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    Cricket
    Posted On
    date_range 17 Aug 2026 11:33 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2026 11:33 PM IST

    ഒന്നാം ടെസ്റ്റ്: ഇന്ത്യക്ക് 178 റൺസ് ലീഡ്; ലങ്ക 284ന് പുറത്ത്; ദിനുഷക്ക് സെഞ്ച്വറി; സുത്താറിന് നാലും ജദേജക്ക് മൂന്നും വിക്കറ്റ്

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    https://www.madhyamam.com/tags/test-cricket
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    വി​ക്ക​റ്റ് നേ​ട്ടം ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ല്ലി​നൊ​പ്പം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്പി​ന്ന​ർ മാ​ന​വ് സു​ത്താ​ർ

    ഗാ​ലെ: ശ്രീ​ല​ങ്ക​യു​ടെ മു​ഴു​വ​ൻ വി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ഒ​റ്റ പ​ക​ലി​ൽ നി​ലം​പ​തി​ച്ച ടെ​സ്റ്റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് 178 റ​ൺ​സി​ന്റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക ഒ​ന്നാം ഇ​ന്നി​ങ്സ് ലീ​ഡ്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക സ്കോ​റാ​യ 462 റ​ൺ​സി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത ല​ങ്ക, സ്പി​ൻ കെ​ണി​യി​ൽ വീ​ണ് 284ന് ​കൂ​ടാ​രം ക​യ​റി.

    സോ​നാ​ൽ ദി​നു​ഷ​യു​ടെ (100) സെ​ഞ്ച്വ​റി‍യും നി​രോ​ഷ​ൻ ഡി​ക് വെ​ല്ല​യു​ടെ (80) അ​ർ​ധ സെ​ഞ്ച്വ​റി​യു​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ദ​യ​നീ​യ​മാ​യേ​നെ ആ​തി​ഥേ​യ​രു​ടെ പ്ര​ക​ട​നം. സ്പി​ന്ന​ർ​മാ​രാ​യ മാ​ന​വ് സു​ത്താ​ർ നാ​ലും ര​വീ​ന്ദ്ര ജ​ദേ​ജ മൂ​ന്നും വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തി. മ​ഴ​മൂ​ലം മൂ​ന്നാം​ദി​നം നേ​ര​ത്തേ സ്റ്റ​മ്പെ​ടു​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ര​ണ്ടാം ഇ​ന്നി​ങ്സ് തു​ട​ങ്ങാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ഒ​മ്പ​ത് വി​ക്ക​റ്റി​ന് 460ൽ ​രാ​വി​ലെ ഒ​ന്നാം ഇ​ന്നി​ങ്സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ര​ണ്ട് റ​ൺ​സ് മാ​ത്ര​മേ ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ളൂ. പ്ര​സി​ദ്ധ് കൃ​ഷ്ണ​യെ (2) അ​സി​ത ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ടോ​യു​ടെ പ​ന്തി​ൽ വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ ഡി​ക് വെ​ല്ല പി​ടി​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ 462ന് ​ഓ​ൾ ഔ​ട്ട്. 13 റ​ൺ​സു​മാ​യി കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വ് പു​റ​ത്താ​വാ​തെ​നി​ന്നു. ത​ക​ർ​ച്ച​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ല​ങ്ക​യു​ടെ തു​ട​ക്കം.

    ആ​ദ്യ ഓ​വ​റി​ലെ ര​ണ്ടാം പ​ന്തി​ൽ​ത്ത​ന്നെ ഓ​പ​ണ​ർ നി​ഷാ​ൻ മ​ദു​ഷ്ക ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ടോ​യെ (0) ദേ​വ്ദ​ത്ത് പ​ടി​ക്ക​ലി​ന്റെ കൈ​ക​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ചു പേ​സ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​റാ​ജ്. അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​റ​ക്കും മു​മ്പെ വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ച. എ​ട്ടാം ഓ​വ​റി​ലെ ദി​നേ​ഷ് ചാ​ണ്ഡി​മ​ലി​നെ (4) വി​ക്ക​റ്റി​ന് പി​റ​കി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഋ​ഷ​ഭ് പ​ന്ത് കൈ​ക​ളി​ലൊ​തു​ക്കി. സു​ത്താ​റി​നാ​യി​രു​ന്നു വി​ക്ക​റ്റ്. ര​ണ്ടി​ന് 27.

    ഓ​പ​ണ​ർ ല​ഹി​രു ഉ​ദാ​ര ഇ​ഗ​ല​ഗ​മ​ഗെ (27) ആ​യി​രു​ന്നു അ​ടു​ത്ത​ത്. യ​ശ​സ്വി ജ​യ്സ്വാ​ളി​ന് ക്യാ​ച്ചും സു​ത്താ​റി​ന് ര​ണ്ടാം വി​ക്ക​റ്റും. താ​മ​സി​യാ​തെ ക​മി​ന്ദു മെ​ൻ​ഡി​സും (14) തി​രി​ച്ചു​ന​ട​ന്നു. ഇ​ക്കു​റി സ്പി​ന്ന​ർ കു​ൽ​ദീ​പി​ന്റെ​യും നാ​യ​ക​ൻ ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ല്ലി​ന്റെ​യും ഊ​ഴം. 59ൽ ​നാ​ലാം വി​ക്ക​റ്റ് നി​ലം​പ​തി​ച്ച ടീ​മി​നെ ക​ര​ക​യ​റ്റാ​ൻ ദി​നു​ഷ​ക്കൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ധ​ന​ഞ്ജ​യ ഡി ​സി​ൽ​വ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​വും ഏ​ശി​യി​ല്ല. ഡി ​സി​ൽ​വ​യെ (21) ജ​ദേ​ജ​യു​ടെ പ​ന്തി​ൽ കെ.​എ​ൽ. രാ​ഹു​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി. 90ൽ ​അ​ഞ്ചാം വി​ക്ക​റ്റ് അ​ധി​കം ക​ഴി​യും മു​മ്പെ ല​ഞ്ചി​ന് പി​രി​ഞ്ഞു. ദി​നു​ഷ- ഡി​ക് വെ​ല്ല സ​ഖ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​പ്പോ​ൾ ക്രീ​സി​ൽ.

    ആ​റാം വി​ക്ക​റ്റി​ൽ ദി​നു​ഷ​യും ഡി​ക് വെ​ല്ല​യും പൊ​രു​തി‍യ​തോ​ടെ ആ​തി​ഥേ​യ​ർ ക​ര​ക​യ​റി. ഈ ​സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ 146 റ​ൺ​സാ​ണ് ഫോ​ളോ ഓ​ണി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ങ്ക​യെ ര​ക്ഷി​ച്ച​ത്. 80 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത ഡി​ക് വെ​ല്ല​യെ പ്ര​സി​ദ്ധ് പു​റ​ത്താ​ക്കി. വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ ഋ​ഷ​ഭ് പ​ന്തി​ന് മ​റ്റൊ​രു ക്യാ​ച്ച്. 236ൽ ​ആ​റാം വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ണ​തോ​ടെ ത​ക​ർ​ച്ച​യും പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചു. കെ​ഷാ​ര നു​വാ​ന്ത (2) ജ​ദേ​ജ​ക്ക് ര​ണ്ടാം വി​ക്ക​റ്റ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. പ്ര​ഭാ​ത് ജ​യ​സൂ​ര്യ​യെ (10) സു​ത്താ​റും തി​രി​ച്ച​യ​ച്ചു.

    അ​വ​സാ​ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​യി ക്രീ​സി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ദി​നു​ഷ ക​ന്നി സെ​ഞ്ച്വ​റി തി​ക​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ വി​ക്ക​റ്റി​ന് മു​ന്നി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ല​ങ്ക 300 ക​ട​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​യി. 168 പ​ന്തി​ൽ 100 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത ദി​നു​ഷ​യു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് ജ​ദേ​ജ​യാ​ണ് അ​ന്ത്യ​മി​ട്ട​ത്. സ്കോ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് 274. പ​ത്ത് റ​ൺ​സ് കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്ത​പ്പോ​ൾ ലാ​ഹി​റു കു​മ​ര (10) സു​ത്താ​റി​ന് നാ​ലാം വി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കി. ഋ​ഷ​ഭ് പ​ന്ത് സ്റ്റ​മ്പ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട് ദി​വ​സം ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ മ​ഴ തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ വെ​ള്ള​ത്തി​ലാ​വും.

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    TAGS:Ravindra JadejaKL RahulIndia-Srilanka Test seriesIndia leads
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