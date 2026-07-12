Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightഇംഗ്ലീഷ്...
    Cricket
    Posted On
    date_range 12 July 2026 5:21 PM IST
    Updated On
    date_range 12 July 2026 5:21 PM IST

    ഇംഗ്ലീഷ് സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാനായില്ല, ഈ തോൽവി പാഠമാണ്; പരാജയകാരണങ്ങൾ നിരത്തി ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇംഗ്ലീഷ് സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാനായില്ല, ഈ തോൽവി പാഠമാണ്; പരാജയകാരണങ്ങൾ നിരത്തി ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ
    cancel

    ലണ്ടൻ: ഇംഗ്ലണ്ടിലെയും അയർലൻഡിലെയും സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം പരാജയപ്പെട്ടെന്നും, കളിയുടെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ആതിഥേയർ ഇന്ത്യയെ നിഷ്പ്രഭരാക്കിയെന്നും തുറന്നുസമ്മതിച്ച് പുതിയ ഇന്ത്യൻ നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ. എന്നാൽ ഈ തിരിച്ചടികൾ ഒരു ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ തന്നെ കൂടുതൽ മികച്ചവനാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ട്വന്റി-20 ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം സൂര്യകുമാർ യാദവിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ നായകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് അത്ര മികച്ച തുടക്കമല്ല ലഭിച്ചത്. അയർലൻഡിനെതിരായ പരമ്പര 0-2 ന് അടിയറവ് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ, ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടി20 പരമ്പര 0-4 നും കൈവിട്ടു. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു.

    ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങളെ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് വളരെ പോസിറ്റീവായാണ് ശ്രേയസ് മറുപടി നൽകിയത്. "സത്യത്തിൽ അതത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് വലിയൊരു അംഗീകാരമായി ഞാൻ കാണുന്നു. ഇന്ത്യയെപ്പോലൊരു ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനാകുക എന്നത് ഏതൊരു കളിക്കാരന്റെയും സ്വപ്നമാണ്. ഞാൻ സമ്മർദ്ദങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു."

    "ഇത്തരം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നത് എന്നെ കൂടുതൽ മികച്ചവനാക്കാൻ സഹായിക്കും. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ മൈൻഡ്‌സെറ്റ്. ഈ പരമ്പരയെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല, കാരണം ജയവും തോൽവിയും കളിയുടെ ഭാഗമാണ്." ശ്രേയസ് വ്യക്തമാക്കി. വിദേശ പിച്ചുകളിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ടീമിലെ ഓരോ അംഗത്തെയും എങ്ങനെ പിന്തുണക്കണം എന്നതിലാണ് തന്റെ ശ്രദ്ധയെന്നും വരാനിരിക്കുന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പര്യടനമടക്കം മുന്നിൽക്കണ്ട് മികച്ചൊരു ടീമിനെ വാർത്തെടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    ശനിയാഴ്ച റോസ് ബൗളിൽ നടന്ന അവസാന മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യ 56 റൺസിന് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് പിച്ചുകളിലെ സാഹചര്യങ്ങളോട് വേഗത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെടാൻ ടീമിന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. "ഓരോ വേദിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വേദിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈതാനത്തിന്റെ വലുപ്പത്തിലും സാഹചര്യങ്ങളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളാണുണ്ടായത്. ഇതിനോട് പെട്ടെന്ന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. കൂടാതെ, കളിയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇംഗ്ലണ്ട് നമ്മളേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്." ശ്രേയസ് പറഞ്ഞു.

    തുടർച്ചയായ ആറ് തോൽവികളോടെ ഇന്ത്യക്ക് ടി20 റാങ്കിങ്ങിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനവും നഷ്ടമായി. "ഒന്നാം സ്ഥാനം നഷ്ടമായതിൽ തീർച്ചയായും വേദനയുണ്ട്. എന്നാൽ ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ എനിക്കും, ആദ്യമായി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കളിക്കാനെത്തിയ മറ്റ് താരങ്ങൾക്കും ഇതൊരു വലിയ പാഠമാണ്. വെറുതെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്ന് പരമ്പര നേടാമെന്ന ചിന്തയുമായി നമുക്ക് കളിക്കാനിറങ്ങാനാകില്ല. കഠിനാധ്വാനവും ഏകാഗ്രതയും ആവശ്യമാണ്. രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞുനടക്കുന്ന ലോകകപ്പിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. അതിനാൽ എത്രയും വേഗം നമ്മൾ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി പഠിക്കുന്നുവോ, അത്രയും ടീമിന് ഗുണം ചെയ്യും."

    ഫീൽഡിങ്ങിലെ പോരായ്മകളാണ് ശ്രേയസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മറ്റൊരു പ്രധാന വിഷയം. "ഐ.പി.എല്ലിൽ ഒരുമിച്ച് കളിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്ക് പരസ്പരം കഴിവുകളും ദൗർബല്യങ്ങളും അറിയാം. എന്നാൽ ഫീൽഡിങ്ങിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് മെച്ചപ്പെടാനുണ്ട്. ഫീൽഡിങ് ടീമിന് വലിയൊരു ഊർജ്ജം നൽകും. ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം ആ മേഖലയിൽ വലിയ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്നു. ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ശാരീരികക്ഷമത വളരെ പ്രധാനമാണ്. വ്യത്യസ്തമായ മൈതാനങ്ങളിലെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ബോധ്യം ആവശ്യമാണ്. മികച്ച ടീമാകണമെങ്കിൽ നാം ഫീൽഡിങ്ങിൽ മികവ് പുലർത്തുക തന്നെ വേണം."

    വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ ഒഴിവാക്കി മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെക്കുറിച്ചും ശ്രേയസ് വിശദീകരിച്ചു. "നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ പരീക്ഷിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത്. അഭിഷേക് ശർമ്മയ്ക്കൊപ്പം മികച്ചൊരു വലംകൈയ്യൻ ബാറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന ഇടംകൈയ്യൻമാരിൽ വലംകൈയ്യൻ ബാറ്റർ. സഞ്ജു മികച്ചൊരു കളിക്കാരനാണ് (ഗൺ ബാറ്റ്‌സ്മാൻ). മുൻപ് പല പരമ്പരകളിലും അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്കായി മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ ടീമിലുൾപ്പെടുത്താൻ പ്രധാന കാരണം." ശ്രേയസ് പറഞ്ഞു നിർത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:BCCIteam indiaGautam GambhirShreyas IyerCricket NewsEngland cricket
    News Summary - A Huge Learning Curve": Captain Shreyas Iyer on India's Series Defeat in England and Ireland
    Similar News
    Next Story
    X