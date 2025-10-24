Begin typing your search above and press return to search.
    24 Oct 2025 6:59 AM IST
    24 Oct 2025 6:59 AM IST

    സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേള; ത​മി​ഴ​​ക​ത്തേ​ക്ക്​ മ​ല​യാ​ള സ്വ​ർ​ണം

    സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേള; ത​മി​ഴ​​ക​ത്തേ​ക്ക്​ മ​ല​യാ​ള സ്വ​ർ​ണം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ‘റൊ​മ്പ ട​ഫ്​’ സ്വ​ർ​ണം ച​വി​ട്ടി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തി​ന്‍റെ വി​യ​ർ​പ്പാ​റും മു​മ്പെ കി​ത​പ്പോ​ടെ ബാ​ല​മു​ര​ളീ​കൃ​ഷ്ണ പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ർ​ട്ടി​ന​രി​കി​ൽ മ​ത്സ​രം ക​ണ്ടി​രു​ന്ന​വ​രും അ​തേ സ്വ​ര​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ അ​ക്കാ​ര്യം ശ​രി​വ​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ വ​ന്ന് സ്വ​ർ​ണം ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് റാ​ഞ്ചി​യ​തി​ന്‍റെ സീ​രി​യ​സ്​​നെ​സ് ഒ​ന്നും ബാ​ല​മു​ര​ളീ​കൃ​ഷ്ണ​യു​ടെ മു​ഖ​ത്തി​ല്ല. എ​തി​രാ​ളി​യെ കി​ക്ക് ചെ​യ്ത് വീ​ഴ്ത്തു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ കി​ട്ടി​യ കി​ക്കു​ക​ളു​ടെ വേ​ദ​ന അ​ത്ര​ത്തോ​ള​മു​ണ്ട്. പി​ന്നോ​ട്ടു പോ​യി​ട​ത്ത് നി​ന്ന് പൊ​രു​തി​ക്ക​യ​റി​യാ​ണ് ജൂ​നി​യ​ർ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 41 കി. ​ത​യ്ക്വോ​ണ്ടോ​യി​ൽ​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം തു​ണ്ട​ത്തി​ൽ എം.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ സ്വ​ർ​ണം അ​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന്​ ത​യ്ക്വോ​ണ്ടോ​യോ​ടു​ള്ള ഇ​ഷ്ടം കൊ​ണ്ടു​മാ​ത്രം കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ വ​ണ്ടി​ക​യ​റി​യ​താ​ണ്​ സേ​ലം​കാ​ര​ൻ എ​സ്. ബാ​ല​മു​ര​ളി​കൃ​ഷ്​​ണ. ഹാ​ൻ​ഡ്​​ബാ​ൾ താ​ര​മാ​യ പി​താ​വ്​ സു​രേ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്‍റെ പാ​ത പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന്​ സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ കി​ക്കു​ക​ളും പ​ഞ്ചു​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞ ത​യ്ക്വോ​ണ്ടോ ആ​യി​രു​ന്നു ഹ​രം പി​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ആ​റാം ക്ലാ​സി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ത​യ്ക്വോ​ണ്ടോ പ​ഠ​നം അ​ടു​ത്ത ലെ​വ​ലി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​യാ​ണ്​ ഈ ​വ​ർ​ഷം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സാ​യ്​ തെ​ര​​​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത്​ എ​ത്തി​യ​ത്. സാ​യ്​ കോ​ച്ച്​ ക​നോ​ൺ​ബാ​ല ദേ​വി​യു​ടെ ശി​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ, തു​ണ്ട​ത്തി​ൽ എം.​വി എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സ്​ പ​ഠ​ന​വും തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ​ സം​സ്ഥാ​ന മീ​റ്റി​ലേ​ക്ക്​ വ​ഴി തെ​ളി​ഞ്ഞു.

    ആ​ദ്യ ഗെ​യിം മു​ത​ൽ പൊ​രു​തി എ​ത്തി​യ ബാ​ല​മു​ര​ളീ​കൃ​ഷ്ണ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ​യു​ടെ കെ.​എ. ആ​ഷി​ഖു​മാ​യി കൊ​മ്പു​കോ​ർ​ത്ത​പ്പോ​ൾ പോ​രാ​ട്ടം അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ‘റൊ​മ്പ ട​ഫ്​’ ത​ന്നെ​യാ​യി. ആ​ദ്യ സെ​റ്റ്​ ആ​ഷി​ഖ്​ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​ട​ത്ത്​ നി​ന്ന്​ പ​ഞ്ചു​ക​ളും കി​ക്കു​ക​ളും പ​റ​ത്തി​വി​ട്ട്​ അ​റ്റാ​ക്കി​ങ്​ പ​വ​റി​ൽ അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ട്​ സെ​റ്റു​ക​ളും പി​ടി​ച്ചാ​ണ്​ ത​മി​ഴ്​ പ​യ്യ​ൻ സ്വ​ർ​ണം പി​ടി​ച്ച​ത്. ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്ടി​ൽ ജി​ല്ല സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ ഓ​ഫി​സ​റാ​ണ്​ പി​താ​വ്​ സു​രേ​ഷ്​ കു​മാ​ർ. ഉ​മാ​റാ​ണി​യാ​ണ്​ മാ​താ​വ്. ത​യ്ക്വോ​ണ്ടോ​യി​ൽ ഇ​നി​യും സ്വ​ർ​ണ​ങ്ങ​ൾ വാ​രി​ക്കൂ​ട്ടി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ ഈ ​കേ​ര​ള സ്വ​ർ​ണം ‘റൊ​മ്പ സ്​​പെ​ഷ​ൽ’ എ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ്​ ബാ​ല മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    News Summary - balamurali wins gold medal in taekwondo at state sports meet
