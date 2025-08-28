Begin typing your search above and press return to search.
    2030ലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ആതിഥേയത്വം; മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം

    വേദിയാകാൻ അഹ്മദാബാദ്
    2030ലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ആതിഥേയത്വം; മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: 2030ലെ ​കോ​മ​ൺ​വെ​ൽ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വ​ത്തി​ന് ശ്ര​മം ന​ട​ത്താ​ൻ കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം. വേ​ദി​യാ​യി അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ഇ​ന്ത്യ താ​ൽ​പ​ര്യ​പ​ത്രം ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഒ​ളി​മ്പി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ നീ​ക്ക​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    കേ​ന്ദ്ര യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ, കാ​യി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ച മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് വാ​ർ​ത്ത കു​റി​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31ന​കം അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​നാ​ൽ വ​രു​ന്ന 48 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന​കം ഒ​ളി​മ്പി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും.

    കോ​മ​ൺ​വെ​ൽ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ത്താ​നാ​യാ​ൽ 2036ലെ ​ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​നും ഇ​ന്ത്യ ​ശ്ര​മം ന​ട​ത്തും. അ​തി​നും അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ് ത​ന്നെ വേ​ദി​യാ​കും. ഇ​തേ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ് ന​ഗ​രം ഉ​ട​ച്ചു​വാ​ർ​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ദാ​ർ വ​ല്ല​ഭ്ഭാ​യി പ​ട്ടേ​ൽ സ്​​പോ​ർ​ട്സ് എ​ൻ​ക്ലേ​വ്, വ​മ്പ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് മൈ​താ​ന​മാ​യ ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി സ്റ്റേ​ഡി​യം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​ക​ൾ. കോ​മ​ൺ​വെ​ൽ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ൽ 72 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​റ്റ്ല​റ്റു​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    അ​തേ​സ​മ​യം, 2026ലെ ​കോ​മ​ൺ​വെ​ൽ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ന് വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന​ത് സ്കോ​ട്‍ല​ൻ​ഡ് ന​ഗ​ര​മാ​യ ഗ്ലാ​സ്ഗോ​യാ​ണ്. ചെ​ല​വ് ചു​രു​ക്ക​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​ധാ​ന ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ ഗു​സ്തി, ഷൂ​ട്ടി​ങ്, ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ, ഹോ​ക്കി തു​ട​ങ്ങി ഇ​ന്ത്യ മെ​ഡ​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യാ​ണ് ഗ്ലാ​സ്ഗോ ഗെ​യിം​സ് ന​ട​ക്കു​ക. എ​ന്നാ​ൽ, 2030ലെ ​ഗെ​യിം​സ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​ക്ഷം എ​ല്ലാം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി വി​പു​ല​മാ​യി​ത​ന്നെ ഗെ​യിം​സ് ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - Cabinet approves Indias bid to host 2030 Commonwealth Games in Ahmedabad
