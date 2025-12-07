Begin typing your search above and press return to search.
    ആഷസ് രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ഓ​സീ​സി​ന് എ​ട്ട് വി​ക്ക​റ്റ് ജ​യം; പരമ്പരയിൽ 2-0 ന് മുന്നിൽ

    Australia Ashes Test,eight, wickets,series, ആഷസ് ടെസ്റ്റ്, ബ്രിസ്ബേൻ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ആസ്ട്രേലിയ
    ബ്രി​സ്ബേ​ൻ: ആ​ഷ​സ് പ​ര​മ്പ​ര​യി​ലെ ര​ണ്ടാം ടെ​സ്റ്റി​ലും തോ​ൽ​വി​യേ​റ്റു​വാ​ങ്ങി ഇം​ഗ്ല​ണ്ട്. ആ​സ്ട്രേ​ലി‍യ നേ​ടി​യ​ത് എ​ട്ട് വി​ക്ക​റ്റ് ജ​യം. നാ​ലാം ദി​നം ഇം​ഗ്ലീ​ഷു​കാ​ർ കു​റി​ച്ച 65 റ​ൺ​സ് വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്യം ര​ണ്ട് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ ഓ​സീ​സ് മ​റി​ക​ട​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ അ​ഞ്ച് മ​ത്സ​ര പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ 2-0ത്തി​ന് ലീ​ഡ് പി​ടി​ച്ചു ആ​തി​ഥേ​യ​ർ. സ്കോ​ർ: ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് 334 & 241, ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ 511 & 69/2. ര​ണ്ട് ഇ​ന്നി​ങ്സി​ലു​മാ​യി ആ​കെ എ​ട്ട് വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തു​ക​യും 77 റ​ൺ​സ് നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത മി​ച്ച​ൽ സ്റ്റാ​ർ​ക്കാ​ണ് ക​ളി​യി​ലെ കേ​മ​ൻ. മൂ​ന്നാം ടെ​സ്റ്റ് ഡി​സം​ബ​ർ 17 മു​ത​ൽ അ​ഡ​ലെ​യ്ഡി​ൽ.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ആ​റ് വി​ക്ക​റ്റി​ന് 134 റ​ൺ​സി​ൽ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം ഇ​ന്നി​ങ്സ് 241ൽ ​അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. ആ​ദ്യ സെ​ഷ​നി​ൽ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ബെ​ൻ സ്റ്റോ​ക്സും വി​ൽ ജാ​ക്സും അ​ൽ​പം ചെ​റു​ത്തു​നി​ന്ന​ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ആ​യു​സ്സ് നീ​ട്ടി​ക്കൊ​ടു​ത്ത​ത്. പ​ക്ഷേ, അ​തു​കൊ​ണ്ടൊ​ന്നും അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യ തോ​ൽ​വി ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. 50 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത സ്റ്റോ​ക്സാ​ണ് ടോ​പ് സ്കോ​റ​ർ. വി​ൽ ജാ​ക്സ് 41 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത് പു​റ​ത്താ​യി. ഗ​സ് അ​റ്റ്കി​ൻ​സ​ൻ (3), ബ്രൈ​ഡ​ൻ കാ​ർ​സെ (7) എ​ന്നി​വ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​ട​ങ്ങി​പ്പോ​ൾ അ​ഞ്ചു റ​ൺ​സു​മാ​യി ജൊ​ഫ്ര ആ​ർ​ച്ച​ർ പു​റ​ത്താ​കാ​തെ​നി​ന്നു. പേ​സ​ർ മൈ​ക്ക​ൽ നേ​സ​റി​ന്‍റെ അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റ് പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത്. സ്റ്റാ​ർ​ക്കും സ്കോ​ട്ട് ബോ​ള​ണ്ടും ര​ണ്ടു​പേ​രെ വീ​തം മ​ട​ക്കി.

    ബെ​ൻ ഡ​ക്ക​റ്റ് (15), ഒ​ലി പോ​പ്. സാ​ക് ക്രൗ​ളി (44), ജോ ​റൂ​ട്ട് (15), ഹാ​രി ബ്രൂ​ക്ക് (15), ജാ​മി സ്മി​ത്ത് (4) എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വി​ക്ക​റ്റ് ത​ലേ​ന്ന് ന​ഷ്ട​മാ​യി​രു​ന്നു.

    177 റ​ൺ​സി​ന്‍റെ ഒ​ന്നാം ഇ​ന്നി​ങ്സ് ലീ​ഡാ​ണ് ഓ​സീ​സി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ചെ​റി​യ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഏ​ക​ദി​ന ശൈ​ലി​യി​ൽ ബാ​റ്റ് വീ​ശി​യ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഓ​പ​ണ​ർ ട്രാ​വി​സ് ഹെ​ഡ് (22) അ​റ്റ്കി​ൻ​സ​ൺ എ​റി​ഞ്ഞ ആ​റാം ഓ​വ​റി​ൽ ബൗ​ൾ​ഡാ​യി. സ്കോ​ർ ബോ​ർ​ഡി​ൽ അ​പ്പോ​ൾ 37. ത​ന്റെ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ഓ​വ​റി​ൽ അ​റ്റ്കി​ൻ​സ​ൺ മാ​ർ​ന​സ് ല​ബൂ​ഷാ​നി​നെ (3) മ​ട​ക്കി. 41ൽ ​ര​ണ്ടാം വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ണെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ർ​ന്നെ​ത്തി​യ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ്റ്റീ​വ് സ്മി​ത്ത് (ഒ​മ്പ​ത് പ​ന്തി​ൽ 23 നോ​ട്ടൗ​ട്ട്) ത​ക​ർ​ത്ത​ടി​ച്ച 10ാം ഓ​വ​റി​ൽ ടീ​മി​ന് ജ​യം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഓ​പ​ണ​ർ ജേ​ക് വെ​താ​റാ​ൾ​ഡ് 17 റ​ൺ​സു​മാ​യും പു​റ​ത്താ​വാ​തെ നി​ന്നു.

    TAGS:australia winCricket NewsAshes Cricket Test
