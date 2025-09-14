Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    14 Sept 2025 8:53 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 8:53 AM IST

    ഏഷ്യ കപ്പ്; ഇന്ത്യ - പാകിസ്താൻ മത്സരം ഇന്ന്

    Indian players in training
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ

    ഇ​ന്ത്യ Vs പാ​കി​സ്താ​ൻ ട്വ​ന്റി20 മു​ഖാ​മു​ഖം: ആ​കെ മ​ത്സ​രം 13 ഇ​ന്ത്യ 9 പാ​കി​സ്താ​ൻ 3 ടൈ 1 (​ബൗ​ൾ ഓ​ട്ടി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ജ​യം) അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​രം: 2024 ലോ​ക​ക​പ്പ് (ജൂ​ൺ ഒ​മ്പ​തി​ന് ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ) -ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ആ​റ് റ​ൺ​സ് ജ​യം.

    ദു​ബൈ: ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ലി​നേ​ക്കാ​ൾ ആ​കാം​ക്ഷ നി​റ​ഞ്ഞൊ​രു മ​ത്സ​രം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യും പാ​കി​സ്താ​നും ഒ​രി​ക്ക​ൽ​ക്കൂ​ടി മു​ഖാ​മു​ഖ​മെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ പ​തി​വി​ൽ​ക്ക​വി​ഞ്ഞ വീ​റും വാ​ശി‍യു​മു​ണ്ട്. അ​നി​വാ​ര്യ​ത​യി​ൽ മാ​ത്രം സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ക​ളി​യെ​ന്ന​തു​ത​ന്നെ അ​തി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലെ കാ​യി​ക ബ​ന്ധം നി​ല​ച്ചി​ട്ട് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യെ​ങ്കി​ലും ബ​ഹു​രാ​ഷ്ട്ര ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടാ​റു​ണ്ട്.

    പ​ഹ​ൽ​ഗാം ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തോ​ടെ ഇ​നി ഒ​രു വേ​ദി​യി​ലും പാ​കി​സ്താ​നെ​തി​രെ ക​ളി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യം പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ പ​ല മു​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ങ്കി​ലും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ ഒ​രി​ക്ക​ൽ​ക്കൂ​ടി പാ​ക് സം​ഘ​വു​മാ​യി കൊ​മ്പു​കോ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ദു​ബൈ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം. പ​ഹ​ൽ​ഗാം ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നും ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സി​ന്ധൂ​റി​നും ശേ​ഷം ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ ജ​യം ഇ​രു ടീ​മി​നും മു​മ്പ​ത്തേ​ക്കാ​ള​ധി​കം അ​ഭി​മാ​ന​പ്ര​ശ്ന​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സൂ​പ്പ​ർ ഫോ​റി​ലും ഇ​ട​മു​റ​പ്പി​ക്കാം.

    ഗ്രൂ​പ് ‘എ’​യി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യും പാ​കി​സ്താ​നും. സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വി​നും സം​ഘ​ത്തി​നും ആ​ദ്യ ക​ളി യു.​എ.​ഇ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ദു​ർ​ബ​ല​രോ​ട് വ​ലി​യ മാ​ർ​ജി​നി​ൽ ജ​യി​ക്കാ​നാ​യി. മ​റു​ത​ല​ക്ക​ൽ ഒ​മാ​നെ ത​ക​ർ​ത്ത് പാ​കി​സ്താ​നും തു​ട​ങ്ങി. യു.​എ.​ഇ​യെ ഇ​ന്ത്യ വെ​റും 57 റ​ൺ​സി​നാ​ണ് എ​റി​ഞ്ഞ​ത്. ഒ​മാ​നാ​വ​ട്ടെ പാ​കി​സ്താ​നോ​ട് 67ന് ​പു​റ​ത്താ​യി. ഇ​ന്ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ളി​യി​ൽ ഇ​രു ടീ​മി​ന്റെ​യും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം കൂ​ട്ടാ​ൻ ഈ ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. യു.​എ.​ഇ​ക്കെ​തി​രെ ഇ​ന്ത്യ രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ലേ​യി​ങ് ഇ​ല​വ​നി​ലെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം​പേ​രും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ആ​യ​തി​നാ​ൽ, നി​ർ​ണാ​യ​ക മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​തി​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ല. ബാ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ൽ, അ​ഭി​ഷേ​ക് ശ​ർ​മ, സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ, പേ​സ​ർ ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ, പേ​സ് ബൗ​ളി​ങ് ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ ശി​വം ദു​ബെ, സ്പി​ന്ന​ർ​മാ​രാ​യ കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വ്, വ​രു​ൺ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ​ല്ലാം ക​രു​ത്തു​കാ​ട്ടി. മ​ല​യാ​ളി താ​രം സ​ഞ്ജു സാം​സ​ണി​ന് ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ന് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും വി​ക്ക​റ്റി​ന് പി​ന്നി​ൽ മി​ന്നി.

    സ​ൽ​മാ​ൻ ആ​ഗ ന​യി​ക്കു​ന്ന പാ​കി​സ്താ​ൻ 93 റ​ൺ​സി​നാ​ണ് ഒ​മാ​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. ബാ​ബ​ർ അ​അ്സം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​സ്​​വാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ ലോ​കോ​ത്ത​ര ബാ​റ്റ​ർ​മാ​രി​ല്ലാ​തെ​യെ​ത്തി​യ ടീം ​സാ​ഇം അ​യ്യൂ​ബ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​രി​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രി​ൽ വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ-​പാ​ക് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സ്പി​ന്ന​ർ​മാ​രു​ടെ പോ​ര് കൂ​ടി​യാ​ണ്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​വാ​സ്, സാ​ഇം അ​യ്യൂ​ബ്, അ​ബ്രാ​ർ അ​ഹ്മ​ദ്, സു​ഫി​യാ​ൻ മു​ഖീം എ​ന്നീ സ്പി​ന്ന​ർ​മാ​രും പേ​സ​ർ​മാ​രാ​യ ഷ​ഹീ​ൻ ഷാ ​അ​ഫ്രീ​ദി​യും ഫ​ഹീം അ​ഷ്റ​ഫും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഒ​മാ​നെ എ​റി​ഞ്ഞി​ട്ട​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ ആ​തി​ഥ്യ​മ​രു​ളേ​ണ്ട ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് യു.​എ.​ഇ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​തു​ത​ന്നെ പാ​കി​സ്താ​നു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം വ​ഷ‍ളാ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ക​ളി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് പാ​ക് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ബോ​ർ​ഡ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പു​തി​യ വേ​ദി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന​യി​ൽ പ​ഴ​യ ആ​വേ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ബോ​ർ​ഡ് ത​ല​പ്പ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു​പോ​ലും ക​ളി നേ​രി​ട്ട് കാ​ണാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ.

    ടീം ​ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഇ​ന്ത്യ: സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വ് (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ൽ, അ​ഭി​ഷേ​ക് ശ​ർ​മ, തി​ല​ക് വ​ർ​മ, സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ, ഹാ​ർ​ദി​ക് പാ​ണ്ഡ്യ, ശി​വം ദു​ബെ, അ​ക്ഷ​ർ പ​ട്ടേ​ൽ, ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ, വ​രു​ൺ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി, കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വ്, ഹ​ർ​ഷി​ത് റാ​ണ, അ​ർ​ഷ്ദീ​പ് സി​ങ്, റി​ങ്കു സി​ങ്, ജി​തേ​ഷ് ശ​ർ​മ.

    പാ​കി​സ്താ​ൻ: സ​ൽ​മാ​ൻ ആ​ഗ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), സാ​ഇം അ​യ്യൂ​ബ്, സാ​ഹി​ബ്‌​സാ​ദ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​രി​സ്, ഫ​ഖ​ർ സ​മാ​ൻ, ഹ​സ​ൻ ന​വാ​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​വാ​സ്, ഫ​ഹീം അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, ഷ​ഹീ​ൻ ഷാ ​അ​ഫ്രീ​ദി, സൂ​ഫി​യാ​ൻ മു​ഖീം, അ​ബ്രാ​ർ അ​ഹ്മ​ദ്.

