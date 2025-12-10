ആഷസ് പരമ്പര; കമ്മിൻസിന് തിരിച്ചുവരവ്, ഹേസിൽവുഡ് പുറത്ത്

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 10 Dec 2025 6:23 AM IST
Updated Ondate_range 10 Dec 2025 6:23 AM IST
ആഷസ് പരമ്പര; കമ്മിൻസിന് തിരിച്ചുവരവ്, ഹേസിൽവുഡ് പുറത്ത്text_fields
bookmark_border
News Summary - Ashes series; Cummins returns, Hazlewood out
Listen to this Article
ബ്രിസ്ബേൻ: ഇടവേളക്ക് ശേഷം പേസർ പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ആസ്ട്രേലിയൻ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. പരിക്കേറ്റ് കുറേനാളായി വിശ്രമത്തിലായിരുന്ന കമ്മിൻസിന് ആഷസ് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ശേഷിക്കുന്ന മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ കളിക്കാനാവും. ഇതോടെ സ്റ്റീവൻ സ്മിത്തിൽനിന്ന് നായകസ്ഥാനവും അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കും.
അതേസമയം, മറ്റൊരു പേസർ ജോഷ് ഹേസിൽവുഡ് സംഘത്തിൽനിന്ന് പുറത്തായി. പരിക്കേറ്റ താരം ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും അഡലെയ്ഡിൽ ഡിസംബർ 17ന് ആരംഭിക്കുന്ന മൂന്നാം ടെസ്റ്റിന് ഇറങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പരയിൽ 2-0ത്തിന് മുന്നിലാണ് ആതിഥേയരിപ്പോൾ.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story