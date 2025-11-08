Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    ഖ​ത്ത​റി​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റ് പൂ​രം

    ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് റൈ​സി​ങ് സ്റ്റാ​ർ​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ന​വം​ബ​ർ 14 മു​ത​ൽ 23 വ​രെ ഖ​ത്ത​റി​ൽ
    ദോ​ഹ: ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ കാ​യി​ക ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ആ​വ​ശേം​കൂ​ടി എ​ത്തു​ന്നു. വാ​ശി​യേ​റി​യ ഇ​ന്ത്യ-​പാ​ക് മ​ത്സ​രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് റൈ​സി​ങ് സ്റ്റാ​ർ​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ന​വം​ബ​ർ 14 മു​ത​ൽ 23 വ​രെ ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ഏ​ഷ്യ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ടി20 ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, ശ്രീ​ല​ങ്ക, ബം​​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ൻ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ ​ടീ​മു​ക​ളും, ഒ​മാ​ൻ, യു.​എ.​ഇ, ഹോ​ങ്കോ​ങ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ടീ​മു​ക​ളും മാ​റ്റു​ര​ക്കും. ഏ​ഷ്യ​ൻ ടൗ​ണി​ലെ വെ​സ്റ്റ് എ​ൻ​ഡ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ക.

    എ​ട്ട് ടീ​മു​ക​ളെ ര​ണ്ട് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ചാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ൻ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, ഹോ​ങ്കോ​ങ്, ശ്രീ​ല​ങ്ക എ​ന്നി​വ​ർ ഗ്രൂ​പ് ‘എ’​യി​ലും ഇ​ന്ത്യ, ഒ​മാ​ൻ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, യു.​എ.​ഇ എ​ന്നി​വ​ർ ഗ്രൂ​പ് ‘ബി’​യി​ലു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ന​വം​ബ​ർ 14ന് ​ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ.​ഇ, പാ​കി​സ്താ​ൻ -ഒ​മാ​ൻ എ​ന്നീ ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ​ദ്യ ദി​വ​സം ന​ട​ക്കു​ക. ഇ​ന്ത്യ-​പാ​കി​സ്താ​ൻ ക്ലാ​സി​ക് മ​ത്സ​രം ന​വം​ബ​ർ 16ന് ​അ​ര​ങ്ങേ​റും. ന​വം​ബ​ർ 21ന് ​സെ​മി ഫൈ​ന​ലും 23ന് ​ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​വും ന​ട​ക്കും. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റ് പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തോ​ടെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വ​​ദി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.


    മ​ത്സ​ര ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ

    ന​വം​ബ​ർ 14 - ഒ​മാ​ൻ vs പാ​കി​സ്താ​ൻ എ; ​ഇ​ന്ത്യ എ vs ​യു.​എ.​ഇ

    ന​വം​ബ​ർ 15 - ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് vs ഹോ​ങ്കോ​ങ്; അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ൻ എ vs ​ശ്രീ​ല​ങ്ക എ

    ​ന​വം​ബ​ർ 16 - ഒ​മാ​ൻ vs യു.​എ.​ഇ; ഇ​ന്ത്യ എ vs ​പാ​കി​സ്താ​ൻ എ

    ​ന​വം​ബ​ർ 17 - ഹോ​ങ്കോ​ങ് vs ശ്രീ​ല​ങ്ക എ; ​അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ൻ എ vs ​ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് എ

    ​ന​വം​ബ​ർ 18 - പാ​കി​സ്താ​ൻ എ vs ​യു.​എ.​ഇ; ഇ​ന്ത്യ എ vs ​ഒ​മാ​ൻ

    ന​വം​ബ​ർ 19 - അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ൻ എ vs ​ഹോ​ങ്കോ​ങ്; ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് എ vs ​ശ്രീ​ല​ങ്ക എ

    ​ന​വം​ബ​ർ 21 - സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ: എ1 vs ​ബി 2; ബി 1 vs ​എ 2

    ന​വം​ബ​ർ 23 -ഫൈ​ന​ൽ

    TAGS:cricket tournamentasiancupQatar Newsgulf news malayalam
