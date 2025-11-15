Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    15 Nov 2025 12:37 PM IST
    15 Nov 2025 12:37 PM IST

    പരാഗ്വേക്കെതിരെ ബ്രസീലിന് ആശ്വാസം

    പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ (5-4) വി​ജ​യം
    പരാഗ്വേക്കെതിരെ ബ്രസീലിന് ആശ്വാസം
    ദോ​ഹ: പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് നീ​ണ്ട ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​രാ​ഗ്വേ​ക്കെ​തി​രെ ബ്ര​സീ​ലി​ന് ആ​ശ്വാ​സ ജ​യം. നി​ശ്ചി​ത​സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ഗോ​ളൊ​ന്നും നേ​ടാ​തെ പി​രി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ക​ളി നീ​ണ്ട​പ്പോ​ൾ ആ​ദ്യ അ​ഞ്ച് പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ട് അ​ടി​ച്ച് ബ്ര​സീ​ൽ ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ച ബ്ര​സീ​ലി​ന് ക​രു​ത്ത​രാ​യ ഫ്രാ​ൻ​സ് ആ​യി​രി​ക്കും എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. അ​തേ​സ​മ​യം, കാ​ന​ഡ​ക്കെ​തി​രെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ട് വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡ് പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. നി​ശ്ചി​ത​സ​മ​യ​ത്ത് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ഓ​രോ ഗോ​ൾ നേ​ടി സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കെ​തി​രാ​യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ മൊ​റോ​കോ​ക്ക് വി​ജ​യം. ന്യൂ ​കാ​ലി​ഡോ​ണി​യ​ക്കെ​തി​രെ നേ​ടി​യ ച​രി​ത്ര​വി​ജ​യ​വു​മാ​യാ​ണ് മെ​ക്സി​കോ ഗ്രൂ​പ് ജോ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​മേ​രി​ക്ക​യെ നേ​രി​ട്ട​ത്. നി​ശ്ചി​ത​സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ഓ​രോ ഗോ​ൾ നേ​ടി പി​രി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച മൊ​റോ​കോ പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ മാ​ലി​യെ നേ​രി​ടും.

    paraguay brazil
    News Summary - Brazil gets consolation against Paraguay
