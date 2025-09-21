Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 6:48 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 6:48 AM IST

    ര​ണ്ടാം വാ​രം

    ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് സൂ​പ്പ​ർ ഫോ​റി​ൽ ഇ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ Vs പാ​കി​സ്താ​ൻ
    ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ പ്ലെ​യ​ർ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച് സ​ഞ്ജു സാം​സ​ണി​നെ​യും ട്വ​ന്റി20​യി​ൽ 100 വി​ക്ക​റ്റ് തി​ക​ച്ച അ​ർ​ഷ്ദീ​പ് സി​ങ്ങി​നെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച് ഐ.​പി.​എ​ൽ ടീ​മാ​യ പ​ഞ്ചാ​ബ് കി​ങ്സ് പ​ങ്കു​വെ​ച്ച പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ

    ദു​ബൈ: മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന​പ്പു​റം വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യ ഏ​ഷ്യ ക​പ്പി​ലെ ഗ്രൂ​പ് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് ഒ​രാ​ഴ്ച തി​ക​യു​മ്പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യും പാ​കി​സ്താ​നും വീ​ണ്ടും മു​ഖാ​മു​ഖം.

    യ​ഥാ​ക്ര​മം ഗ്രൂ​പ് എ ​ജേ​താ​ക്ക​ളും റ​ണ്ണേ​ഴ്സ​പ്പു​മാ​യെ​ത്തി​യ ഇ​രു ടീ​മി​നും സൂ​പ്പ​ർ ഫോ​റി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ആ​ദ്യ ക​ളി. ജ​യം തു​ട​രാ​നു​റ​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​യി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ തോ​ൽ​വി​ക്ക് പ​ക​രം ചോ​ദി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പാ​ക് ല​ക്ഷ്യം. ഗ്രൂ​പ് റൗ​ണ്ടി​ൽ അ​ജ​യ്യ​രാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ത്യ. പാ​കി​സ്താ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യോ​ട് തോ​റ്റു. ഏ​ഴ് വി​ക്ക​റ്റി​നാ​യി​രു​ന്നു സൂ​ര്യ​കു​മാ​റി​ന്റെ​യും സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ​യും ജ​യം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി വ​ല്ല​പ്പോ​ഴും മാ​ത്രം സം​ഭ​വി​ക്കാ​റു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ-​പാ​ക് മ​ത്സ​രം ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലോ​കം ഏ​റെ കൗ​തു​ക​ത്തോ​ടെ​യും ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യു​മാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​റ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ക്കു​റി പ​ക്ഷേ, കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വി​ട്ടു.

    പ​ഹ​ൽ​ഗാം ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​രോ​ടു​ള്ള ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മെ​ന്നോ​ണം എ​തി​ർ​ടീ​മി​ലെ ക​ളി​ക്കാ​രെ ഹ​സ്ത​ദാ​നം ചെ​യ്യാ​ൻ​പോ​ലും ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. ഹ​സ്ത​ദാ​നം വേ​ണ്ടെ​ന്ന് പാ​ക് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ആ​ഗ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ മാ​ച്ച് റ​ഫ​റി ആ​ൻ​ഡി പി​ക്രോ​ഫ്റ്റി​നെ മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​ക്ക​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ലി​നോ​ടും ഏ​ഷ്യ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ലി​നോ​ടും പാ​കി​സ്താ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ബോ​ർ​ഡ് ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ത​വ​ണ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    ഇ​ക്കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ യു.​എ.​ഇ​ക്കെ​തി​രാ​യ ക​ളി ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് വ​രെ ഇ​വ​ർ ഭീ​ഷ​ണി‍യു​യ​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഒ​ന്നി​നും ചെ​വി​കൊ​ടു​ക്കാ​തെ പി​ക്രോ​ഫ്റ്റു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​വു​ക​യാ​ണ് ഐ.​സി.​സി.

    നി​ർ​ണാ​യ​ക മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ അ​ക്ഷ​ർ പ​ട്ടേ​ലി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ​രി​ക്കേ​റ്റു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ഒ​മാ​നെ​തി​രെ ന​ട​ന്ന അ​വ​സാ​ന ഗ്രൂ​പ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് താ​ര​ത്തി​ന് ത​ല​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്.

    ക​ളി​യു​ടെ 15ാം ഓ​വ​റി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ബാ​റ്റ​റു​ടെ ഷോ​ട്ട് കൈ​യി​ൽ ഒ​തു​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​നി​ടെ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ത​ല​യ​ടി​ച്ച് വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടാ​നി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​ര ശേ​ഷം ഫീ​ൽ​ഡി​ങ് കോ​ച്ച് ടി ​ദി​ലീ​പി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, പാ​കി​സ്താ​നെ​തി​രെ ക​ളി​ക്ക് 48 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യം മാ​ത്ര​മേ ബാ​ക്കി കി​ട്ടി​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​ക്ഷ​റി​ന്റെ ഫി​റ്റ്ന​സി​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ല്ല.

    വീ​ണ്ടും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​യി​രി​ക്കും ക​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ക. ഒ​മാ​നെ​തി​രാ‍യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ശ്ര​മം ന​ൽ​കി‍യ സ്റ്റാ​ർ പേ​സ​ർ ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ പ്ലേ​യി​ങ് ഇ​ല​വ​നി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തും.

    ടീം ​ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഇ​ന്ത്യ: സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വ് (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ൽ, അ​ഭി​ഷേ​ക് ശ​ർ​മ, തി​ല​ക് വ​ർ​മ, സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ, ഹാ​ർ​ദി​ക് പാ​ണ്ഡ്യ, ശി​വം ദു​ബെ, അ​ക്ഷ​ർ പ​ട്ടേ​ൽ, ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ, വ​രു​ൺ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി, കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വ്, ഹ​ർ​ഷി​ത് റാ​ണ, അ​ർ​ഷ്ദീ​പ് സി​ങ്, റി​ങ്കു സി​ങ്, ജി​തേ​ഷ് ശ​ർ​മ.

    പാ​കി​സ്താ​ൻ: സ​ൽ​മാ​ൻ ആ​ഗ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), സാ​ഇം അ​യ്യൂ​ബ്, സാ​ഹി​ബ്‌​സാ​ദ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​രി​സ്, ഫ​ഖ​ർ സ​മാ​ൻ, ഹ​സ​ൻ ന​വാ​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​വാ​സ്, ഫ​ഹീം അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, ഷ​ഹീ​ൻ ഷാ ​അ​ഫ്രീ​ദി, സൂ​ഫി​യാ​ൻ മു​ഖീം, അ​ബ്രാ​ർ അ​ഹ്മ​ദ്, ഹു​സൈ​ൻ ത​ല​ത്ത്, ഖു​ഷ്ദി​ൽ ഷാ, ​സ​ൽ​മാ​ൻ മി​ർ​സ.

