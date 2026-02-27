Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    date_range 27 Feb 2026 8:43 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Feb 2026 8:43 PM IST

    ജോർജിയ വോളിന് സെഞ്ച്വറി; ഇന്ത്യൻ വനിതകൾക്കെതിരെ ആസ്‌ട്രേലിയക്ക് ജയം, പരമ്പര

    ജോർജിയ വോളിന് സെഞ്ച്വറി; ഇന്ത്യൻ വനിതകൾക്കെതിരെ ആസ്‌ട്രേലിയക്ക് ജയം, പരമ്പര
    camera_altസെഞ്ച്വറി നേടിയ ജോർജിയ വോൾ

    ഹൊബാർട്ട്: ഏകദിന പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യൻ വനിതകളെ പരാജയപ്പെടുത്തി, മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ഏകദിന പരമ്പര ആസ്‌ട്രേലിയ (2-0) സ്വന്തമാക്കി. ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ ഒമ്പത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 251 റൺസാണ് എടുത്തത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ആസ്‌ട്രേലിയ 36.1 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യം മറികടന്നു. സെഞ്ച്വറി നേടിയ ജോർജിയ വോളാണ് ആതിഥേയരുടെ ജയം എളുപ്പമാക്കിയത്.

    ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (54), ഓപണർ പ്രതിക രാവൽ (52) എന്നിവരുടെ അർധ സെഞ്ച്വറികളാണ് ഇന്ത്യയെ ഭേദപ്പെട്ട നിലയിൽ എത്തിച്ചത്. സ്മൃതി മന്ദാന (31) മികച്ച തുടക്കം നൽകിയെങ്കിലും വലിയ സ്കോർ കണ്ടെത്താനായില്ല. മധ്യനിരയിൽ റിച്ച ഘോഷ് (22), കാശ്‌വി ഗൗതം (25) എന്നിവർ ചെറിയ സംഭാവനകൾ നൽകി. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീണത് ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടിയായി. ആഷ്ലി ഗാർഡ്നർ, അനബെൽ സതർലാൻഡ്, അലാന കിങ് എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യൻ നിരയെ നിയന്ത്രിച്ചു.

    ജോർജിയ വോളിന്റെ തകർപ്പൻ സെഞ്ച്വറിയാണ് ആസ്‌ട്രേലിയയുടെ ജയം അനായാസമാക്കിയത്. 82 പന്തിൽ 101 റൺസാണ് താരം അടിച്ചെടുത്തത്. 13 ഫോറുകളും ഒരു സിക്സറും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇന്നിങ്സ്. ഓപണർ ഫോബ് ലിച്ച്‌ഫീൽഡ് 62 പന്തിൽ 80 റൺസെടുത്ത് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. ക്യാപ്റ്റൻ അലീസ ഹീലി (6) നേരത്തെ പുറത്തായെങ്കിലും വോളും ലിച്ച്‌ഫീൽഡും ചേർന്നുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ജയപ്രതീക്ഷകൾ തകർത്തു.

    ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കാശ്‌വി ഗൗതം, ദീപ്തി ശർമ എന്നിവർ രണ്ട് വീതം വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. എങ്കിലും ഓസീസ് ബാറ്റർമാരുടെ റൺ റേറ്റ് കുറക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർക്ക് സാധിച്ചില്ല. ക്യാച്ചുകൾ കൈവിട്ടതും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്താൻ കഴിയാത്തതും ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടിയായി. ജയത്തോടെ മൾട്ടി ഫോർമാറ്റ് പരമ്പരയിൽ ആസ്‌ട്രേലിയ 6-4 എന്ന നിലയിൽ മുന്നിലെത്തി. പരമ്പരയിലെ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും മത്സരം ഞായറാഴ്ച ഇതേ വേദിയിൽ നടക്കും.

    TAGS:Indian Cricket TeamSmriti MandhanaWomens ODIAustralia Cricket team
