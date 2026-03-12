Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightഒന്നാം ഏകദിനം;...
    Cricket
    Posted On
    date_range 12 March 2026 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 12 March 2026 8:49 AM IST

    ഒന്നാം ഏകദിനം; പാകിസ്താനെതിരെ ബംഗ്ലാദേശ് ജയം

    text_fields
    bookmark_border
    ഒന്നാം ഏകദിനം; പാകിസ്താനെതിരെ ബംഗ്ലാദേശ് ജയം
    cancel
    camera_alt

    അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ബംഗ്ലാദേശ് ബൗളർ നാഹിദ് റാണയുടെ ആഹ്ളാദം

    മിർപുർ (ബംഗ്ലാദേശ്): പാകിസ്താനെതിരായ പരമ്പരയിലെ ഒന്നാം ഏകദിന മത്സരത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശിന് എട്ട് വിക്കറ്റ് ജയം. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പാകിസ്താൻ 30.4 ഓവറിൽ വെറും 114 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. ബംഗ്ലാദേശ് 15.1 ഓവറിൽ രണ്ട് വിക്കറ്റിന് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി.

    ഏഴ് ഓവറിൽ 24 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി അഞ്ച് വിക്കറ്റെടുത്ത ആതിഥേയ ബൗളർ നാഹിദ് റാണയാണ് കളിയിലെ കേമൻ. ഓപണർ സാഹിബ്സാദ ഫർഹാനും (27) ഫഹീം അഷ്റഫുമാണ് (37) പാക് നിരയിൽ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തത്. ബംഗ്ലാദേശിനായി മെഹ്ദി ഹസൻ മിറാസ് മൂന്ന് വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. മറുപടിയിൽ 42 പന്തിൽ 67 റൺസുമായി പുറത്താവാതെ നിന്ന ഓപണർ തൻസിദ് ഹസന്റെ പ്രകടനമാണ് ഇവരുടെ ജയം എളുപ്പമാക്കിയത്. ജയത്തോടെ മൂന്ന് മത്സര പരമ്പരയിൽ ബംഗ്ലാദേശ് മുന്നിലെത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Onday MatchBangladesh Cricket TeamPakistan Cricket TeamSports News
    News Summary - 1st ODI: Bangladesh win against Pakistan
    Similar News
    Next Story
    X