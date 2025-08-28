Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കടവുളേ,യാരടാ ഇന്ത പയ്യൻ?

    Muhammad Kaif
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് കൈ​ഫ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫീ​ൽ​ഡി​ങ് സെ​റ്റ​പ്പി​ലെ റ​ഡ​റാ​യി​രു​ന്നു അ​യാ​ൾ. ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യു​ടെ ജോ​ണ്ടി റോ​ഡ്സി​നെ ക​ണ്ട് ആ​ശ്​​ച​ര്യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് പ​ക​രം വെ​ച്ച പ​ത്ത് കൈ​യു​ള്ള രാ​വ​ണ​ൻ. ടീ​മി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ലോ ബൗ​ളി​ങ്ങി​ലോ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ത​ത്വ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ഈ ​അ​ല​ഹ​ബാ​ദു​കാ​ര​ന് ബാ​ധ​ക​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കാ​ര​ണം ആ ​മ​നു​ഷ്യ​ന്‍റെ പേ​ര് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കൈ​ഫ് എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു.

    2002 നാ​റ്റ് വെ​സ്റ്റ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ ലോ​ർ​ഡ്സി​ലെ ബാ​ൽ​ക്ക​ണി​യി​ൽ നി​ന്നും ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ​തി​രെ ജേ​ഴ്സി​യൂ​രി വീ​ശീ​യ നാ​യ​ക​ൻ ഗാം​ഗു​ലി, ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് ഇ​ന്നും ര​ക്തം തി​ള​ക്കു​ന്ന വി​കാ​ര​മാ​ണ്. അ​ന്ന്​ ക​ളി ജ​യി​പ്പി​ച്ച മു​ഹ​മ്മ​ദ് കൈ​ഫി​നോ​ട് കാ​സ​ർ​കോ​ട് മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം ഹൊ​സ​മ്പെ​ട്ടു​വി​ലെ കൊ​പ്ര​വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ര​ൻ ഹാ​രി​സി​ന് ക​ടു​ത്ത ആ​രാ​ധ​നാ​യി​രു​ന്നു. അ​തേ മാ​സം ത​നി​ക്ക് പി​റ​ന്ന ആ​ൺ​കു​ഞ്ഞി​ന് ഹാ​രി​സ് ഒ​രു​പേ​രി​ട്ടു- മു​ഹ​മ്മ​ദ് കൈ​ഫ്.

    കെ.​സി.​എ​ല്ലി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ട്രി​വാ​ൻ​ഡ്രം റോ​യ​ൽ​സി​ന് മു​ന്നി​ൽ ആ​ല​പ്പി റി​പ്പി​ൾ​സി​ന്‍റെ പേ​രു​കേ​ട്ട മു​ൻ​നി​ര പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ സോ​ണി ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ ഇം​പാ​ക്ട് പ്ല​യ​റാ​യി ഒ​രു 23 കാ​ര​നെ ക്രീ​സി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ഞ്ഞു​വി​ട്ടു. ആ​ദ്യ കെ.​സി.​എ​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ പ​യ്യ​ൻ നേ​രി​ട്ട മൂ​ന്നാം പ​ന്ത് ലോ​ങ് ഓ​ണി​ന് മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ കോ​രി​ത​രി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള പ​ന്തു​ക​ളി​ൽ ഏ​ഴ് സി​ക്സു​ക​ളും ഒ​രു ബൗ​ണ്ട​റി​യും. കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ ബൗ​ളി​ങ് ന​ട്ടെ​ല്ലും ഐ.​പി.​എ​ൽ താ​ര​വു​മാ​യ ബേ​സി​ൽ ത​മ്പി​ക്കും കി​ട്ടി പൊ​തി​രെ ത​ല്ല് . ഒ​ടു​വി​ൽ ടീ​മി​നെ ഒ​റ്റ​ക്ക് തോ​ളി​ലേ​റ്റി (30 പ​ന്തി​ൽ 66*) വി​ജ​യ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ക​മ​ന്‍റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ ആ​ല​പ്പി ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ​റു​ദ്ദീ​നോ​ട് ചോ​ദി​ച്ചു ‘‘ക​ട​വു​ളേ, യാ​ര​ടാ ഇ​ന്ത പ​യ്യ​ൻ’’? നാ​യ​ക​ന്‍റെ മ​റു​പ​ടി ഇ​ത്ര​മാ​ത്രം- ‘‘മു​ഹ​മ്മ​ദ് കൈ​ഫ്’’.

    ക്രി​ക്ക​റ്റി​നോ​ടു​ള്ള ക​മ്പം മൂ​ത്ത ഹാ​രി​സ്, 12ാം വ​യ​സി​ലാ​ണ് കൈ​ഫി​ന്‍റെ കൈ​പി​ടി​ച്ച് കെ.​സി.​എ​യു​ടെ സ​മ്മ​ർ​ക്യാ​മ്പി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. കാ​സ​ർ​കോ​ടി​ന്‍റെ അ​ണ്ട​ർ 14 ജി​ല്ല ടീ​മി​ൽ അ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​റി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ കൈ​ഫി​നെ വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ- ബാ​റ്റ​റു​ടെ റോ​ളി​ലേ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ വി​നോ​ദ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സു​മു​ത​ൽ ത​ല​ശ്ശേ​രി ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലേ​ക്ക് ചേ​ക്കേ​റി​യ​തോ​ടെ ത​ല​വ​ര​യും തെ​ളി​ഞ്ഞു.

    അ​ണ്ട​ർ 23ൽ ​കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ താ​ര​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ന​ടു​വി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​തോ​ടെ ആ​ദ്യ കെ.​സി.​എ​ൽ എ​ന്ന സ്വ​പ്നം പൊ​ലി​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​വ​ണ കെ.​സി.​എ​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍ഷ്യ​ൽ ക​പ്പി​ലും എ​ൻ.​എ​സ്.​എ ട്രോ​ഫി​യി​ലും വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് ബാ​റ്റി​ങ്ങു​മാ​യി ക​ളം നി​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ര​ണ്ടാം വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​റു​ടെ റോ​ളി​ൽ ഒ​ന്ന​ര​ല​ക്ഷം രൂ​പ​ക്ക് ആ​ല​പ്പി റി​പ്പി​ൾ​സ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. മ​ധ്യ​നി​ര ത​ക​ർ​ന്നാ​ൽ ക​ളി മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ജ​യി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ടീം ​ത​ന്നി​ൽ ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ച ദൗ​ത്യം ആ​ദ്യ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഭം​ഗി​യാ​യി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് കൈ​ഫി​പ്പോ​ൾ. അ​മ്മ ത​നൂ​ജ മം​ഗ​ലാ​പു​രം റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ മെ​ക്കാ​നി​ക്കാ​ണ്.

