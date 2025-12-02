Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sports
    Posted On
    2 Dec 2025 9:30 AM IST
    Updated On
    2 Dec 2025 9:30 AM IST

    അ​റേ​ബ്യ​ൻ വി​ശ്വ​മേ​ള​ക്ക് വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ തു​ട​ക്കം

    • ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു
    • ലേ​സ​ർ ഷോ​ക​ളും വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ന്റെ മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി
    അ​റേ​ബ്യ​ൻ വി​ശ്വ​മേ​ള​ക്ക് വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ തു​ട​ക്കം
    ദോ​ഹ: അ​റേ​ബ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വീ​റു​റ്റ ഫു​ട്ബാ​ൾ പോ​രാ​ട്ട​മാ​യ ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന് കാ​യി​ക ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ തു​ട​ക്കം.



    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം അ​ൽ ഖോ​റി​ലെ അ​ൽ ബെ​യ്ത് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യും ആ​ർ​പ്പു​വി​ളി​ക​ളോ​ടെ​യു​മാ​ണ് നി​റ​ഞ്ഞു​ക​വി​ഞ്ഞ അ​ൽ ബെ​യ്ത് സ്റ്റേ​ഡി​യം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ വ​ര​വേ​റ്റ​ത്. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ഹാ​മ​ഹം ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​നം കൂ​ടി​യാ​യി. ലേ​സ​ർ ഷോ​യും വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നും അ​ൽ ബെ​യ്തി​നെ അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ വി​സ്മ​യ ന​ഗ​രി​യാ​ക്കി. അ​റ​ബ് ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​റ​പ്പാ​ക്കി​യും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ അ​റ​ബ് സം​സ്കാ​ര​ത്തെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചും മേ​ഖ​ല​യു​ടെ കാ​യി​ക ഉ​ത്സ​വ​മാ​യി​രി​ക്കും ഇ​നി​യു​ള്ള നാ​ളു​ക​ളെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ലെ പൊ​ലി​മ. ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ​ലോ​ക​ക​പ്പ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ച​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്.

    അ​റ​ബ് ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​രാ​ധ​ക​രെ​യും വീ​ണ്ടും ഒ​ന്നി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥ്യ​മ​രു​ളു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ ഇ​തി​ന​കം ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സൂ​ഖ് വാ​ഖി​ഫും ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ടും ക​താ​റ പ​രി​സ​ര​വു​മെ​ല്ലാം ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദ​വും ആ​ഘോ​ഷ​വും പൊ​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ലു​സൈ​ൽ ബൊ​ളെ​വാ​ഡി​ൽ 16 ടീ​മു​ക​ളു​ടെ​യും ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കാ​യി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ലൈ​വ് ഷോ​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഇ​ന്ന​ലെ വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ-​ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​ര​ത്തെ ആ​ർ​പ്പു​വി​ളി​ക​ളോ​ടെ​യും കൈ​യ​ടി​ക​ളോ​ടെ​യു​മാ​ണ് ആ​രാ​ധ​ക​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഗാ​ല​റി​യി​ൽ നി​ന്ന് ഹ​യാ...​വി​ളി​ക​ളു​യ​ർ​ന്നു. ഇ​ഷ്ട ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് ഗാ​ല​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ല​ക്കാ​ത്ത ബാ​ൻ​ഡ് അ​ടി​യും കൈ​യ​ടി​യും ഊ​ർ​ജ​മേ​കി.




    ഇ​ന്ന​ത്തെ മ​ത്സ​രം

    3.00: മൊ​റോ​ക്കോ

    -കോ​മ​റോ​സ്

    5.30: ഈ​ജി​പ്ത്-

    കു​വൈ​ത്ത്

    8.00: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ

    -ഒ​മാ​ൻ

