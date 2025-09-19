Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 7:27 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 7:27 AM IST

    ഏഷ്യ കപ്പ് 2025; ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്ന് ഒ​മാ​നെ​തി​രെ

    Indias Malayali star Sanju Samson in training
    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മ​ല​യാ​ളി താ​രം സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ സൂ​പ്പ​ർ ഫോ​റി​ൽ ഇ​ട​മു​റ​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ഇ​ന്ന് ‘പ​രി​ശീ​ല​ന’ മ​ത്സ​രം. യു.​എ.​ഇ​ക്കും പാ​കി​സ്താ​നു​മെ​തി​രെ ജ​യി​ച്ച് അ​ടു​ത്ത റൗ​ണ്ടി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പ്രാ​ഥ​മി​ക റൗ​ണ്ടി​ലെ അ​വ​സാ​ന ക​ളി​യി​ൽ ഒ​മാ​നാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. ക​​ഴിഞ്ഞ രണ്ടു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും തോ​റ്റ് പു​റ​ത്താ​യ ഒ​മാ​ന് മാ​നം കാ​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​ക​ട​ന​മാ​വും ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രെ ല​ക്ഷ്യം.

    ര​ണ്ടു ക​ളി​ക​ളി​ലും ര​ണ്ടാ​മ​ത് ബാ​റ്റ് ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​തി​നാ​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ ബാ​റ്റി​ങ് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്ന് ബാ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് പ​ര​മാ​വ​ധി ചാ​ൻ​സ് ന​ൽ​കാ​നാ​യി​രി​ക്കും ശ്ര​മി​ക്കു​ക. മ​ല​യാ​ളി താ​രം സ​ഞ്ജു സാം​സ​ണും ഹ​ർ​ദി​ക് പാ​ണ്ഡ്യ​യും ശി​വം ദു​ബെ​യു​മ​ട​ങ്ങി​യ മ​ധ്യ​നി​ര പ​രീ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടേ ഇ​ല്ല. അ​ഭി​ഷേ​ക് ശ​ർ​മ​യും ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ല്ലും ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വും തി​ല​ക് വ​ർ​മ​യും ചേ​ർ​ന്ന മു​ൻ​നി​ര​ത​ന്നെ ക​ളി തീ​ർ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് മു​ൻ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ണ്ട​ത്. സ്റ്റാ​ർ പേ​സ​ർ ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ​ക്ക് ഇ​ന്ന് വി​ശ്ര​മം അ​നു​വ​ദി​ച്ചേ​ക്കും. അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ൽ പ​ക​രം അ​ർ​ഷ്ദീ​പ് സി​ങ്ങി​നാ​യി​രി​ക്കും അ​വ​സ​രം. സ്പി​ന്ന​ർ​മാ​രാ​യ കു​ൽ​ദീ​പ് സി​ങ്ങും വ​രു​ൺ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി​യും മി​ന്നും ഫോ​മി​ലാ​ണ്.

