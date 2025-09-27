Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightഏഷ്യാ കപ്പ്...
    Cricket
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 9:22 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 9:22 AM IST

    ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ്; പ്രഥമം ഈ പോരാട്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    ഫൈ​ന​ലി​ൽ നാ​ളെ ഇ​ന്ത്യ-​പാ​കി​സ്താ​ൻ അ​ങ്കം
    ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ്; പ്രഥമം ഈ പോരാട്ടം
    cancel

    ദു​ബൈ: ഏ​ഷ്യാ​ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യും പാ​കി​സ്താ​നും പ​ത്ത് ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ മൂ​ന്നാം​ത​വ​ണ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. വെ​റും ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ല​ല്ല. ഫൈ​ന​ലി​ലാ​ണ് പോ​ര്. ക​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്ത് വാ​ക്‍യു​ദ്ധ​വും ഹ​സ്ത​ദാ​ന വി​വാ​ദ​വും കൊ​ഴു​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഏ​ഷ്യാ​ക​പ്പി​ന്റെ 41 വ​ർ​ഷ​​ത്തെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യും പാ​കി​സ്താ​നും ക​ലാ​ശ​ക്ക​ളി​യി​ൽ ​എ​തി​രി​ടു​ന്ന​ത്. പ്രാ​ഥ​മി​ക റൗ​ണ്ടി​ലും സൂ​പ്പ​ർ​ഫോ​റി​ലും പാ​കി​സ്താ​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ കു​തി​പ്പ്.

    ഇ​​ന്ത്യ​യോ​ട് തോ​റ്റ പാ​കി​സ്താ​ൻ ശ്രീ​ല​ങ്ക​യെ​യും ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​നെ​യും തോ​ൽ​പി​ച്ചാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 11 റ​ൺ​സി​നാ​യി​രു​ന്നു ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​നെ​തി​രെ പാ​കി​സ്താ​ന്റെ ജ​യം. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത പാ​ക് ടീം ​എ​ട്ട് വി​ക്ക​റ്റി​ന് 135 റ​ൺ​സ് നേ​ടി. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ഒ​മ്പ​ത് വി​ക്ക​റ്റി​ന് 124 റ​ൺ​സി​ലൊ​തു​ങ്ങി. നാ​ലോ​വ​റി​ൽ 17 റ​ൺ​സ് മാ​ത്രം മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റ് നേ​ടി​യ ഷ​ഹീ​ൻ അ​ഫ്രീ​ദി​യാ​ണ് ക​ളി​യി​ലെ കേ​മ​ൻ. മ​റ്റൊ​രു പേ​സ​റാ​യ ഹാ​രി​സ് റൗ​ഫും മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തി.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ളു​ടെ ഫൈ​ന​ലു​ക​ളി​ൽ അ​ൽ​പം മു​ൻ​തൂ​ക്കം പാ​കി​സ്താ​നാ​ണ്. അ​ഞ്ച് ഫൈ​ന​ലു​ക​ളി​ൽ ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ​തി​ൽ മൂ​ന്നെ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ പാ​കി​സ്താ​ൻ ജ​യി​ച്ചു. ര​ണ്ടെ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യും. ഏ​ഷ്യാ​ക​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ത്യ എ​ട്ട് ത​വ​ണ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പാ​കി​സ്താ​ൻ ര​ണ്ട് ത​വ​ണ​യും. അ​തേ​സ​മ​യം ട്വ​ന്റി 20യി​ൽ 12-3 എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഏ​റെ മു​ന്നി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ. ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രാ​യ ഫൈ​ന​ലി​നാ​യി ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പാ​ക് നാ​യ​ക​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ആ​ഗ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​രെ​യും തോ​ൽ​പി​ക്കാ​വു​ന്ന ടീ​മാ​യി പാ​കി​സ്താ​ൻ മാ​റി​യെ​ന്നും ഫൈ​ന​ലി​ൽ ജ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും സ​ൽ​മാ​ൻ ആ​ഗ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ അ​ഭി​ഷേ​ക് ശ​ർ​മ​യും ബൗ​ളി​ങ്ങി​ൽ കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വും മി​ക​ച്ച ഫോ​മി​ലാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഫീ​ൽ​ഡി​ങ്ങി​ൽ ടീം ​ന​ല്ല ഉ​ഴ​പ്പാ​ണ്. എ​ളു​പ്പ​മു​ള്ള 12 ക്യാ​ച്ചു​ക​ളാ​ണ് ടീം ​ഇ​ന്ത്യ വി​ട്ടു​ക​ള​ഞ്ഞ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsAsia Cup CricketIndia vs Pakistan matchSports NewsLatest News
    News Summary - asia cup cricket final
    Similar News
    Next Story
    X