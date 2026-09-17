ഹിറ്റ്മാന്റെ റെക്കോഡ് വീണു; ഇന്ത്യൻ താരത്തിന്റെ അതിവേഗ ടി20 സെഞ്ച്വറി ഇനി അഭിഷേകിന്

ഹിറ്റ്മാന്റെ റെക്കോഡ് വീണു; ഇന്ത്യൻ താരത്തിന്റെ അതിവേഗ ടി20 സെഞ്ച്വറി ഇനി അഭിഷേകിന്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: അന്താരാഷ്ട്ര ടി20യിൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ രോഹിത് ശർമയുടെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന അതിവേഗ സെഞ്ചുറി റെക്കോഡ് തിരുത്തിക്കുറിച്ചു അഭിഷേക് ശർമ. അഫ്ഗാനിസ്താനെതിരായ മൂന്നാം ടി20 മത്സരത്തിൽ വെറും 30 പന്തിൽ നിന്ന് മൂന്നക്കം തൊട്ട താരം ഇന്ത്യക്കായി ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ടി20 സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ബാറ്ററായി മാറിയതോടെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പിറന്നത് ചരിത്രം. മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 221 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കായി ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ അഭിഷേക് ശർമയും സഞ്ജു സാംസണും ചേർന്ന് സ്ഫോടന തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. ആദ്യ ഓവറുകൾ മുതൽ അഫ്ഗാൻ പേസർമാരെയും സ്പിന്നർമാരെയും ലക്ഷ്യമിട്ട അഭിഷേക്, പവർപ്ലേയിൽ മാത്രം 22 പന്തിൽ 76 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി. 16 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി കടന്ന ഇടങ്കയ്യൻ ബാറ്റർ, ഒൻപതാം ഓവറിൽ മൂന്നക്കം കടന്നു.
34 പന്തിൽ ഒൻപത് ഫോറുകളുടെയും 11 സിക്സറുകളുടെയും അകമ്പടിയോടെ 108 റൺസെടുത്താണ് താരം മടങ്ങിയത്. സെഞ്ചുറി നേട്ടത്തിന് ശേഷം മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി താരം എർലിങ് ഹാലൻഡിന്റെ ശൈലിയിൽ ധ്യാനനിരതനായി മൈതാനത്ത് ആഘോഷിച്ചതും ശ്രദ്ധേയമായി. 2017-ൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ 35 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ രോഹിത് ശർമയുടെ റെക്കോഡാണ് അഭിഷേക് മറികടന്നത്.
ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ അഭിഷേക് - സഞ്ജു സഖ്യം 142 റൺസാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. അക്ഷമനാകാതെ ക്രീസിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു കളിച്ച സഞ്ജു സാംസൺ 34 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചു. 35 പന്തിൽ രണ്ട് ഫോറും നാല് സിക്സറുമടക്കം 50 റൺസെടുത്ത സഞ്ജു പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയുടെ റണ്ണൊഴുക്കിന് വേഗം കുറഞ്ഞു.
തിലക് വർമ (2), ഇഷാൻ കിഷൻ (10), നിതീഷ് കുമാർ (1) എന്നിവർ വേഗത്തിൽ മടങ്ങിയപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരും (29) ശിവം ദുബെയും (14) ചേർന്നാണ് ഇന്ത്യയെ 200 കടത്തിയത്. അവസാന ഓവറുകളിൽ അഫ്ഗാൻ ബൗളർമാർ അച്ചടക്കത്തോടെ പന്തെറിഞ്ഞതോടെ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് ഏഴ് വിക്കറ്റിൽ 221 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. അഫ്ഗാനിസ്താന്റെ വിജയലക്ഷ്യം 222 റൺസാണ്.
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