Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    അഭിഷേക് ശർമയെ 'തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും' എന്ന് അഫ്‌ഗാൻ ആരാധിക, വീഡിയോ വൈറൽ

    text_fields
    bookmark_border
    അഭിഷേക് ശർമയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും എന്ന് അഫ്‌ഗാൻ ആരാധിക, വീഡിയോ വൈറൽ
    cancel

    ഇന്ത്യ-അഫ്ഗാനിസ്താൻ ട്വന്റി-20 പരമ്പരയ്ക്കിടെ ഗാലറിയിൽ നടന്ന കൗതുകകരമായ ഒരു ആരാധക നിമിഷം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമാകുന്നു. മത്സരത്തിനിടെ സ്റ്റേഡിയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അഫ്ഗാൻ വനിതാ ആരാധകയും കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്ററും തമ്മിൽ നടന്ന സംഭാഷണമാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലായിരിക്കുന്നത്.

    ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ ഏത് താരത്തെയാണ് താങ്കൾ "തട്ടിയെടുത്ത്" അഫ്ഗാനിസ്താനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നതായിരുന്നു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്ററുടെ രസകരമായ ചോദ്യം. ചോദ്യം കേട്ട ഉടൻ തെല്ലും മടിക്കാതെ യുവ ഓപ്പണറായ അഭിഷേക് ശർമയുടെ പേരാണ് അഫ്ഗാൻ ആരാധക പറഞ്ഞത്.

    വളരെ തമാശരൂപേണയുള്ള ഈ പ്രതികരണം ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾക്കിടയിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടി. പ്രമുഖ താരങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ടായിട്ടും യുവതാരമായ അഭിഷേക് ശർമയെ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഏവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചത്.

    ട്വന്റി-20 ക്രിക്കറ്റിലെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ് ശൈലിയിലൂടെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് വലിയ ആരാധകവൃന്ദത്തെ സൃഷ്ടിച്ച താരമാണ് അഭിഷേക് ശർമ. സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്ത് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ആരാധകർ തമ്മിലുള്ള ഊഷ്മളമായ സൗഹൃദ നിമിഷങ്ങൾക്ക് വേദി ഒരുക്കിയ പരമ്പരയിലെ പ്രധാന തരംഗങ്ങളിലൊന്നായി ഈ വീഡിയോയും മാറി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Afghan Fan Wants to 'Kidnap' Abhishek Sharma
    Next Story
    X