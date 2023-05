cancel By പ്ര​വീ​ണ്‍ കെ. ​ഉ​ള്ള​ണം തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം: സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ ഗ്രേ​സ് മാ​ര്‍ക്ക് പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ ഉ​ത്ത​ര​വ് കാ​യി​ക​വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ ഭാ​വി​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് സം​സ്ഥാ​ന സീ​നി​യ​ര്‍, മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് മീ​റ്റി​ല്‍ മ​ത്സ​രം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. സെ​ല​ക്ഷ​ന്‍ ട്രെ​യ​ല്‍സ് മാ​ത്രം ന​ട​ത്തി ദേ​ശീ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. മേ​യ് 22, 23 തീ​യ​തി​ക​ളി​ല്‍ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല സി​ന്ത​റ്റി​ക് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് സെ​ല​ക്ഷ​ന്‍ ട്ര​യ​ല്‍സ്. ഗ്രേ​സ് മാ​ര്‍ക്ക് പ​ര​മാ​വ​ധി 30 മാ​ത്രം ന​ല്‍കി​യാ​ല്‍ മ​തി​യെ​ന്ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​രം രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ദേ​ശീ​യ​മീ​റ്റി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന കാ​യി​ക​പ്ര​തി​ഭ​ക​ള്‍ക്ക് വ​രെ ഗ്രേ​സ് മാ​ര്‍ക്ക് 30 മാ​ത്ര​മേ ല​ഭി​ക്കൂ. ഇ​താ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം.

കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഭാ​വി​യെ​യും തു​ട​ര്‍പ​ഠ​ന​ത്തെ​യും സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഉ​ത്ത​ര​വി​ല്‍ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് കാ​യി​കാ​ധ്യാ​പ​ക​രും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് മാ​ര്‍ച്ച് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്ന് ഒ​ളി​മ്പി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ മ​ന്ത്രി​ത​ല​ച​ര്‍ച്ച​യും ന​ട​ത്തി. ഉ​ത്ത​ര​വി​നാ​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, കാ​യി​ക​മ​ന്ത്രി, പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രി എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്ക് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ല്‍ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. എ​ന്നാ​ല്‍ ദേ​ശീ​യ മീ​റ്റി​ന് തീ​യ​തി നി​ശ്ച​യി​ച്ച​തി​നാ​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന മീ​റ്റ് ന​ട​ത്താ​ന്‍ സ​മ​യ​മി​ല്ലെ​ന്നും സെ​ല​ക്ഷ​ന്‍ ട്ര​യ​ല്‍സ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് മു​ന്നി​ലു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്നും അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ക്കാ​ദ​മി​ക മി​ക​വ് പു​ല​ര്‍ത്തു​ന്ന​വ​രേ​ക്കാ​ള്‍ ഉ​യ​ര്‍ന്ന മാ​ര്‍ക്ക് ഗ്രേ​സ് മാ​ര്‍ക്കി​ലൂ​ടെ മ​റ്റ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും പ്ല​സ് വ​ണ്‍ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഈ ​വി​ഭാ​ഗം വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് അ​ധി​ക​മാ​യി ഇ​ന്‍ഡ​ക്‌​സ് മാ​ര്‍ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള​വ​ര്‍ പി​ന്ത​ള്ള​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്നു​മു​ള്ള പ​രാ​തി​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷാ​ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ശി​പാ​ര്‍ശ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് ഗ്രേ​സ് മാ​ര്‍ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ഷ്‌​ക​രി​ച്ച് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്. അ​ടു​ത്തി​ടെ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ല്‍ നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ത്തു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ര്‍ഷം മു​ത​ല്‍ ഗ്രേ​സ് മാ​ര്‍ക്ക്. സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ല്‍ നേ​ര​ത്തെ ഇ​ത് എ​ട്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ത്തു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് വ​രെ ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന് മു​മ്പ് 120 ഗ്രേ​സ് മാ​ര്‍ക്ക് വ​രെ ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്‌​സ് പൊ​ലീ​സ് കേ​ഡ​റ്റ്‌​സ്, സ്‌​കൗ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ്‌​സ്, എ​ന്‍.​സി.​സി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് ക​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് പ​രി​ശീ​ലി​ക്കു​ന്ന കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ള്‍ ഗ്രേ​സ് മാ​ര്‍ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​തി​ല്‍ മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം. സം​സ്ഥാ​ന ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ല്‍ എ ​ഗ്രേ​ഡി​ന് 20 ആ​ണ് ഗ്രേ​സ് മാ​ര്‍ക്ക്.ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം കു​ട്ടി​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ര്‍ക്കെ​ല്ലാം 20 ഗ്രേ​സ് മാ​ര്‍ക്ക് ന​ല്‍കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. ഇൗ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള ഗ്രേ​സ് മാ​ര്‍ക്ക് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വെ​ട്ടി​ച്ചു​രു​ക്കി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​ര്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. മു​ഴു​വ​ന്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ​യും തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന മീ​റ്റി​ല്ലാ​തെ സെ​ല​ക്ഷ​ന്‍ ട്ര​യ​ല്‍സ് മാ​ത്രം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. Show Full Article

News Summary -

Controversy over Grace Mark Reform Order; Competition in the Senior and Masters Meets was Averted