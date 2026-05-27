    Posted On
    date_range 27 May 2026 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 27 May 2026 11:45 PM IST

    വരുന്നു വമ്പൻ ട്രാക്കിനങ്ങൾ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഏ​ഷ്യ​ൻ റി​ലേ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​നും 2028 ഏ​ഷ്യ​ൻ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​നും ഇ​ന്ത്യ വേ​ദി​യാ​കും. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം മെ​യി​ൽ ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢി​ലാ​ണ് റി​ലേ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. 2028 ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ഭു​വ​നേ​ശ്വ​ർ ഏ​ഷ്യ​ൻ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​നും ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​കും.

    ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢി​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ റി​ലേ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് സെ​ക്ട​ർ 7 സ്പോ​ർ​ട്സ് കോം​പ്ല​ക്സി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് എ.​എ​ഫ്‌.​ഐ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ​ഹാ​ദൂ​ർ സി​ങ് പ​റ​ഞ്ഞു. പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ 100 മീ​റ്റ​ർ, 400 മീ​റ്റ​ർ, വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ 100 മീ​റ്റ​ർ, 400 മീ​റ്റ​ർ, മി​ക്സ​ഡ് 100 മീ​റ്റ​ർ, 400 മീ​റ്റ​ർ എ​ന്നീ ആ​റ് ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഏ​ഷ്യ​ൻ റി​ലേ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. ഭു​വ​നേ​ശ്വ​റി​ലെ ക​ലിം​ഗ സ്റ്റേ​ഡി​യം സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ലെ പു​തി​യ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് 2028 ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ക.

    TAGS:sportsasian indoor championshipChandigarhAsian Relays 2024
    News Summary - Big tracks are coming.
