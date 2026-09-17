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    16 പന്തിൽ ഫിഫ്റ്റി, 30 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി, അഫ്ഗാൻ ബൗളർമാരെ നിലംപരിശാക്കി അഭിഷേക് ശർമ

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    16 പന്തിൽ ഫിഫ്റ്റി, 30 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി, അഫ്ഗാൻ ബൗളർമാരെ നിലംപരിശാക്കി അഭിഷേക് ശർമ
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    ന്യൂഡൽഹി: ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമയുടെ റെക്കോഡ് സെഞ്ചുറിയുടെ കരുത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്താനെതിരായ മൂന്നാം ടി20 പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. ഡൽഹി അരുൺ ജെയ്റ്റ്‌ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ 221 റൺസെടുത്തു. വെറും 30 പന്തിൽ നിന്ന് സെഞ്ചുറി തികച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ടി20യിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ താരത്തിന്റെ അതിവേഗ സെഞ്ചുറിയെന്ന റെക്കോഡ് അഭിഷേക് സ്വന്തമാക്കി.

    സഞ്ജു സാംസൺ അർധസെഞ്ചുറിയുമായി മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. സിക്സറുകളുമായി അഭിഷേകിന്റെ താണ്ഡവംടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കായി സഞ്ജു സാംസൺ - അഭിഷേക് ശർമ സഖ്യം സ്ഫോടനാത്മക തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. ആദ്യ ഓവറുകൾ മുതൽ തന്നെ അഫ്ഗാൻ ബൗളർമാരെ അതിർത്തി കടത്തി അഭിഷേക് ബാറ്റിങ് വിരുന്ന് തുടങ്ങി.

    മൂന്നാം ഓവറിൽ രണ്ടും അഞ്ചാം ഓവറിൽ മുഹമ്മദ് നബിക്കെതിരെ മൂന്നും സിക്സറുകൾ ഉൾപ്പെടെ അടിച്ചുകൂട്ടിയ താരം വെറും 16 പന്തിലാണ് അർധസെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയത്.സഞ്ജുവും ആക്രമിച്ച് കളിച്ചതോടെ പവർപ്ലേയിലെ ആദ്യ ആറ് ഓവറിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇന്ത്യ 100 റൺസെന്ന നിലയിലെത്തി. ഒൻപതാം ഓവറിൽ 30 പന്തിൽ നിന്ന് തികച്ച സെഞ്ചുറിയോടെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ടി20 സെഞ്ചുറിയെന്ന റെക്കോഡ് അഭിഷേക് സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചു. 34 പന്തിൽ ഒൻപത് ഫോറുകളും 11 സിക്സറുകളും അടക്കം 108 റൺസെടുത്ത ശേഷമാണ് താരം മടങ്ങിയത്.

    മധ്യനിരയിൽ റണ്ണൊഴുക്ക് കുറഞ്ഞുഅഭിഷേക് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ ക്രീസിലെത്തിയ തിലക് വർമ (2) പെട്ടെന്ന് റണ്ണൗട്ടായി. മറുവശത്ത് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കളിച്ച സഞ്ജു സാംസൺ 34 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചെങ്കിലും തൊട്ടുപിന്നാലെ വീണു. 35 പന്തിൽ രണ്ട് ഫോറും നാല് സിക്സറുമടക്കം 50 റൺസാണ് സഞ്ജുവിന്റെ സംഭാവന.

    നാലാം വിക്കറ്റിൽ നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യരും (29) ശിവം ദുബെയും (14) ചേർന്ന് സ്കോർ 180 കടത്തിയെങ്കിലും, അവസാന ഓവറുകളിൽ അഫ്ഗാൻ ബൗളർമാർ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി തിരിച്ചടിച്ചതോടെ ഇന്ത്യൻ റണ്ണൊഴുക്കിന് വേഗം കുറഞ്ഞു. ഇഷാൻ കിഷൻ (10), നിതീഷ് കുമാർ (1) എന്നിവർക്കും തിളങ്ങാനായില്ല. അഫ്ഗാനിസ്താന്റെ വിജയലക്ഷ്യം 222 റൺസാണ്.

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    News Summary - Abhishek Sharma Hits Record 30-Ball Century vs Afghanistan
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