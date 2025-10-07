Begin typing your search above and press return to search.
    അ​റ​ബ് ക​പ്പി​നാ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​വു​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം

    • ​സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ടീം ​മൊ​റോ​ക്കോ​യി​ൽ
    • ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് മൊ​റോ​ക്കോ​യെ​യും 12ന് ​ഈ​ജി​പ്തി​നെ​യും നേ​രി​ടും
    അ​റ​ബ് ക​പ്പി​നാ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​വു​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം
    മ​നാ​മ: ഈ ​വ​ർ​ഷം ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​നാ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം ​മൊ​റോ​ക്കോ​യി​ലെ​ത്തി. ഈ ​ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഫി​ഫ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ൻ​ഡോ​യി​ൽ ര​ണ്ട് സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക​ളി​ക്കു​ക. ക്രൊ​യേ​ഷ്യ​ൻ ഹെ​ഡ് കോ​ച്ച് ഡ്രാ​ഗ​ൺ ത​ലാ​ജി​ച്ചി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ടീം ​ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് റ​ബാ​ത്തി​ൽ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ മൊ​റോ​ക്കോ​യെ നേ​രി​ടും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 12ന് ​മൊ​ഹ​മ്മ​ദി​യ്യ​യി​ൽ വെ​ച്ച് ഈ​ജി​പ്തു​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് അ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​രം. ഫി​ഫ റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ 11ാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് മൊ​റോ​ക്കോ. ഈ​ജി​പ്ത് 35ാം സ്ഥാ​ന​ത്തും. ഈ ​സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ടീം ​ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13ന് ​ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങും.

    നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഉ​ട​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ മൊ​റോ​ക്കോ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​തി​നാ​ൽ, യാ​ത്ര​ക്കു​മു​മ്പ് ടീം ​പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ മൊ​റോ​ക്കോ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ ശേ​ഷം പ​രി​ശീ​ല​നം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കും.

    മൊ​റോ​ക്കോ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി, ത​ലാ​ജി​ച്ച് ടീ​മി​ൽ ചി​ല മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ഹ്മ​ദ് ധി​യാ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​ർ​ദാ​ൻ, റി​ഫാ ക്ല​ബി​ന്റെ മി​ഡ്ഫീ​ൽ​ഡ​ർ അ​ലി മ​ദാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ ടീ​മി​ലേ​ക്ക് പു​തു​താ​യി വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്തു. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന അ​റ​ബ് ക​പ്പി​നാ​യി ടീ​മി​നെ മി​ക​ച്ച രൂ​പ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ താ​ര​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ൽ ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടു​ന്ന​തി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​വം​ബ​ർ 26ന് ​ദോ​ഹ​യി​ൽ വെ​ച്ച് ജി​ബൂ​തി​യു​മാ​യി ഒ​രു യോ​ഗ്യ​താ മ​ത്സ​രം ക​ളി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഈ ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ചാ​ൽ അ​ൽ​ജീ​രി​യ, ഇ​റാ​ഖ്, കൂ​ടാ​തെ ല​ബ​നാ​ൻ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സു​ഡാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗ്രൂ​പ് ഡി ​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ക്കും.

