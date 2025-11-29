Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Badminton
    സ​യ്യി​ദ് മോ​ദി ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ: ട്രീ​സ-​ഗാ​യ​ത്രി സ​ഖ്യം, ശ്രീ​കാ​ന്ത് ഫൈ​ന​ലി​ൽ

    സ​യ്യി​ദ് മോ​ദി ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ: ട്രീ​സ-​ഗാ​യ​ത്രി സ​ഖ്യം, ശ്രീ​കാ​ന്ത് ഫൈ​ന​ലി​ൽ
    കി​ഡം​ബി ശ്രീ​കാ​ന്ത്

    Listen to this Article

    ല​ഖ്നോ: നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ട്രീ​സ ജോ​ളി-​ഗാ​യ​ത്രി ഗോ​പി​ച​ന്ദ് സ​ഖ്യം സ​യ്യി​ദ് മോ​ദി ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ വ​നി​ത ഡ​ബ്ൾ​സ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ മ​ലേ​ഷ്യ​യു​ടെ ഓ​ങ് സി​ൻ യീ-​ക​ർ​മെ​ൻ ടി​ങ് ജോ​ടി​യെ​യാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ ട്രീ​സ​യും ഗാ​യ​ത്രി​യും ചേ​ർ​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ട് മ​ട​ക്കി​യ​ത്. സ്കോ​ർ: 21-11, 21-15. ജ​പ്പാ​ന്റെ മാ​യ് ട​നാ​ബെ-​ക​ഹോ ഒ​സാ​വ സ​ഖ്യ​മാ​ണ് ഞാ‍‍‍യ​റാ​ഴ്ച​ത്തെ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഇ​വ​രു​ടെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. പു​രു​ഷ സിം​ഗ്ൾ​സി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ കി​ഡം​ബി ശ്രീ​കാ​ന്തും ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി. സെ​മി​യി​ൽ സ​ഹ​താ​രം മി​ഥു​ൻ മ​ഞ്ജു​നാ​ഥി​നെ 21-15, 19-21, 21-13 സ്കോ​റി​നാ​ണ് ശ്രീ​കാ​ന്ത് വീ​ഴ്ത്തി​യ​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, വ​നി​ത സിം​ഗ്ൾ​സി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ സെ​മി​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. ഉ​ന്ന​തി ഹു​ഡ 15-21, 10-21ന് ​തു​ർ​ക്കി​യ​യു​ടെ നെ​സ്ലി​ഹാ​ൻ അ​രി​നോ​ടും താ​ൻ​വി ശ​ർ​മ 17-21, 16-21ന് ​ജ​പ്പാ​ന്റെ ഹി​ന അ​കേ​ചി​യോ​ടും മു​ട്ടു​മ​ട​ക്കി. മി​ക്സ​ഡ് ഡ​ബ്ൾ​സി​ൽ ട്രീ​സ ജോ​ളി-​ഹ​രി​ഹ​ര​ൻ അം​സ​ക​രു​ണ​ൻ സ​ഖ്യം 17-21, 19-21ന് ​ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യു​ടെ ദെ​ജാ​ൻ ഫെ​ർ​ഡി​ന​ൻ​സ്യ-​ബെ​ർ​നാ​ഡി​ൻ അ​നി​ൻ​ഡ്യ വാ​ർ​ഡാ​ന ജോ​ടി​യോ​ട് തോ​റ്റ് സെ​മി​യി​ൽ പു​റ​ത്താ​യി.

    TAGS:badmintonKidambi SrikanthSyed Modi International
