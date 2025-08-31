Begin typing your search above and press return to search.
    Badminton
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 10:46 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 10:46 PM IST

    ലോ​ക ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ: സാ​ത്വി​ക്-​ചി​രാ​ഗ് സ​ഖ്യം സെ​മി​യി​ൽ പു​റ​ത്ത്; വെങ്കലം

    Satwiksairaj and Chirag Shetty
    സാ​ത്വി​ക്-​ചി​രാ​ഗ്

    പാ​രി​സ്: ലോ​ക ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ പു​റ​ത്താ​യെ​ങ്കി​ലും ച​രി​ത്രം​കു​റി​ച്ച് സാ​ത്വി​ക് സാ​യി​രാ​ജ് ര​ങ്കി​റെ​ഡ്ഡി-​ചി​രാ​ഗ് ഷെ​ട്ടി സ​ഖ്യം. ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ മെ​ഡ​ൽ നേ​ടു​ന്ന ആ​ദ്യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജോ​ടി​യാ​യി ഇ​വ​ർ. സെ​മി​യി​ൽ 11ാം സീ​ഡ് ചൈ​ന​യു​ടെ ചെ​ൻ ബോ ​യാ​ങ്-​ലി​യു യി ​കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​നോ​ടാ​ണ് സാ​ത്വി​കും ചി​രാ​ഗും മു​ട്ടു​മ​ട​ക്കി​യ​ത്. സ്കോ​ർ: 19-21, 21-18, 12-21. സെ​മി​യി​ൽ തോ​റ്റ​തോ​ടെ ഇ​രു​വ​രും വെ​ങ്ക​ല​വു​മാ​യി മ​ട​ങ്ങി. 2022ലും ​സാ​ത്വി​ക്-​ചി​രാ​ഗ് സ​ഖ്യം വെ​ങ്ക​ലം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു.

    ലോ​ക ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തു​ന്ന ആ​ദ്യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പു​രു​ഷ ജോ​ടി​യെ​ന്ന ച​രി​ത്ര നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ സാ​ത്വി​കി​നും ചി​രാ​ഗി​നും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ആ​ദ്യ ഗെ​യി​മി​ൽ ഇ​ഞ്ചോ​ടി​ഞ്ച് പൊ​രു​തി 19-21ന് ​അ​ടി​യ​റ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ​തി​ൽ തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ച​തോ​ടെ 21-18ന് ​ജ​യി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കി. നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ മൂ​ന്നാം ഗെ​യി​മി​ൽ പ​ക്ഷേ, ചെ​ൻ-​ലി​യു സ​ഖ്യം സാ​ത്വി​കി​നെ​യും ചി​രാ​ഗി​നും അ​നാ​യാ​സ​മെ​ന്നോ​ണം 12-21ന് ​മു​ട്ടു​കു​ത്തി​ച്ചു. 67 മി​നി​റ്റ് നീ​ണ്ട പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ചൈ​നീ​സ് സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ ജ​യം. നി​ല​വി​ൽ ലോ​ക റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ ഒ​മ്പ​താ​മ​താ​ണ് സാ​ത്വി​കും ചി​രാ​ഗും. 2020 ടോ​ക്യോ, 2024 പാ​രി​സ് ഒ​ളി​മ്പി​ക്സു​ക​ളി​ൽ മെ​ഡ​ൽ നേ​ടാ​ൻ ഇ​വ​ർ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ഒ​ളി​മ്പ്യ​ൻ പി.​വി. സി​ന്ധു ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ പു​റ​ത്താ​യ​തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​യി​രു​ന്നു സാ​ത്വി​ക്-​ചി​രാ​ഗ് സ​ഖ്യം. സി​ന്ധു​വാ​ണ് ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ ഏ​ക ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​രം. ര​ണ്ടു​വീ​തം വെ​ള്ളി​യും വെ​ങ്ക​ല​വു​മാ​യി അ​ഞ്ച് മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദു​കാ​രി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

