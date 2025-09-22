Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sports
    Posted On
    22 Sept 2025 6:59 AM IST
    Updated On
    22 Sept 2025 6:59 AM IST

    ബാ​ല​ൺ ഡി ​ഓ​ർ പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന്

    ബാ​ല​ൺ ഡി ​ഓ​ർ പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന്
    പാ​രി​സ്: ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഫു​ട്ബാ​ള​ർ​ക്ക് ഫ്ര​ഞ്ച് ഫു​ട്ബാ​ൾ മാ​സി​ക​യാ​യ ഫ്രാ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന ബാ​ല​ൺ ഡി ​ഓ​ർ പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​വി​നെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യ​റി​യാം. മി​ക​ച്ച പു​രു​ഷ താ​ര​ത്തി​നൊ​പ്പം, വ​നി​താ താ​രം, യു​വ​താ​ര​ത്തി​നു​ള്ള കോ​പ ട്രോ​ഫി, ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ​ക്കു​ള്ള യാ​ഷി​ൻ ട്രോ​ഫി, ടോ​പ് സ്കോ​റ​ർ​ക്കു​ള്ള ഗെ​ർ​ഡ് മു​ള്ള​ർ, ​മി​ക​ച്ച കോ​ച്ചി​നു​ള്ള യൊ​ഹാ​ൻ ക്രൈ​ഫ് തു​ട​ങ്ങി​യ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശി​ക​ളെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ​യം അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി 12.30 മു​ത​ൽ പാ​രി​സി​ലാ​ണ് ച​ട​ങ്ങ്.

    യൂ​റോ​പ്പി​ലെ വി​വി​ധ ക്ല​ബു​ക​ൾ​ക്കാ​യി തി​ള​ങ്ങി​യ 30 ​താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​രു​ക്ക​പ​ട്ടി​ക നേ​ര​ത്തേ​ത​ന്നെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് 69ാമ​ത് ബാ​ല​ൺ ഡി ​ഓ​ർ പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​വി​നെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫി​ഫ​യു​ടെ ആ​ദ്യ 100 റാ​ങ്കി​ലു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ. ഫ്ര​ഞ്ച് ക്ല​ബാ​യ പി.​എ​സ്.​ജി​ക്ക് ആ​ദ്യ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് കി​രീ​ടം നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്ത​തി​ന്റെ മി​ക​വു​മാ​യി ഫ്രാ​ൻ​സ് സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ ഉ​സ്മാ​ൻ ഡെം​ബ​ലെ ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ സാ​ധ്യ​താ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്. ​മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ സി​റ്റി​യു​ടെ സ്പാ​നി​ഷ് താ​രം റോ​ഡ്രി​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം മി​ക​ച്ച പു​രു​ഷ താ​ര​മാ​യ​ത്. ഇ​തി​ഹാ​സ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ല‍യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി​യും ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ​യും ഇ​ക്കു​റി​യും ചു​രു​ക്ക​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ലി​ല്ല.

