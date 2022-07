ഇംഗ്ലണ്ടിന് ലക്ഷ്യം 171

cancel camera_alt ഋഷഭ് പന്തിന്റെ വിക്കറ്റ് ആഘോഷിക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് താരം റിച്ചാർഡ് ഗ്ലീസൻ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ലണ്ടൻ: ബാറ്റർമാർക്കു ബാറ്റു പിഴച്ച ദിനത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ശരാശരി ടോട്ടലുമായി ഇന്ത്യ. ജയിച്ചാൽ പരമ്പരയും ടെസ്റ്റ് നഷ്ടത്തിന് പ്രതികാരവുമാകുമായിരുന്ന രണ്ടാം ട്വന്റി20യിലാണ് എട്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ 170 റൺസെടുത്തത്.

രോഹിതും ഋഷഭ് പന്തും തുടക്കമിട്ട ഇന്നിങ്സിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റ് വീണിട്ടും റൺറേറ്റ് കുറവില്ലാതെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനായതാണ് തുണയായത്. 20 പന്തു മാത്രം നേരിട്ട് രോഹിത് 31 എടുത്തപ്പോൾ 15 പന്തിൽ 26 മായി പന്തും മോശമല്ലാത്ത തുടക്കം നൽകി. അഞ്ചാം ഓവറിലെ അഞ്ചാം പന്തിൽ ഗീസണ് വിക്കറ്റ് നൽകി രോഹിതാണ് ആദ്യം മടങ്ങിയത്. ഒരു റൺ മാത്രമെടുത്ത് കോഹ്‍ലി പിറകെ കൂടാരം കയറി. തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ ഋഷഭ് പന്തും തിരികെ പോയി. നാലും അഞ്ചും സ്ഥാനത്തിറങ്ങിയ സൂര്യകുമാർ യാദവും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും രണ്ടക്കം കടന്നയുടൻ വിക്കറ്റ് സമ്മാനിച്ചപ്പോൾ അതിവേഗം തീരുമെന്നയിടത്തുനിന്ന് രവീന്ദ്ര ജദേജ രക്ഷകന്റെ വേഷമണിഞ്ഞു. നങ്കൂരമുറപ്പിച്ചും എന്നാൽ, ആവശ്യമായിടത്ത് ബൗണ്ടറി കടത്തിയും ബാറ്റു വീശിയ താരം 29 പന്തിൽ അഞ്ചു ബൗണ്ടറികളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് അർധ സെഞ്ച്വറിക്കരികെ 46ലെത്തിയത്. വാലറ്റത്ത് ദിനേശ് കാർത്തികും (12) ഹർഷൽ പട്ടേലും (13) ഭുവനേശ്വറും (2) ചെറിയ സ്കോറിന് മടങ്ങിയെങ്കിലും 20 ഓവർ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ടീം പൊരുതാവുന്ന ടോട്ടലിലെത്തിയിരുന്നു. മൂന്നു വിക്കറ്റുമായി ഇംഗ്ലീഷ് ബൗളിങ്ങിന്റെ നട്ടെല്ലായ കന്നിക്കാരൻ റിച്ചാഡ് ഗീസൺ ശരിക്കും ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ അന്തകനായാണ് അവതരിച്ചത്. ആദ്യം രോഹിതിനെയും പിറകെ വിരാടിനെയും അതുകഴിഞ്ഞ് ഋഷഭ് പന്തിനെയും ആദ്യ എട്ടു പന്തുകളിൽ മടക്കിയതോടെയാണ് വലിയ സ്കോർ ലക്ഷ്യമല്ലെന്ന് ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചത്. ഇംഗ്ലീഷ് കുപ്പായത്തിൽ ആദ്യ ട്വന്റി20യിൽ തന്നെ വേട്ടക്കാരന്റെ കുപ്പായമണിഞ്ഞ താരം പിന്നീട് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യ അതോടെ ശരിക്കും പ്രതിരോധത്തിലായി. ക്രിസ് ജോർഡൻ നാലു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. Show Full Article

170/8 for India batted first in the second T20