Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    27 Aug 2025 12:40 PM IST
    Updated On
    27 Aug 2025 12:40 PM IST

    ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ അഖിലാസ്ത്രം

    ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ അഖിലാസ്ത്രം
    ഐ​തീ​ഹ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും മു​ത്ത​ശ്ശി​ക്ക​ഥ​ക​ളി​ലും ബ്ര​ഹ്മ​ദ​ത്ത​മാ​യ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റെ പ്ര​സി​ദ്ധം ബ്ര​ഹ്മാ​സ്ത്ര​മാ​ണ്. യു​ദ്ധ​ഭൂ​മി​യി​ൽ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ മേ​ൽ​ക്കൈ നേ​ടു​ന്ന അ​വ​സ​ര​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​നാ​ഴി​യി​ലെ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ആ​യു​ധ​മാ​യാ​ണ് ശ്രീ​രാ​മ​ൻ മു​ത​ൽ ക​ർ​ണ​ൻ​വ​രെ ബ്ര​ഹ്മാ​സ്ത്ര​ത്തെ പ്ര​യോ​ഗി​ക്കാ​റ്. കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ൽ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ രോ​ഹ​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ലി​നു​മു​ണ്ടൊ​രു ബ്ര​ഹ്മാ​സ്ത്രം -അ​ഖി​ൽ സ്ക​റി​യ എ​ന്ന കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ഗ്ലോ​ബ് സ്റ്റാ​ഴ്സി​ന്‍റെ ‘അ​ഖി​ലാ​സ്ത്രം’.

    22 വാ​ര പി​ച്ചി​ൽ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ പി​ടി​ച്ചു​കെ​ട്ടാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ് പ​ന്തേ​ൽ​പ്പി​ച്ചാ​ൽ നാ​ലോ​വ​റി​ൽ എ​റി​ഞ്ഞ് കൊ​ന്നി​ട്ടു​വ​രു​ന്ന മൊ​ത​ല്. ഇ​നി ബാ​റ്റെ​ടു​ത്താ​ലോ ടീ​മി​നാ​യി അ​വ​സാ​ന ശ്വാ​സം​വ​രെ​യും വി​യ​ർ​പ്പ് ര​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന പോ​രാ​ളി. പ്ര​ഥ​മ കെ.​സി.​എ​ൽ സീ​സ​ണി​ൽ 25 വി​ക്ക​റ്റു​മാ​യി വി​ക്ക​റ്റു​വേ​ട്ട​ക്കാ​രി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​നാ​യ ഈ ​മീ​ഡി​യം പേ​സ​ർ, ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും എ​തി​ർ ബാ​റ്റ​ർ​മാ​രു​ടെ ‘പി​ടി​കി​ട്ടാ​പ്പു​ള്ളി’​യാ​ണ്. ത​ന്‍റെ ക്രി​ക്ക​റ്റ് വ​ഴി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും 26കാ​ര​ൻ മ​ന​സ് തു​റ​ക്കു​ന്നു.

    കെ.​സി.​എ​ൽ ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ലെ വി​ജ​യ​ര​ഹ​സ്യം?

    പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചൊ​ന്നു​മി​ല്ല. ന​ന്നാ​യി ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നം ചെ​യ്തു. ബൗ​ളി​ങ്ങി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഫോ​ളോ ചെ​യ്തു. ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ബാ​റ്റ​റു​ടെ മ​ന​സ് വാ​യി​ച്ച്, സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി ശ​രി​യാ​യ ലൈ​നി​ലും ലെ​ങ്തി​ലും പ​ന്തെ​റി​ഞ്ഞു. അ​തി​ന്‍റെ ഫ​ല​വും കി​ട്ടി. ഞാ​നൊ​രു ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​റാ​യ​തി​നാ​ൽ ക്രീ​സി​ലു​ള്ള ബാ​റ്റ​ർ എ​ന്ത് ചി​ന്തി​ക്കു​മെ​ന്നു​കൂ​ടി ആ​ലോ​ചി​ച്ചാ​ണ് പ​ന്തെ​റി​യു​ന്ന​ത്. അ​ങ്ങ​നെ അ​വ​ർ ചി​ന്തി​ക്കു​ന്ന ലൈ​നി​ലും ല​ങ്​​തി​ലും മാ​റ്റി പ​ന്തെ​റി​ഞ്ഞ് ബാ​റ്റ​റെ വ​ട്ടാ​ക്കു​ന്നി​ട​താ​ണ് എ​ന്‍റെ വി​ജ​യം. ശ​രി​ക്കും ഞാ​നും ബാ​റ്റ​റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ചൂ​താ​ട്ട​മാ​ണ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക്യാ​പ്റ്റ​ന് പ​ക​രം സ്വ​യം ഫീ​ൽ​ഡ് സെ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണോ ഇ​ഷ്ടം?

    അ​ടു​ത്ത പ​ന്ത് എ​ങ്ങ​നെ എ​റി​യു​മെ​ന്ന് എ​നി​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ അ​റി​യൂ. അ​തു​കൊ​ണ്ട് കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​നാ​യി ക​ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഞാ​ൻ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഓ​രോ പ​ന്തി​ലും ഫീ​ൽ​ഡ് സെ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള ടീ​മി​ൽ ക​ളി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി​യോ​ടാ​യാ​ലും സ​ഞ്ജു​വി​നോ​ടാ​യാ​ലും ‘ചേ​ട്ടാ ഈ ​ഫീ​ൽ​ഡ് മാ​റ്റി ത​ര​ണം’ എ​ന്ന് പ​റ​യും. അ​വ​ർ എ​ന്നെ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന കോ​ൺ​ഫി​ഡ​ൻ​സ് വേ​റേ ല​വ​ലാ​ണ്. കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​യ രോ​ഹ​നും ഈ ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ഫീ​ൽ​ഡി​ൽ ത​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഞാ​ൻ സെ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന ഫീ​ൽ​ഡ് അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​റ്റാ​റി​ല്ല.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ കെ.​സി.​എ​ല്ലി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടും ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ൽ ഒ​രു ടീ​മും ട്ര​യ​ൽ​സി​ന് വി​ളി​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ നി​രാ​ശ​യു​ണ്ടോ?

    നി​രാ​ശ തോ​ന്നി​യി​ല്ല. കാ​ര​ണം ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ന്‍റെ നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഞാ​ൻ എ​ത്തി​യി​ല്ലെ​ന്ന ബോ​ധ്യം എ​നി​ക്കു​ത​ന്നെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ള​രാ​നാ​ണ് ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തും ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തും. ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ൽ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ആ​ദ്യ​മാ​യി കെ.​സി.​എ​ല്ലി​ലൂ​ടെ സ​യ്യി​ദ് മു​ഷ്താ​ഖ് അ​ലി ക്രി​ക്ക​റ്റ് ട്രോ​ഫി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. സ​ർ​വി​സ​സി​നെ​തി​രാ​യ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നാ​ലോ​വ​റി​ൽ 30 റ​ൺ​സ് വ​ഴ​ങ്ങി അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്തു. അ​തി​ൽ നാ​ലും അ​വ​സാ​ന ഓ​വ​റി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച് പു​ര​സ്കാ​ര​വും ല​ഭി​ച്ചു. സ​യ്യി​ദ് മു​ഷ്താ​ഖ് അ​ലി ടൂ​​ർ​​ണ​​മെ​​ന്റി​​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​യി അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റ് സ്വ​​ന്ത​​മാ​​ക്കു​​ന്ന ആ​​ദ്യ മ​ല​യാ​ളി​യാ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് കെ.​സി.​എ​ൽ ത​ന്ന ഭാ​ഗ്യ​മാ​ണ്.

    ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ലെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ?

    ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​കൊ​ണ്ട് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി 12 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഫി​റ്റ്ന​സി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു. എ​ന്‍റെ ബാ​ളു​ക​ൾ ക​ളി​ച്ച​വ​രാ​ണ് അ​ധി​കം​പേ​രും. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഞാ​ൻ ആ​റ്​ പ​ന്തി​നി​ട​ക്ക് എ​ന്തൊ​ക്കെ എ​റി​യു​മെ​ന്ന ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലും അ​വ​ർ​ക്കു​ണ്ടാ​കും. അ​വ​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​ത്ത കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ഞാ​ൻ വ​ന്ന​ത്. മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര​മ​ല്ലേ ആ​യി​ട്ടു​ള്ളൂ. വെ​റൈ​റ്റി ഐ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി വ​രു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളൂ.

    ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ബാ​റ്റി​ങ് പൊ​സി​ഷ​ൻ?

    ഫീ​ൽ​ഡി​ന് അ​നു​സ​രി​ച്ച് ക​ളി​ക്കു​ന്ന ബാ​റ്റ​റാ​ണ് ഞാ​ൻ. തു​ട​ക്കം മു​ത​ലേ അ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം കു​റ​ച്ച് പ​ന്ത് ക​ളി​ച്ച​ശേ​ഷം അ​ടി​ച്ചു​ക​ളി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ശൈ​ലി. ആ​ദ്യ കെ.​സി.​എ​ൽ സീ​സ​ണി​ൽ ആ​ദ്യ അ​ഞ്ചു​മ​ത്സ​രം അ​ഞ്ചാ​മ​തും ആ​റാ​മ​തും ഇ​റ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ടോ​പ്പ് ഓ​ഡ​റി​ൽ ടീം ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി നേ​രി​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ് തു​ട​ർ​ന്ന് ഫൈ​ന​ൽ​വ​രെ ര​ണ്ടാ​മ​താ​യി ക​ളി​ച്ച​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ ന്യൂ​ബോ​ളി​ലും പ​വ​ർ പ്ലേ​യി​ലും ക​ളി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് അ​റി​യാ​വു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ലും ന​ന്നാ​യി പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി. അ​തി​ന്‍റെ ഫ​ലം കി​ട്ടി​യ​ത് മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നു​മാ​ത്രം.

    കേ​ര​ള കോ​ച്ച് അ​മേ​യ് ഖു​റേ​ഷി​യു​ടെ സ​ഹാ​യം

    കേ​ര​ള ടീ​മി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ഏ​തൊ​ക്കെ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു​ത​രു​ന്ന പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം. പ​തി​നൊ​ന്നം​ഗ ടീ​മി​ൽ ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യും. അ​തൊ​രു വ​ലി​യ കാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    കു​ടും​ബം

    അ​മ്മ ശ്രീ​ല​ത​ക്ക് കാ​ഞ്ഞി​ര​മ​റ്റ​ത്ത് പ​പ്പ​ട​ക്ക​മ്പ​നി​യി​ലാ​ണ് ഇ​ന്നും ജോ​ലി. ഏ​ക മ​നാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്ത് ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​പാ​ട് ക​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ഴും വാ​ട​ക​വീ​ട്ടി​ലാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ക്രി​ക്ക​റ്റി​ലൂ​ടെ ഏ​ജീ​സി​ൽ ജോ​ലി ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​പ്പോ​ഴാ​ണ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ഒ​ന്ന് പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത്. ഇ​നി വീ​ട്​ വെ​ക്ക​ണം. അ​മ്മ​യെ പൊ​ന്നു​പോ​ലെ നോ​ക്ക​ണം.

    ഇ​നി​യു​ള്ള ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ?

    ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യും ക​ളി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​ത് വ​ലി​യ ആ​ഗ്ര​ഹ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ആ​ഗ്ര​ഹം കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​യി മൂ​ന്ന് ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ലും ക​ളി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ അ​വ​സാ​ന 11പേ​രി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്. ടീം ​ലി​സ്റ്റ് എ​ഴു​തു​മ്പോ​ൾ എ​ന്‍റെ പേ​ര് മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്താ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. സ​മ​ർ​ദ്ദ​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ടീ​മി​നെ ബൗ​ൾ ചെ​യ്തോ ബാ​റ്റ് ചെ​യ്തോ ജ​യി​പ്പി​ക്ക​ണം. മാ​ച്ച് വി​ന്ന​ർ എ​ന്ന പേ​ര് ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. അ​ത് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ഷ​വും നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ണം.

    kerala cricket league Cricket News interview
