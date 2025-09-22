Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ചൈന മാസ്റ്റേഴ്സ്; സാത്വിക്-ചിരാഗ് സഖ്യം റണ്ണറപ്പ്

    ചൈന മാസ്റ്റേഴ്സ്; സാത്വിക്-ചിരാഗ് സഖ്യം റണ്ണറപ്പ്
    ഷെ​ൻ​സെ​ൻ (ചൈ​ന): ലോ​​ക​ത്തെ മു​ന​യി​ൽ നി​ർ​ത്തി ഇ​ട​ക്കാ​ല​ത്ത് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണി​ൽ ഇ​ന്ത്യ വെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ച മ​ഹാ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പ​തി​യെ വീ​ണ്ടും ചു​വ​ടു​വെ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി​യ സാ​ത്വി​ക്- ചി​രാ​ഗ് ഷെ​ട്ടി കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​ന് ഫൈ​ന​ലി​ൽ വീ​ണ്ടും തോ​ൽ​വി. ചൈ​ന മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് സൂ​പ്പ​ർ 750 ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രി​ൽ ലോ​ക ഒ​ന്നാം ന​മ്പ​ർ ജോ​ടി​യാ​യ കൊ​റി​യ​യു​ടെ കിം ​വോ​ൻ​ ഹോ​യോ​ടും സൂ ​സ്യൂ​ങ് ജെ​യി​യോ​ടു​മാ​ണ് ടീം ​തോ​ൽ​വി സ​മ്മ​തി​ച്ച​ത്. കി​രീ​ട​വ​ര​ൾ​ച്ച​ക്ക് ചൈ​നീ​സ് മ​ണ്ണി​ൽ അ​വ​സാ​നം തേ​ടി ഇ​റ​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സെ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു തോ​ൽ​വി. സ്കോ​ർ 19-21, 15-21.

    ഹോ​ങ്കോ​ങ് ഓ​പ​ണി​നു പി​ന്നാ​ലെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലും ഉ​ജ്ജ്വ​ല ഫോ​മു​മാ​യി അ​വ​സാ​ന പോ​രി​ലേ​ക്ക് കു​തി​പ്പു ന​ട​ത്തി​യ ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​ർ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഇ​ഞ്ചോ​ടി​ച്ച് പോ​രാ​ട്ട​വു​മാ​യി ഒ​പ്പം​നി​ന്നു ക​ളി​ച്ചാ​ണ് ആ​ദ്യ സെ​റ്റ് കൈ​വി​ട്ട​ത്. ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ആ​ക്ര​മ​ണ​വും പ്ര​തി​രോ​ധ​വും മു​ഖാ​മു​ഖം നി​ന്ന പോ​രി​ൽ കൊ​റി​യ​ക്കാ​ർ 3-0ന് ​ആ​ദ്യം ലീ​ഡെ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും 6-6ന് ​ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ തു​ല്യ​ത പി​ടി​ച്ചു.

    അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി ക​ളി​ച്ച ചി​രാ​ഗി​ന്റെ ക​രു​ത്തി​ൽ ഒ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 11-7നും 14-8​നും ലീ​ഡ് പി​ടി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു വെ​റു​തെ ക​ളി കൈ​വി​ട്ട​ത്. ഇ​തി​ന്റെ ക്ഷീ​ണം പ​ക്ഷേ, അ​ടു​ത്ത സെ​റ്റി​ലും സാ​ത്വി​കി​നെ​യും ചി​രാ​ഗി​നെ​യും വേ​ട്ട​യാ​ടി. തു​ട​ക്കം ഗം​ഭീ​ര​മാ​ക്കി​യ​വ​ർ അ​വ​സാ​ന ഭാ​ഗ​ത്ത് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ജ​യം ത​ളി​ക​യി​ലെ​ന്ന പോ​ലെ വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി. മ​റ്റു താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ക​ളി​ച്ച​തി​നൊ​ടു​വി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലൂ​ടെ സ​ഖ്യ​മാ​യ കൊ​റി​യ​ക്കാ​ർ സീ​സ​ണി​ൽ ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് ഫൈ​ന​ലാ​ണ് ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്, ഓ​ൾ ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് ഓ​പ​ൺ, ഇ​​ന്തോ​നേ​ഷ്യ ഓ​പ​ൺ അ​ട​ക്കം ആ​റു​കി​രീ​ട​ങ്ങ​ളും.

