wickets
