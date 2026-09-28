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    ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ക്രിക്കറ്റ്; പാകിസ്ഥാന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയും ക്വാർട്ടർ കളിക്കാതെ സെമിയിൽ

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    അഫ്ഗാനെതിരായ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മഴ കാരണം ഉപേക്ഷിച്ചു
    Indian cricket team celebrating a victory on the field during the Asian Games
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    നഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പുരുഷ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യ സെമിഫൈനൽ ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പിച്ചു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരം മഴ കാരണം ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് ടീമിന് തുണയായത്. മികച്ച റാങ്കിംഗിന്റെ ബലത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ സെമി പ്രവേശനം. നേരത്തെ, ഹോങ് കോങ്ങിനെതിരായ മത്സരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പാകിസ്താനും സെമിയിൽ ഇടംനേടിയിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് എ-യിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് അഫ്ഗാൻ ക്വാർട്ടറിലെത്തിയത്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ നേപ്പാളിനോട് അവർ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ശ്രീലങ്ക-നേപ്പാൾ, ബംഗ്ലാദേശ്-മലേഷ്യ ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കും.

    നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ, ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കരുത്തുറ്റ ടീമിനെയാണ് മത്സരത്തിനിറക്കുന്നത്. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ, അഭിഷേക് ശർമ, വൈഭവ് സൂര്യവംശി എന്നിവരാണ് ഓപ്പണർമാർ. ഇഷാൻ കിഷൻ, ശ്രേയസ് അയ്യർ, തിലക് വർമ എന്നിവർ മധ്യനിരയെ ശക്തമാക്കും. ശിവം ദുബെ, വാഷിങടൺ സുന്ദർ, അക്ഷർ പട്ടേൽ എന്നിവരാണ് ഓൾറൗണ്ടർമാരായി ടീമിലുള്ളത്. രവി ബിഷ്ണോയ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്പിന്നറായും ജസ്പ്രീത് ബുംറ, അർഷ്ദീപ് സിങ്, യാഷ് ഠാക്കൂർ എന്നിവർ പേസർമാരായും അണിനിരക്കുന്നു.

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    News Summary - Asian Games Cricket: India Qualifies for Semi-Finals as Quarter-Final Against Afghanistan Rained Out
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