By സ്​പോർട്​സ്​ ഡെസ്​ക്​ Listen to this Article മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരെ ലഖ്നോ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിന് ആറുറൺസ് ജയം. ഏഴാം ജയത്തോടെ 10 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 14 പോയിന്റുമായി ലഖ്നോ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാമതെത്തി.

ആദ്യം ബാറ്റുചെയ്ത ലഖ്നോ നായകൻ കെ.എൽ. രാഹുൽ (51 പന്തിൽ 77), ദീപക് ഹൂഡ (34 പന്തിൽ 52) എന്നിവരുടെ തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ച്വറി മികവിൽ 20 ഓവറിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 195 റൺസെടുത്തു. എന്നാൽ ഡൽഹിയുടെ മറുപടി 20 ഓവറിൽ ഏഴിന് 189 റൺസിന് അവസാനിച്ചു. ലഖ്നോക്കായി മുഹ്സിൻ ഖാൻ നാലുവിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. Show Full Article

