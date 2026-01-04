Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    date_range 4 Jan 2026 7:00 AM IST
    date_range 4 Jan 2026 7:00 AM IST

    ആ​ഷ​സ് പ​ര​മ്പ​ര: അ​ഞ്ചാം ടെ​സ്റ്റ് ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ സി​ഡ്നി​യി​ൽ

    സി​ഡ്നി: വി​ഖ്യാ​ത​മാ​യ ആ​ഷ​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടെ​സ്റ്റ് പ​ര​മ്പ​ര​യി​ലെ അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ​യും അ​വ​സാ​ന​ത്തെ​യും മ​ത്സ​രം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച സി​ഡ്നി​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ക്കെ​തി​രെ പ​ര​മ്പ​ര ഇ​തി​ന​കം ന​ഷ്ട​മാ​യ ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം ജ​യ​വു​മാ​യി 3-2ൽ ​പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്. ഓ​സീ​സി​നാ​വ​ട്ടെ ബാ​റ്റി​ങ് നി​ര​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​നാ​യ ഉ​സ്മാ​ൻ ഖാ​ജ​യു​ടെ വി​ട​വാ​ങ്ങ​ൽ ടെ​സ്റ്റ് അ​ഭി​മാ​ന​പ്പോ​രാ​ട്ട​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ ഖാ​ജ​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് കം​ഗാ​രു​പ്പ​ട​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന് ടെ​സ്റ്റു​ക​ൾ ആ​സ്ട്രേ​ലി‍യ അ​നാ​യാ​സം ജ​യി​ച്ച് പ​ര​മ്പ​ര നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മെ​ൽ​ബ​ണി​ലെ നാ​ലാം ടെ​സ്റ്റ് ഇം​ഗ്ലീ​ഷു​കാ​ർ നേ​ടി.

    TAGS:steven smithben stokesAshes TestSydney Test
    News Summary - Ashes series: Fifth Test in Sydney from today
