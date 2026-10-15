സിക്സറഭിഷേകം; ടി20യിൽ ഒരു കലണ്ടർ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടുന്ന താരമായി അഭിഷേക് ശർമ

സിക്സറഭിഷേകം; ടി20യിൽ ഒരു കലണ്ടർ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടുന്ന താരമായി അഭിഷേക് ശർമtext_fields
ഹൈദരാബാദ്: അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ പുതിയ ലോക റെക്കോഡ് കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ നാലാം ടി20 മത്സരത്തിലാണ് ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടുന്ന താരമെന്ന ചരിത്രനേട്ടം യുവതാരം സ്വന്തമാക്കിയത്.
2026-ൽ തന്റെ 69-ാം സിക്സർ അടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അഭിഷേക് ഈ റെക്കോഡ് തന്റെ പേരിലാക്കിയത്. 2022-ൽ 31 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 68 സിക്സറുകൾ നേടി മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ് സ്ഥാപിച്ച റെക്കോഡാണ് ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ താരം മറികടന്നത്. 33 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അഭിഷേക് ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയത്.
ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഷമാർ സ്പ്രിംഗറുടെ പന്ത് ഗാലറിയിലെത്തിച്ചാണ് താരം ചരിത്രനേട്ടത്തിൽ എത്തിയത്. ഇന്നിങ്സിന്റെ ഒമ്പതാം ഓവറിലാണ് അഭിഷേക് മത്സരത്തിലെ തന്റെ ആദ്യ സിക്സർ നേടിയത്. സഹതാരം സഞ്ജു സാംസൺ മികച്ച ഫോമിൽ തുടക്കത്തിൽ ബാറ്റിംഗ് ചുമതല ഏറ്റെടുത്തതും വിൻഡീസ് ബൗളർമാർ കൃത്യമായ ലൈനുകളിൽ പന്തെറിഞ്ഞതും അഭിഷേകിനെ തുടക്കത്തിൽ തടഞ്ഞുനിർത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും, നിർണായകമായ ആ സിക്സറിലൂടെ താരം റെക്കോഡ് ബുക്കിൽ ഇടംപിടിച്ചു.
ഈ വർഷം മികച്ച ഫോമിലാണ് അഭിഷേക് ശർമ ബാറ്റ് വീശുന്നത്. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ നാഗ്പൂരിൽ 35 പന്തിൽ 84 റൺസ് നേടിയ താരം 8 സിക്സറുകളോടെയാണ് ഈ വർഷം തുടങ്ങിയത്. തുടർന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ സെഞ്ച്വറി പ്രകടനവും (108 പന്തിൽ 34 പന്തുകളിൽ നിന്ന്, 11 സിക്സറുകൾ) താരം പുറത്തെടുത്തിരുന്നു.
ഇഷാൻ കിഷൻ ഈ വർഷം 52 സിക്സറുകളുമായി അഭിഷേകിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയുണ്ട്. 2026-ൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇനി ആറ് ടി20 മത്സരങ്ങൾ കൂടി ബാക്കിയുള്ളതിനാൽ, സിക്സറുകളുടെ എണ്ണം മൂന്നക്കത്തിൽ എത്തിക്കാൻ അഭിഷേക് ശർമയ്ക്ക് സുവർണ്ണാവസരമാണുള്ളത്.
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