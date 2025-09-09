Begin typing your search above and press return to search.
    Cricket
    date_range 9 Sept 2025 6:36 AM IST
    date_range 9 Sept 2025 6:38 AM IST

    മ​ർ​ഹ​ബ​ൻ ഏ​ഷ്യാ; ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന് ഇ​ന്ന് യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ തു​ട​ക്കം

    • ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ഫ്ഗാ​നെ​തി​രെ ഹോ​ങ്കോ​ങ്
    • ഇ​ന്ത്യ നാ​ളെ ആ​തി​ഥേ​യ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്നു
    മ​ർ​ഹ​ബ​ൻ ഏ​ഷ്യാ; ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന് ഇ​ന്ന് യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ തു​ട​ക്കം
    ദു​ബൈ: വ​ൻ​ക​ര​യി​ലെ ക്രി​ക്ക​റ്റ് സു​ൽ​ത്താ​ന്മാ​രെ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ദു​ബൈ, അ​ബൂ​ദ​ബി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. ര​ണ്ട് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലാ‍യി എ​ട്ട് ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് ഐ.​സി.​സി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ​പോ​ലെ ക്രി​ക്ക​റ്റ് പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വേ​ശം സ​മ്മാ​നി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഇ​ക്കു​റി ട്വ​ന്റി20 ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ഇ​ന്ത്യ​യും അ​യ​ൽ​ക്കാ​രാ​യ പാ​കി​സ്താ​നും ശ്രീ​ല​ങ്ക​യു​മ​ട​ക്കം പ്ര​മു​ഖ ടീ​മു​ക​ൾ കി​രീ​ടം തേ​ടി​യി​റ​ങ്ങും. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ​യം രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് അ​ബൂ​ദ​ബി ശെ‍യ്ഖ് സാ​യി​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നും ഹോ​ങ്കോ​ങ്ങും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും.

    ഇ​ന്ത്യ​യും പാ​കി​സ്താ​നും ഗ്രൂ​പ് എ​യി​ലാ​ണ്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ യു.​എ.​ഇ​ക്കെ​തി​രെ സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വും സം​ഘ​വും ദു​ബൈ ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ ക​ളി​ക്കി​റ​ങ്ങും. കാ​യി​ക ലോ​കം ആ​കാം​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ-​പാ​ക് മ​ത്സ​രം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 14ന് ​ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ (2023) ഏ​ക​ദി​ന ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് ഫൈ​ന​ലി​ൽ ശ്രീ​ല​ങ്ക​യെ പ​ത്ത് വി​ക്ക​റ്റി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ച് രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ​യു​ടെ ടീം ​കി​രീ​ടം നേ​ടി. ഇ​ന്ന് ദു​ർ​ബ​ല​രാ​യ ഹോ​ങ്കോ​ങ്ങി​നെ നേ​രി​ടാ​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന അ​ഫ്ഗാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ​ത്ത​ന്നെ അ​ട്ടി​മ​റി വീ​ര​ന്മാ​രാ​യി പേ​രെ​ടു​ത്ത ടീ​മാ​ണ്. ശ്രീ​ല​ങ്ക​യും ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശും കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗ്രൂ​പ് ബി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ന്നേ​റി സൂ​പ്പ​ർ ഫോ​ർ​സി​ലെ​ത്താ​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് റാ​ഷി​ദ് ഖാ​നും സം​ഘ​വും. യാ​സി​ർ മു​ർ​ത്താ​സ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ഹോ​ങ്കോ​ങ് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

