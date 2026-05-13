Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightOther Gameschevron_rightBadmintonchevron_rightതായ്‍ലൻഡ് ഓപൺ; ലക്ഷ്യ,...
    Badminton
    Posted On
    date_range 13 May 2026 10:32 PM IST
    Updated On
    date_range 13 May 2026 10:32 PM IST

    തായ്‍ലൻഡ് ഓപൺ; ലക്ഷ്യ, സിന്ധു, ശ്രീകാന്ത് മുന്നോട്ട്

    text_fields
    bookmark_border
    തായ്‍ലൻഡ് ഓപൺ; ലക്ഷ്യ, സിന്ധു, ശ്രീകാന്ത് മുന്നോട്ട്
    cancel
    camera_alt

    ലക്ഷ്യ സെൻ

    ബാങ്കോക്ക്: തായ്‍ലൻഡ് ഓപൺ സൂപ്പർ 500 ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ ലക്ഷ്യ സെൻ, പി.വി. സിന്ധു, കിഡംബി ശ്രീകാന്ത് തുടങ്ങിയവർ ആദ്യ റൗണ്ട് പിന്നിട്ടു. പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ ലോക 11ാം നമ്പർ താരമായ ലക്ഷ്യ 21-16, 21-17ന് സിംഗപ്പൂരിന്റെ ജിയ ഹെങ് ജേസൺ തേഹിനെ തോൽപിച്ചപ്പോൾ 29ാം റാങ്കുകാരനായ ശ്രീകാന്ത് 21-14, 21-15 ലോക 13ാം നമ്പർ കളിക്കാരനായ സിംഗപ്പൂരിന്റെ ലോ കീൻ യൂവിനെ വീഴ്ത്തി. വനിത സിംഗിൾസിൽ 12ാം റാങ്കുകാരിയായ സിന്ധു 21-9, 21-12ന് ചൈനീസ് തായ്പേയിയുടെ ടുങ് സിയൗ ടോങ്ങിനെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ചൈനീസ് തായ്പേയിയുടെ വാങ് പോ വെയ്/ചൈനയുടെ ഷൂ സുവാൻ ചെൻ മത്സര വിജയികളാണ് ലക്ഷ്യക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിലെ എതിരാളികൾ. സിന്ധു ഡെന്മാർക്കിന്റെ അമേലി ഷുൾസിനെയും ശ്രീകാന്ത് ചൈനീസ് തായ്പേയിയുടെ സു ലി യാങ്ങിനെയും നേരിടും.

    വനിതകളിൽ ദേവിക സിഹാഗ്, മാളവിക ബൻസോദ് എന്നിവരും ജയിച്ചപ്പോൾ തൻവി ശർമ, ഉന്നതി ഹൂഡ, അൻമോൾ കർബ് എന്നിവർ തോറ്റു. പുരുഷന്മാരിൽ ആയുഷ് ഷെട്ടിയും പരാജയം രുചിച്ചു. മിക്സഡ് ഡബിൾസിൽ ആഷിത് സൂര്യ-അമൃത പ്രമുതേഷ് ജോടിയും ധ്രുവ് കപില-തനിഷ ക്രാസ്റ്റോ സഖ്യവും പരാജയപ്പെട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sportsbadminton teamsrikanthLakshya SenPV Sindu
    News Summary - Thailand Open; Lakshya, Sindhu, Srikanth advance
    Similar News
    Next Story
    X