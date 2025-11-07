Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നായകൻ...
    Cricket
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 11:15 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 11:15 PM IST

    ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നായകൻ ആക്കർമാന് സെഞ്ച്വറി; ഇന്ത്യ ‘എ’ക്ക് ലീഡ്

    text_fields
    bookmark_border
    cricket news
    cancel
    camera_alt

    സെഞ്ച്വറി നേടിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നായകൻ മാർക്വസ് ആകർമാൻ

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: നാ​യ​ക​ൻ മാ​ർ​ക്വ​സ് ആ​ക്ക​ർ​മാ​ൻ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ സെ​ഞ്ച്വ​റി നേ​ടി​യി​ട്ടും എ ​ടീ​മു​ക​ളു​ടെ ച​തു​ർ​ദി​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രെ ലീ​ഡ് വ​ഴ​ങ്ങി ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക. ആ​ദ്യ ഇ​ന്നി​ങ്സി​ൽ 255 റ​ൺ​സ​ടി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ 221ന് ​പു​റ​ത്താ​യി.

    ര​ണ്ടാം വ​ട്ടം പാ​ഡു​കെ​ട്ടി​യി​റ​ങ്ങി​യ ആ​തി​ഥേ​യ​ർ ര​ണ്ടാം ദി​നം ക​ളി നി​ർ​ത്തു​മ്പോ​ൾ മൂ​ന്നു വി​ക്ക​റ്റി​ന് 78 എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ര​ണ്ട് ദി​ന​വും ഏ​ഴ് വി​ക്ക​റ്റും ശേ​ഷി​ക്കെ 112 റ​ൺ​സ് മു​ന്നി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ. 118 പ​ന്തി​ൽ ആ​റ് സി​ക്സും 17 ബൗ​ണ്ട​റി​യും പാ​യി​ച്ച് 134 റ​ൺ​സാ​ണ് ആ​ക്ക​ർ​മാ​ൻ സ്കോ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. മ​റ്റാ​ർ​ക്കും ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ നി​ര​യി​ൽ തി​ള​ങ്ങാ​നാ​യി​ല്ല. പേ​സ​ർ​മാ​രാ​യ പ്ര​സി​ദ്ധ് കൃ​ഷ്ണ​യും (മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റ്) മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​റാ​ജും ആ​കാ​ശ്ദീ​പും (ര​ണ്ട് വി​ക്ക​റ്റ് വീ​തം) ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ മെ​രു​ക്കി​യ​ത്. കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വും ഹ​ർ​ഷ് ദു​ബെ​യും ഓ​രോ വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ത​മെ​ടു​ത്തു.

    ര​ണ്ടാം വ​ട്ടം അ​ഭി​മ​ന്യു ഈ​ശ്വ​ര​ൻ (0), സാ​യ് സു​ദ​ർ​ശ​ൻ (23), ദേ​വ്ദ​ത്ത് പ​ടി​ക്ക​ൽ (24) എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വി​ക്ക​റ്റു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. കെ.​എ​ൽ. രാ​ഹു​ലും (26) കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വും (0) ആ​ണ് ക്രീ​സി​ൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Mohammed Sirajindia A cricket teamDevdutt PadikkalIndia cricket
    News Summary - Ackerman ton keeps South Africa A in the fight
    Similar News
    Next Story
    X