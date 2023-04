cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഐ.​പി.​എ​ൽ 2023 സീ​സ​ണി​ലെ നാ​ല് റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വു​മ്പോ​ൾ പ്രാ​യ​ത്തെ തോ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മു​ന്നേ​റു​ക​യാ​ണ് വെ​റ്റ​റ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ. 'വ​യ​സ്സ​ന്മാ​ർ' എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്തൊ​ന്നും ത​ങ്ങ​ളെ മാ​റ്റി നി​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് ഓ​രോ ക​ളി​യി​ലും ഇ​വ​ർ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു. പ​ഴ​കും തോ​റും വീ​ര്യം കൂ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ചു​പേ​രെ​ക്കു​റി​ച്ച്... എം.​എ​സ്. ധോ​ണി (41 വ​യ​സ്സ് 281 ദി​വ​സം) ചെ​ന്നൈ സൂ​പ്പ​ർ കി​ങ്സ് 27 പ​ന്തി​ൽ 58 റ​ൺ​സ് (സ്ട്രൈ​ക് റേ​റ്റ്: 214.81) നി​ല​വി​ൽ ഐ.​പി.​എ​ൽ ക​ളി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന​യാ​ൾ ചെ​ന്നൈ സൂ​പ്പ​ർ കി​ങ്സി​ന്റെ 'ത​ല' ത​ന്നെ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ റോ​യ​ൽ​സി​നെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​രം ചെ​ന്നൈ നാ​യ​ക​നെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ എം.​എ​സ്. ധോ​ണി​യു​ടെ 200ാമ​ത്തെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് റെ​ക്കോ​ഡാ​ണ്. നാ​ല് വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​രി​യ​ർ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച ധോ​ണി, ഇ​ക്കൊ​ല്ല​വും ചെ​ന്നൈ​യു​ടെ മി​ന്നും താ​ര​മാ​ണ്. രാ​ജ​സ്ഥാ​നെ​തി​രാ​യ ക​ളി​യി​ൽ തോ​ൽ​വി ഉ​റ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കെ ടീ​മി​നെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് തൊ​ട്ട​രി​കി​ലെ​ത്തി​ച്ച ധോ​ണി 17 പ​ന്തി​ൽ 32 റ​ൺ​സു​മാ​യി പു​റ​ത്താ​വാ​തെ നി​ന്നു. എം.​എ​സ്. ധോ​ണി ഈ ​സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഗു​ജ​റാ​ത്ത് ടൈ​റ്റ​ൻ​സി​നെ​തി​രെ ഏ​ഴ് പ​ന്തി​ൽ 14 നോ​ട്ടൗ​ട്ട്, തു​ട​ർ​ന്ന് ല​ഖ്നോ സൂ​പ്പ​ർ ജ​യ​ന്റ്സി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ട് സി​ക്സ​റി​ന്റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ മൂ​ന്ന് പ​ന്തി​ൽ 12 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ. മും​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ​സു​മാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബാ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. ചോ​രാ​ത്ത കൈ​ക​ളു​മാ​യി വി​ക്ക​റ്റി​ന് പി​റ​കി​ലും ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ ധോ​ണി​യു​ണ്ട്.

അ​മി​ത് മി​ശ്ര (40 വ​യ​സ്സ് 141 ദി​വ​സം) ല​ഖ്നോ സൂ​പ്പ​ർ ജ​യ​ന്റ്സ് ഏ​ഴ് ഓ​വ​റി​ൽ 41 റ​ൺ​സി​ന് മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റ് (ഇ​ക്ക​ണോ​മി: 5.86) അ​മി​ത് മി​ശ്ര ലെ​ഗ് സ്പി​ന്ന​റാ​യ അ​മി​ത് മി​ശ്ര ആ​റ് വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​ഴ്സി​യ​ണി​ഞ്ഞ​ത്. നി​ല​വി​ലെ ഐ.​പി.​എ​ൽ സീ​സ​ണി​ൽ ല​ഖ്നോ സൂ​പ്പ​ർ ജ​യ​ന്റ്സി​നാ​യി ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​ച്ചു. സ​ൺ​റൈ​സേ​ഴ്സ് ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​നെ​തി​രെ നാ​ല് ഓ​വ​റി​ൽ 23 റ​ൺ​സ് വ​ഴ​ങ്ങി ര​ണ്ട് വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തി. റോ​യ​ൽ ച​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ബാം​ഗ്ലൂ​രി​നെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു ഇ​ര​യെ​യും കി​ട്ടി. ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു ശേ​ഷ​മാ​ണ് താ​രം ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

ഫാ​ഫ് ഡു ​പ്ല​സി​സ് (38 വ​യ​സ്സ് 275 ദി​വ​സം) റോ​യ​ൽ ച​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ബാം​ഗ്ലൂ​ർ 101 പ​ന്തി​ൽ 175 റ​ൺ​സ് (സ്ട്രൈ​ക് റേ​റ്റ്: 173.27) റോ​യ​ൽ ച​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ടീ​മി​ന്റെ നാ​യ​ക​നാ​യ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ക്കാ​ര​നാ​യ ഓ​പ​ണ​ർ ഫാ​ഫ് ഡു ​പ്ല​സി​സ്. ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ലി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ലെ ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യം. മും​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ​സി​നെ​തി​രെ 43 പ​ന്തി​ൽ ആ​റ് സി​ക്സ​റ​ട​ക്കം 73 റ​ൺ​സ് നേ​ടി ടീ​മി​നെ ജ​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച് പ്ലെ​യ​ർ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ചാ​യി. ഫാ​ഫ് ഡു ​പ്ല​സി​സ് കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത നൈ​റ്റ് റൈ​ഡേ​ഴ്സു​മാ​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലും വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടി​ന് തി​രി​കൊ​ളു​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും 12 പ​ന്തി​ൽ 23 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത് നി​ൽ​ക്കെ പു​റ​ത്താ​യി. ല​ഖ്നോ സൂ​പ്പ​ർ ജ​യ​ന്റ്സി​നെ​തി​രെ അ​പ​രാ​ജി​ത​നാ​യി 46 പ​ന്തി​ൽ 79.

വൃ​ദ്ധി​മാ​ൻ സാ​ഹ (38 വ​യ​സ്സ് 172 ദി​വ​സം) ഗു​ജ​റാ​ത്ത് ടൈ​റ്റ​ൻ​സ് 59 പ​ന്തി​ൽ 86 റ​ൺ​സ് (സ്ട്രൈ​ക് റേ​റ്റ്: 145.86) ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ടെ​സ്റ്റി​ലും ഏ​ക​ദി​ന​ത്തി​ലും ഇ​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ട്വ​ന്റി20 മ​ത്സ​രം ക​ളി​ക്കാ​ൻ പോ​ലും അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കാ​തെ പോ​യ വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ ബാ​റ്റ​റാ​ണ് വൃ​ദ്ധി​മാ​ൻ സാ​ഹ. ഇ​നി​യൊ​രു തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത​വി​ധം വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ന് പു​റ​ത്താ​ണ്. വൃ​ദ്ധി​മാ​ൻ സാ​ഹ എ​ന്നാ​ൽ, ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു ഗു​ജ​റാ​ത്ത് ടൈ​റ്റ​ൻ​സ് ഓ​പ​ണ​ർ. ചെ​ന്നൈ സൂ​പ്പ​ർ കി​ങ്സി​നെ​തി​രെ 16 പ​ന്തി​ൽ 25, ഡ​ൽ​ഹി കാ​പി​റ്റ​ൽ​സി​നെ​തി​രെ ഏ​ഴ് പ​ന്തി​ൽ 14, കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത നൈ​റ്റ് റൈ​ഡേ​ഴ്സി​നെ​തി​രെ 17 പ​ന്തി​ൽ 17, പഞ്ചാബ് കിങ്ങ്സിനെതിരെ 19പന്തിൽ 30 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നേ​ടി. വി​ക്ക​റ്റി​ന് പി​റ​കി​ലും ഫോ​മി​ലാ​ണ് സാ​ഹ.

ശി​ഖ​ർ ധ​വാ​ൻ (37 വ​യ​സ്സ് 130 ദി​വ​സം) പ​ഞ്ചാ​ബ് കി​ങ്സ് 159 പ​ന്തി​ൽ 233 റ​ൺ​സ് (സ്ട്രൈ​ക് റേ​റ്റ്: 146.54) ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റ​ച്ചു​നാ​ളാ​യി ത​നി​ക്ക് ഇ​ട​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നെ ഉ​ജ്വ​ല​പ്ര​ക​ട​ന​ത്താ​ൽ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കു​ന്നു പ​ഞ്ചാ​ബ് കി​ങ്സ് നാ​യ​ക​നാ​യ ശി​ഖ​ർ ധ​വാ​ൻ. കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത നൈ​റ്റ് റൈ​ഡേ​ഴ്സി​നെ​തി​രെ 29 പ​ന്തി​ൽ 40ൽ ​തു​ട​ങ്ങി. പി​ന്നെ രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ റോ​യ​ൽ​സി​നെ​തി​രെ പു​റ​ത്താ​വാ​തെ 56 പ​ന്തി​ൽ 86. ശി​ഖ​ർ ധ​വാ​ൻ ഈ ​ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ൽ ആ​ദ്യ ശ​ത​കം ധ​വാ​ൻ സ്വ​ന്തം പേ​രി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ച്ച ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ​ൺ​റൈ​സേ​ഴ്സ് ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദു​മാ​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 66 പ​ന്തി​ൽ 99 റ​ൺ​സ് നോ​ട്ടൗ​ട്ട്. നാ​ലാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഗു​ജ​റാ​ത്ത് ടൈ​റ്റ​ൻ​സി​നെ​തി​രെ എ​ട്ട് പ​ന്തി​ൽ എ​ട്ട് റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത് പു​റ​ത്താ​യെ​ങ്ക​ലും സീ​സ​ണി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ റ​ൺ​സ് നേ​ടു​ന്ന താ​ര​ത്തി​നു​ള്ള ഓ​റ​ഞ്ച് തൊ​പ്പി ജേ​താ​വാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​രി​ൽ നി​ല​വി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​നാ​ണ്.

