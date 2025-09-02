Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightഏഷ്യകപ്പ്​ 2025;...
    Cricket
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 7:45 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 7:45 PM IST

    ഏഷ്യകപ്പ്​ 2025; ഇന്ത്യ-പാക് മത്സര ടിക്കറ്റ്​ പാക്കേജിന് 475 ദിർഹം

    text_fields
    bookmark_border
    പുതിയ പാക്കേജിൽ മൂന്ന്​ മൽസരങ്ങൾ കാണാം
    asia cup 2025
    cancel

    ദുബൈ: ഏഷ്യകപ്പ്​ 2025 ക്രിക്കറ്റ്​ ടൂർണമെന്‍റിലെ ആരാധകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ-പാകിസ്താൻ മൽസരത്തിന്‍റെ ടിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ പുതിയ പാക്കേജ്​. 475 ദിർഹമിന്‍റെ പാക്കേജിൽ ഇന്ത്യ-പാക്​ മൽസരം കൂടാതെ പാകിസ്താൻ-ഒമാൻ, ഇന്ത്യ-യു.എ.ഇ മൽസരങ്ങളും കാണാവുന്നതാണ്​. ഇതിന്​ പുറമെ 525 ദിർഹമിന്‍റെ രണ്ട്​ പാക്കേജുകളും അധികൃതർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    ഒരു പാക്കേജിൽ മുന്ന്​ സൂപ്പർ ഫോർ മൽസരങ്ങളും മറ്റൊന്നിൽ രണ്ട്​ സൂപ്പർ ഫോർ മൽസരങ്ങളും ഫൈനലുമാണ്​ അടങ്ങിയിടുള്ളത്​. ടിക്കറ്റുകൾ പ്ലാറ്റിനം ലിസ്റ്റ്​ വെബ്​സൈറ്റ്​ വഴിയാണ്​ ലഭ്യമാക്കിയത്​. സാധാരണ അബൂദബിയിൽ നടക്കുന്ന മൽസരങ്ങൾക്ക്​ 40ദിർഹമും ദുബൈയിൽ നടക്കുന്ന മൽസരങ്ങൾക്ക്​ 50ദിർഹമും മുതലാണ്​ ടിക്കറ്റ്​ നിരക്ക്​. ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള മൽസരങ്ങൾക്ക്​ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഏഴ്​ മൽസരങ്ങൾക്കുള്ള 1400ദിർഹമിന്‍റെ പാക്കേജ്​ ടിക്കറ്റാണ്​ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്​.

    നേരത്തെ മൽസരങ്ങളുടെ വേദിയും സമയക്രമവും എമിറേറ്റ്​സ്​ ക്രിക്കറ്റ്​ ബോർഡ് പുറത്തുവിട്ടിരുനു​. സെപ്​റ്റംബർ 9മുതൽ 28വരെ അരങ്ങേറുന്ന മൽസരങ്ങളിൽ 11എണ്ണം ദുബൈയിലും എട്ടെണ്ണം അബൂദബിയിലുമാണ്​ അരങ്ങേറുന്നത്​. ആകെ 19മൽസരങ്ങളിൽ സെപ്​റ്റംബർ 15ന്​ അരങ്ങേറുന്ന യു.എ.ഇ-ഒമാൻ മൽസരമൊഴികെയുള്ളവ വൈകുന്നേരം 6.30നാണ്​ ആരംഭിക്കുക.

    യു.എ.ഇ-ഒമാൻ മൽസരം വൈകുന്നേരം 4ന്​ ആരംഭിക്കും. സെപ്​റ്റംബർ 9ലെ ആദ്യ മൽസരം അബൂദബിയിൽ അഫ്​ഗാനിസ്താനും ഹോങ്​ഗോങും തമ്മിലാണ്​. രണ്ടാം ദിവസം സെപ്​റ്റംബർ 10നാണ്​ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മൽസരം. യു.എ.ഇയുമായി നടക്കുന്ന മൽസരത്തിന്​ ദുബൈയാണ്​ വേദിയാകുന്നത്​. ഇന്ത്യ-പാകിസ്താൻ മൽസരം സെപ്​റ്റംബർ 14ന്​ ദുബൈയിലാണ്​ അരങ്ങേറുന്നത്​.

    വരും ദിവസങ്ങളിൽ ദുബൈ ഇന്‍റർനാഷണൽ സ്​റ്റേഡിയത്തിലെയും അബൂദബി സായിദ്​ ക്രിക്കറ്റ്​ സ്​റ്റേഡിയത്തിലെയും ടിക്കറ്റ്​ ഓഫീസുകളിലും ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sportsUAE NewsIndia Vs PakAsia Cup 2025
    News Summary - Asia Cup 2025 Tickets for ind vs pak match
    Similar News
    Next Story
    X