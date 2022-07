cancel camera_alt 3000 മീ​റ്റ​ർ സ്റ്റീ​പ്ൾ ചേ​സ് മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത​റി​യാ​തെ ട്രാ​ക്കി​ലി​റ​ങ്ങി​യ കാ​മ​റ​മാ​ൻ. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ അ​വി​നാ​ശ് സാ​ബ് ലേ​യും ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article യൂ​ജീ​ൻ: 3000 മീ​റ്റ​ർ സ്റ്റീ​പ്ൾ ചേ​സ് മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ട്രാ​ക്കി​ൽ നി​ന്ന കാ​മ​റ​മാ​നെ ക​ണ്ട് അ​ത് ല​റ്റു​ക​ളും അ​മ്പ​ര​ന്നു. ഓ​ടി വ​രു​ന്ന​വ​ർ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഇ​ടി​ച്ചി​ടു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക ക​ണ്ടു​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​ട​തു, വ​ല​തു​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യി. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് താ​ൻ ട്രാ​ക്കി​ലാ​ണെ​ന്ന വി​വ​രം കാ​മ​റ​മാ​നും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ത​ട​സ്സം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നെ​ന്നോ​ണം നി​ന്നി​ട​ത്ത് ത​ന്ന അ​ന​ങ്ങാ​തെ നി​ന്നു. തൊ​ട്ട​പ്പു​റ​ത്ത് ന​ട​ന്ന വ​നി​ത ട്രി​പ്പ്ൾ ജം​പ് ഫൈ​ന​ൽ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കാ​മ​റ​മാ​ൻ.

Show Full Article

News Summary -

cameraman entered the track without knowing that the competition was taking place