Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_right‘ട്രോഫി വേണമെങ്കിൽ...
    Cricket
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 2:56 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 2:56 PM IST

    ‘ട്രോഫി വേണമെങ്കിൽ തരാം, ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ എ.സി.സി ഓഫിസിൽ വന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങണം’

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ട്രോഫി വേണമെങ്കിൽ തരാം, ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ എ.സി.സി ഓഫിസിൽ വന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങണം’
    cancel
    camera_altസൂര്യകുമാർ യാദവ്, മൊഹ്സിൻ നഖ്വി
    Listen to this Article

    ദുബൈ: ഏഷ്യ കപ്പിൽ ചാമ്പ്യന്മാരായ ടീം ഇന്ത്യക്ക് ട്രേഫി കൈമാറുന്നതിലെ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നതിനിടെ പുതിയ ഉപാധിയുമായി ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (എ.സി.സി) മേധാവി മൊഹ്സിൻ നഖ്‌വി രംഗത്ത്. ഇന്ത്യക്ക് ട്രോഫി വേണമെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ് ദുബൈയിലെ എ.സി.സി ഓഫിസിൽ വന്ന് തന്‍റെ കൈയിൽനിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങാമെന്ന് നഖ്‌വി വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന എ.സി.സി യോഗത്തിൽ, ട്രോഫി ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചുനൽകണമെന്ന ബി.സി.സി അധികൃതരുടെ ആവശ്യം നിരസിച്ചാണ് നഖ്‌വി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

    ട്രോഫി സംബന്ധിച്ച വിഷയം യോഗത്തിന്‍റെ അജണ്ടയിലില്ലെന്ന് പരിഹസിച്ചാണ് നഖ്‌വി മറുപടി പറയാൻ ആരംഭിച്ചത്. ബി.സി.സി.ഐ ആവശ്യം നിരസിച്ച എ.സി.സി ചെയർമാൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ നേരിട്ട് എത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ട്രോഫി കൈമാറാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐ.സി.സിക്ക് പരാതി നൽകുമെന്ന് ബി.സി.സി.ഐ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ടൂർണമെന്‍റിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും മൂന്നുതവണ മുഖാമുഖം വന്നെങ്കിലും സൗഹാർദപരമായിരുന്നില്ല അന്തരീക്ഷം.

    ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പാക് ക്യാപ്റ്റൻ സൽമാൻ ആഘക്ക് ഇന്ത്യൻ നായകൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ് ഹസ്തദാനം നൽകാതിരുന്നതു മുതലാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത്. പിന്നാലെ പ്രകോപനപരമായ ആംഗ്യങ്ങൾ പാകിസ്താൻ താരങ്ങളിൽനിന്നും ഉണ്ടായി. ഫൈനലിനു ശേഷം നഖ്‌വിയിൽനിന്ന് ട്രോഫി ഏറ്റുവാങ്ങാനും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ തയാറായില്ല. ഇന്ത്യയുടെ ജയം പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നതായും സൂര്യകുമാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ടൂർണമെന്‍റിലെ വിവാദങ്ങൾ കെട്ടടങ്ങാൻ ഇനിയും സമയം വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് നഖ്‌വിയുടെ പ്രതികരണം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:BCCIpcbsuryakumar yadavMohsin NaqviAsia Cup 2025
    News Summary - ACC chief Sets 'Suryakumar Yadav Condition' To Hand Over Asia Cup Trophy To India
    Similar News
    Next Story
    X