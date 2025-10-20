Begin typing your search above and press return to search.
    39ാം വയസ്സിൽ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച് പാകിസ്താൻ സ്പിന്നർ

    39ാം വയസ്സിൽ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച് പാകിസ്താൻ സ്പിന്നർ
    ലാ​ഹോ​ർ: വി​ര​മി​ച്ച് വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​നു​ള്ള പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ടെ​സ്റ്റ് ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം കു​റി​ച്ച് പാ​കി​സ്താ​ന്റെ ഇ​ടം​കൈ​യ​ൻ സ്പി​ന്ന​ർ ആ​സി​ഫ് അ​ഫ്രീ​ദി.

    ഡി​സം​ബ​ർ 25ന് 39 ​വ​യ​സ്സ് തി​ക​യാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ആ​സി​ഫ് ടെ​സ്റ്റി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ക​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ക്കെ​തി​രെ റാ​വ​ൽ​പി​ണ്ടി ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ച്ച ര​ണ്ടാം ടെ​സ്റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ടോ​സ് നേ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ പാ​കി​സ്താ​ൻ സ്റ്റ​മ്പെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഒ​ന്നാം ഇ​ന്നി​ങ്സി​ൽ അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റി​ന് 259 റ​ൺ​സെ​ന്ന​നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഷാ​ൻ മ​സൂ​ദും (87) ഓ​പ​ണ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല ഷ​ഫീ​ഖും (57) അ​ർ​ധ​ശ​ത​ക​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി മ​ട​ങ്ങി.

    Test Cricket, pak cricketer, Cricket News
