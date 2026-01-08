Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 10:00 AM IST

    ഇംഗ്ലണ്ട് ചാരം; ആഷസിൽ കങ്കാരു സർവാധിപത്യം, അവസാന ടെസ്റ്റിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് ജയം

    ഇംഗ്ലണ്ട് ചാരം; ആഷസിൽ കങ്കാരു സർവാധിപത്യം, അവസാന ടെസ്റ്റിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് ജയം
    സി​ഡ്നി: അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല, ആഷസ് പരമ്പരയിലെ അവസാന ടെസ്റ്റും ജയിച്ച് ആസ്ട്രേലിയ കിരീടം ചൂടി. സിഡ്നി ടെസ്റ്റിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വീഴ്ത്തിയതോടെ 4-1 ന് ഓസീസ് പരമ്പര നേടി.

    അഞ്ചാംദിനം ഇംഗ്ലണ്ട് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ എട്ടിന് 302 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ ബാറ്റിങ്ങ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ 119 റ​ൺ​സി​ന്റെ ലീ​ഡാണ് സന്ദർശകർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. തകർപ്പൻ സെഞ്ച്വറിയുമായി ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്തിയ ​ജേ​ക്ക​ബ് ബി​ഥെ​ൽ 142 റൺസുമായി ക്രീസിലുള്ളതായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷ.

    എന്നാൽ 12 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ബിഥേൽ മടങ്ങിയതോടെ ഓസീസിന് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി. 342 റൺസിന് എല്ലാവരെയും പുറത്താക്കി. 159 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ച ഓസീസിന്റെ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി ഇംഗ്ലണ്ട് ഒന്ന് ഞെട്ടിച്ചെങ്കിലും അന്തിമജയം ആതിഥേയർക്കായിരുന്നു.

    37 റൺസെടുത്ത മാർനസ് ലബുഷാനെയാണ് ടോപ് സ്കോറർ. ട്രാവിസ് ഹെഡ് 29ഉസ്റ്റ ജേയ്ക് വെതർലാൻഡ് 34ഉം ക്യാപറ്റൻ സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് 12 ഉം ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ ആറും റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി. 16 റൺസെടുത്ത അലക്സ് ക്യാരിയും 22 റൺസെടുത്ത കാമറൂൺ ഗ്രീനും പുറത്താകാതെ നിന്നു. ജോഷ് ടങ്കാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് വേണ്ടി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയത്.

    ജേ​ക്ക​ബ് ബി​ഥെലിന്റെ ചെറുത്തുനിൽപ്പ്

    നാ​ലാം ദി​ന​ത്തി​ൽ ഏ​ഴ് വി​ക്ക​റ്റി​ന് 518 റ​ൺ​സ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഒ​ന്നാം ഇ​ന്നി​ങ്സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ 39 റ​ൺ​സ് കൂ​ട്ടി ചേ​ർ​ത്ത് 567ന് ​പു​റ​ത്താ​യി. ട്രാ​വി​സ് ഹെ​ഡും (163), സ്റ്റീ​വ​ൻ സ്മി​ത്തും (138) നേ​ടി​യ സെ​ഞ്ച്വ​റി ബ​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​വ​ർ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ന്റെ ഒ​ന്നാം ഇ​ന്നി​ങ്സ് സ്കോ​റാ​യ 384 മ​റി​ക​ട​ന്ന​ത്.

    71 റ​ൺ​സു​മാ​യി ബ്യൂ ​വെ​ബ്സ്റ്റ​ർ പു​റ​ത്താ​വാ​തെ നി​ന്നു. സ്മി​ത്തി​ന് പു​റ​മെ, മി​ച്ച​ൽ സ്റ്റാ​ർ​ക്കും (5) സ്കോ​ട്ട് ബോ​ള​ണ്ടു​മാ​ണ് (0) ഇ​ന്ന​ലെ മ​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ. ബ്രൈ​ഡ​ൻ കാ​ർ​സെ​യും ജോ​ഷ് ട​ങ്ങും മൂ​ന്ന് വീ​ത​വും ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ബെ​ൻ സ്റ്റോ​ക്സ് ര​ണ്ടും വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തി.

    മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ന് ഓ​പ​ണ​ർ സാ​ക് ക്രോ​ളി​യെ (1) ആ​ദ്യം ത​ന്നെ ന​ഷ്ട​മാ​യി. ഓ​പ​ണി​ങ് ഓ​വ​റി​ൽ സ്റ്റാ​ർ​ക്കി​ന് മു​ന്നി​ൽ എ​ൽ.​ബി.​ഡ​ബ്ല്യൂ ആ​യി മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടാം വി​ക്ക​റ്റി​ൽ ബെ​ൻ ഡ​ക്ക​റ്റും (42) സെ​ഞ്ച്വ​റി ​ഇ​ന്നി​ങ്സു​മാ​യി ബി​ഥെ​ലും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ ക​ര​ക​യ​റ്റി​യ​ത്. സ്കോ​ർ 85ൽ ​എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ഡ​ക്ക​റ്റ് പു​റ​ത്താ​യി. പി​ന്നാ​ലെ ജോ ​റൂ​ട്ട് (6), ഹാ​രി ബ്രൂ​ക്ക് (42), വി​ൽ ജാ​ക്സ് (0), ജാ​മി സ്മി​ത്ത് (26), സ്റ്റോ​ക്സ് (1), കാ​ർ​സെ (16) എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ഷ്ട​മാ​യി. അ​പ്പോ​ഴും മ​റു​ത​ല​ക്ക​ൽ പി​ടി​ച്ചു നി​ന്ന് സെ​ഞ്ച്വ​റി​യും ക​ട​ന്ന് കു​തി​ച്ച ബി​ഥെ​ലാ​ണ് ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ ഇ​ന്നി​ങ്സ് തോ​ൽ​വി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷി​ച്ച​ത്. വെ​ബ്സ്റ്റ​ർ മൂ​ന്നും ബോ​ള​ണ്ട് ര​ണ്ടും വി​ക്ക​റ്റ് നേ​ടി. അ​വ​സാ​ന സെ​ഷ​നി​ൽ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ന് അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റു​ക​ളാ​ണ് ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്.

