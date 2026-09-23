സെഞ്ച്വറി റെക്കോഡിന് പിന്നാലെ 'ഡക്ക് റെക്കോഡ്'; ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ 10 തവണ ഡക്കാവുന്ന ആദ്യ താരമായി അഭിഷേക് ശർമ

സെഞ്ച്വറി റെക്കോഡിന് പിന്നാലെ 'ഡക്ക് റെക്കോഡ്'; ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ 10 തവണ ഡക്കാവുന്ന ആദ്യ താരമായി അഭിഷേക് ശർമtext_fields
സാനോ (ജപ്പാൻ): വെറും 30 പന്തിൽ റെക്കോർഡ് സെഞ്ച്വറി നേടിയതിന്റെ ആവേശമടങ്ങും മുൻപേ, ജപ്പാനെതിരായ ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ. സാനോയിൽ ജപ്പാനെതിരെ നടന്ന ഏക ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിലാണ് അഭിഷേക് ശർമ ഗോൾഡൻ ഡക്കായത്.
ജപ്പാൻ ഓൾറൗണ്ടർ ചാർലി ഹാര-ഹിൻസെയാണ് അഭിഷേകിനെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ പുറത്താക്കിയത്. ഇതോടെ ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ പൂജ്യത്തിന് പുറത്താകുന്ന താരം എന്ന മോശം റെക്കോഡാണ് ഈ ഇടങ്കയ്യൻ ബാറ്റർ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ 10 തവണ ഡെക്കാവുന്ന ആദ്യ താരം കൂടിയാണ് അഭിഷേക്.
ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടി20 ഡക്കുകൾ:
അഭിഷേക് ശർമ: 10 ഡക്കുകൾ (2026)*
റാഷിദ് ഖാൻ: 9 ഡക്കുകൾ (2019)
ഷദാബ് ഖാൻ: 9 ഡക്കുകൾ (2024)
കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഡൽഹി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്താനെതിരെ നടന്ന മൂന്നാം ട്വന്റി 20-യിൽ അഭിഷേക് റെക്കോർഡ് സെഞ്ച്വറി നേടിയിരുന്നു. വെറും 30 പന്തിലാണ് താരം മൂന്നക്കം തികച്ചത്. അഫ്ഗാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ, 34 പന്തിൽ 108 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ അഭിഷേകിന്റെ മികവിലാണ് 221/7 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറിലെത്തിയത്.
ട്വന്റി 20 ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ വേഗമേറിയ മൂന്നാമത്തെ സെഞ്ച്വറിയും ഒരു ഇന്ത്യൻ താരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ സെഞ്ച്വറിയുമായിരുന്നു ഇത്. 2017-ൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ 35 പന്തിൽ സെഞ്ച്വറി നേടിയ രോഹിത് ശർമയുടെ റെക്കോഡാണ് അഭിഷേക് പഴങ്കഥയാക്കിയത്.
അതിനിടെ, ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ തന്റെ സ്ഥാനവും പ്രാധാന്യവും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി രാജ്യത്തിനായി സ്ഥിരതയോടെ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്ന താരമാണ് അഭിഷേക് എന്ന് മുൻ ശ്രീലങ്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ സനത് ജയസൂര്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാവിക്ക് ഇത്തരം യുവതാരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ശുഭസൂചനയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"അവൻ ടീമിൽ തന്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞ താരമാണ്. തനിക്ക് ടീമിലുള്ള പ്രാധാന്യവും ടീമിന് തന്നിൽ നിന്നുള്ള ആവശ്യകതയും അവൻ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അതുക്കൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനമാണ് അവൻ പുറത്തെടുക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇത്തരം യുവതാരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാവിയാണ്," ജയസൂര്യ വ്യക്തമാക്കി.
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